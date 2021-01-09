900 ألف شخص تلقوا جرعات لقاح فيروس كورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، تلقي 61,396 شخصا جرعة لقاح فيروس كورونا كوفيد-19 خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الآن 887,697 جرعة.

حملة وطنية لتلقي لقاح فيروس كورونا

يشار أن الصحة الإماراتية كانت قد أعلنت إطلاق حملة وطنية تدعو إلى تلقي اللقاح، وخاصة كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، وقد ودعا مواطنون ومقيمون إلى الإسهام في وقاية المجتمع من انتشار الوباء، من خلال التطعيم، وقطع الطريق على انتشار الفيروس، آملين برؤية الإمارات خالية من الوباء.

لقاح كورونا متوفر مجانا في المستشفيات

وزارة الصحة كانت أعلنت قبلا عن توفير اللقاح بشكل مجاني للمواطنين والمقيمين في عدد من المستشفيات منها مستشفى الزهراء، مستشفى زليخة، المستشفى المركزي الخاص، مستشفى السعودي الألماني، برجيل التخصصي، برايم ميديكال سنتر التخصصي 1، برايم ميديكال سنتر النهدة، برايم ميديكال سنتر التخصصي، مستشفى ثومباي، مستشفى ميدكير، في الشارقة.

وفي عجمان مستشفى أمينة، مستشفى السعودي الألماني، برايم ميديكال سنتر أي جي ام، مستشفى ثومباي الجامعي، والبيت متوحد أيضاً في عجمان، وفي إمارة رأس الخيمة تم اعتماد مستشفى رأس الخيمة، بالإضافة إلى مركز إكسبوا، بالإضافة إلى مركز البيت متوحد بإمارة أم القيوين.