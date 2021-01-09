سر الثومية السوري بتاعت مطاعم الشاورما خطوة بخطوة

سر الثومية السوري بتاعت مطاعم الشاورما، الثومية تعتبر من أفضل الصلصات التي يعشقها جميع الأشخاص، خاصة مع السندوتشات وانواع الفتة سواء باللحم أو الدجاج، لأنها تضيف مذاق خاص من نوعه إلى الطعام، ولها رائحة جذابة وقوية، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم حلال هذا المقال طريقة عمل الثومية بالنشا.

طريقة عمل الثومية بالنشا

توجد عدة طرق لتحضير الثومية السوري، وسوف نعرض إليكم في السطور القادمة أفضل طريقة لتحضير الثومية وأهم مكوناتها.

المقادير

ربع لتر من الماء.

2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

8 ملاعق صغيرة من النشا.

نصف ملعقة كبيرة من الثوم المجفف.

رشة من الملح.

100 جرام من زيت الذرة.

ملعقة كبيرة من الثوم المهروس.

امزجي النشا مع مقدار الماء جيدا في وعاء حراري مناسب، ثم ضعي الوعاء على نار متوسطة، ثم اتركي الخليط حتى يصبح كثيف، ولكن مع مراعاة التقليب المستمر. اتركي الخليط جانبا لمدة 8 دقائق، حتى يهدأ تماما. ضيفي الملح، ومقدار الثوم، وعصير الليمون إلى خليط النشا، ثم اخفقي المكونات جيدا مع بعضها البعض بواسطة المضرب الكهربائي. اسكبي باقي المكونات فوق الخليط السابق، ثم اخفقيهم حتى يتكون خليط متجانس. ضعي الثومية بأطباق التقديم، ثم قدميها بجانب بعض الوصفات الرائعة.

تحتوي الثومية بالنشا على الكثير من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان. تحتوي الثومية على فيتامين سي، والبوتاسيوم، وفيتامين ب، والحديد. تعزز الثومية صحة القلب، وتساعد على عدم انسداد الاوعية الدموية. تقلل الثومية نسبة الكوليسترول الضار بالدم. تقاوم الثومية الأمراض السرطانية. تحارب الثومية نزلات البرد القوية. تحتوي الثومية على نسبة كبيرة من مضادات الاكسدة. تقضي الثومية على آلام المفاصل. تعالج الثومية التهابات العضلات. تحتوي الثومية على سعرات حرارية بنسبة قد تصل الى 9.3. تحتوي الثومية على الدهون بنسبة قد تصل الى 1 غرام. تحتوي الثومية على الدهون المشبعة بنسبة قد تصل إلى 0.1 غرام. تحتوي الثومية على كوليسترول بنسبة قد تصل إلى 0.1 ملغ. تحتوي الثومية على البوتاسيوم بنسبة قد تصل إلى 12 ملغ. تحتوي الثومية على الصوديوم بنسبة قد تصل إلى 278 ملغ. تحتوي الثومية على ألياف غذائية بنسبة قد تصل إلى 0.1 غرام.

طريقة تحضير الثومية بالنشاالقيمة الغذائية لطبق الثومية بالنشا