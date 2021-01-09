طريقة عمل بسكويت بكريمة الشيكولاته اللذيذة

طريقة عمل البسكويت بالكريمة، يعد البسكويت أحد أفضل أنواع المعجنات التي يمكن إعدادها فى البيت بسهولة ويسر، هذا إلى جانب المذاق الشهي واللذيذ الذي يكمن فيه، فيمكن إعداده بالكثير من النكهات مثل طريقة عمل بسكويت النشادر، وبسكويت الكاسترد، وبسكويت البرتقال وغيرها من النكهات التي تتميز كل نوع بمذاق خاص، يتميز البسكويت أنه يمكن عمله بسهولة وبمكونات بسيطة وموجودة داخل مطبخك، ويُمكن تقديمه فى الحفلات المختلفة، ويتم إعداده فى عيد الفطر وعيد الأضحى، وأيضا يتم تقديمه كوجبات إفطار أو بين الوجبات مع كوب من القهوة أو الشاي، وإليكم الآن أسهل طريقة لعمل بسكويت بالكريمة.

طريقة عمل بسكويت بكريمة الشيكولاته

عند اتباع هذه المكونات بشكل صحيح ودون الإخلال بأحد المكونات سوف تحصلين على بسكويت ناجح 100%:

ربع ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

229 جرام من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ.

2 كوب ونصف نت الدقيقي” 350 جرام”.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة” يمكن استبدالها بجوزة الطيب”.

180 جرام من الشيكولاته.

مكونات الحشو:

كوب إلا ربع من الكريمة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

180 جرام من الشيكولاته بالحليب.

فى بوله كبيرة ومخصصة للعجن؛ أضيفي الدقيق والقرفة والملح سويا ويتم تقليبهم جيداً.

ضعي الشيكولاته فى طبق صغير على حمام مائي حتى تذوب تماماً، ثم تترك جانباً لتبرد.

قومي بوضع الزبدة على خليط الدقيق، وقومي بخفقهم جيداً، ثم أضيفي إليهم الشيكولاته واستمري بالخفق.

بعد أن تصبح لدينا عجينة متماسكة، نقوم بفردها على ورق زبدة على شكل مستطيل.

وتوضع بالثلاجة لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

ثم أخرجي العجين وقومي بتقطيعه على شكل دوائر وادخليه فى الفرن على درجة حرارة مناسبة لمدة 15 دقيقية فقط.

أخرجي البسكويت من الفرن وابدئي فى الحشو.

لعمل الحشو يتم خفق الكريمة مع الزبدة والحليب بالشيكولاته، ويتم نقلهم على نار هادئة لكى تتجانس المكونات سويا، وتترك لتبرد.

احضري البسكويت وضعي حشو الكريمة بداخلها وألصقي عليها واحدة من البسكويت من الناحية الأخرى حتى تلتصق، ويتم التكرار لحين الانتهاء من الكمية الموجودة.

طريقة عمل البسكويت