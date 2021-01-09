طريقة تحضير المعروك الشامي بالجبنة بطعم مميز وخطوة بخطوة

المعروك الشامي بالجبنة يعتبر من أشهر المعجنات بالمطابخ الشامية، والمطابخ السورية، لأن المعروك يتميز بمذاقه اللذيذ ورائحته المختلفة عن باقي المعجنات، خاصة المعروك بنكهة الجبنة، والذي يمكن تناوله بين الوجبات او كوجبة عشاء خفيفة، وله العديد من الوصفات والحشوات اللذيذة، ولكن بعض الأمهات تفضل حشوة بالجبنة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل المعروك بالجبنة. مكونات المعروك الشامي بالجبنة مكونات المعروك الشامي بالجبنة نقدم لكن من خلال النقاط التالية مكونات وجبة معروك بالجبنة: 750 جرام من الطحين.

ملعقة صغيرة من السكر.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

ربع كأس كبير من زيت الذرة.

كأس كبير من الماء.

8 ملاعق صغيرة من الحليب المجفف.

نصف ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

2 ملعقة من الخميرة المجففة.

30 جرام من الزبدة.

رشة من الفانيلا.

بيضة كبيرة الحجم.

كأس كبير جبن قشقوان.

6 ملاعق صغيرة من حبة البركة. طريقة تحضير المعروك الشامي بالجبنة: امزجي الفانيلا مع مقدار الطحين، والحليب، والبيكنج باودر، والملح جيداً. اخلطي الخميرة مع السكر، ومقدار الماء، ثم اتركيهم لمدة 4 دقائق حتى يتفاعل الخليط. اسكبي خليط الخميرة فوق خليط الطحين، ثم ضيفي الزبدة واخلطيهم جيدا، حتى تتكون عجينة ناعمة. ضعي العجينة بوعاء مغلق، ثم اتركيها جانبا لمدة 55 دقيقة حتى تتخمر. قومي بتقسيم العجينة إلى عدة كرات متشابهة، ثم قومي بفرد كل كرة على هيئة مستطيل. وزعي مقدار الجبنة على العجين، ثم لفي العجين على هيئة رول، ثم اضغطي برفق على كل رول. اصنعي بعض الشقوق بأطراف العجين، حتى يصبح مثل الوردة. ضعي عجين المعروك بصينية، ثم اخفقي البيض جيداً، ثم وزعيه على سطح العجين. قومي بإدخال الصينية الفرن، ثم اتركيها حتى ينضج المعروك بالجبنة ويصبح جاهز للتقديم. طريقة تحضير المعروك الشامي بالجبنة: في النهاية من خلال مقالنا اليوم قد نكون وضحنا إليكم أفضل طريقة عمل معروك بالجبنة. الوسوم

المعروك الشامي بالجبنة يعتبر من أشهر المعجنات بالمطابخ الشامية، والمطابخ السورية، لأن المعروك يتميز بمذاقه اللذيذ ورائحته المختلفة عن باقي المعجنات، خاصة المعروك بنكهة الجبنة، والذي يمكن تناوله بين الوجبات او كوجبة عشاء خفيفة، وله العديد من الوصفات والحشوات اللذيذة، ولكن بعض الأمهات تفضل حشوة بالجبنة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل المعروك بالجبنة. مكونات المعروك الشامي بالجبنة مكونات المعروك الشامي بالجبنة نقدم لكن من خلال النقاط التالية مكونات وجبة معروك بالجبنة: 750 جرام من الطحين.

ملعقة صغيرة من السكر.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

ربع كأس كبير من زيت الذرة.

كأس كبير من الماء.

8 ملاعق صغيرة من الحليب المجفف.

نصف ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

2 ملعقة من الخميرة المجففة.

30 جرام من الزبدة.

رشة من الفانيلا.

بيضة كبيرة الحجم.

كأس كبير جبن قشقوان.

6 ملاعق صغيرة من حبة البركة. طريقة تحضير المعروك الشامي بالجبنة: امزجي الفانيلا مع مقدار الطحين، والحليب، والبيكنج باودر، والملح جيداً. اخلطي الخميرة مع السكر، ومقدار الماء، ثم اتركيهم لمدة 4 دقائق حتى يتفاعل الخليط. اسكبي خليط الخميرة فوق خليط الطحين، ثم ضيفي الزبدة واخلطيهم جيدا، حتى تتكون عجينة ناعمة. ضعي العجينة بوعاء مغلق، ثم اتركيها جانبا لمدة 55 دقيقة حتى تتخمر. قومي بتقسيم العجينة إلى عدة كرات متشابهة، ثم قومي بفرد كل كرة على هيئة مستطيل. وزعي مقدار الجبنة على العجين، ثم لفي العجين على هيئة رول، ثم اضغطي برفق على كل رول. اصنعي بعض الشقوق بأطراف العجين، حتى يصبح مثل الوردة. ضعي عجين المعروك بصينية، ثم اخفقي البيض جيداً، ثم وزعيه على سطح العجين. قومي بإدخال الصينية الفرن، ثم اتركيها حتى ينضج المعروك بالجبنة ويصبح جاهز للتقديم. طريقة تحضير المعروك الشامي بالجبنة: في النهاية من خلال مقالنا اليوم قد نكون وضحنا إليكم أفضل طريقة عمل معروك بالجبنة.

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