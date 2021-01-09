ما دوت الخليج اسباب تراكم الدهون في الفخدين وكيف يمكن التخلص منخها

اسباب تراكم الدهون له علاقة وثيقة بتخزين الطاقة في الجسم خصوصا لدى النساء، فطبيعة أجسامهن مصممة بيولوجيا، للحفاظ على الطاقة أكثر من الرجال، كي يساهم ذلك في حمايتهن أثناء الحمل والولادة، كذلك تغذية أطفالهن وما شابه ذلك.

اسباب تراكم الدهون مرتبطة بشكل الجسم لدى النساء، خصوصا اللواتي يتمتعن " بجسم الكمثرى" والذي يميل إلى تخزين الدهون في الأرداف والفخدين.

اسباب تراكم الدهون في الجسم متنوعة، إلا أن تراكمها في الفخدين مرتبط برواسب دهنية قد تعطي الفخذين مظهر متقلص أو مضلع، من خلال الثقوب والكسور في النسيج الضام، وهو عبارة عن شبكة سميكة من الألياف تقع تحت الجلد مباشرة، ما يمنع الدهون من اختراقها.

سنعرفك عزيزتي إلى اسباب تراكم الدهون في الفخدين على وجه الخصوص، وكيف يمكن التخلص منها، من خلال مدرب اللياقة محمد مرسي من جدة.

اسباب تراكم الدهون في الجسم

اسباب تراكم الدهون في الفخدين.

كيف يمكن التخلص من تراكم الدهون في الفخدين

اسباب تراكم الدهون في الفخدين

أوضح مدرب اللياقة محمد، أن منطقتي الفخدين والبطن هما أكثر الأماكن في جسم النساء استجابة إلى تراكم الدهون وانتشار السيلوليت، ويرجع ذلك إلى اسباب متنوعة أهمها

التغيرات الهرمونية والعوامل الوراثية، من اسباب تراكم الدهون في الفخدين على وجه الخصوص.

الحميات الخاطئة المتبعة، من شأنها أن تؤدي إلى تكسير النسيج الضام، ما يزيد ذلك من انتشار الدهون والسيلوليت في آن واحد.

الوجبات الغذائية السريعة، أحد اسباب تراكم الدهون في الفخدين لدى النساء.

قلة ممارسة الرياضة، سبب محوري في زيادة تراكم الدهون في الفخدين والبطن دون استثناء.

كيف يمكن التخلص من تراكم الدهون في الفخدين

أكد مدرب اللياقة محمد، أن دورية الجسم في إنتاج الطاقة وإذابة الدهون مرتبطة ببعضها البعض، وبالتالي لابد من التركيز على التخلص من الدهون المتراكمة في جميع أجزاء الجسم وليس الفخدين فقط.

ما يتطلب ذلك، اتباع النصائح التالية دون اليأس والرغبة في سرعة النتائج، على النحو التالي

مراجعة طبيب التغذية للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء تراكم الدهون في الفخدين، والبطن، والأرداف.

الحركات البسيطة على مدار اليوم، وعدم الجلوس لفترات طويلة، قد تساعد على التخلص من تراكم الدهون في الفخدين بالشكل الطبيعي، خصوصا " صعود الدرج، المشي 30 دقيقة يوميا".

ممارسة التمارين الرياضية 3 مرات في الأسبوع وبالشكل المنتظم، من شأنها أن تخلص الفخدين من تراكم الدهون نهائيا.

معرفة السعرات الحرارية الخاصة بكل جسم على حدا، كذلك عدم تخطيها على مدار البوم، أحد الوسائل المهمة للتخلص من تراكم الدهون في الفخدين والبطن على وجه الخصوص.

تناول الأطعمة الصحية بصفة مستمرة، خصوصا " الخضروات، الفواكه، البروتينات، الحبوب الكاملة" مع تقليل النشويات والكربوهيدرات، من الحلول المثالية للتخلص من تراكم الدهون في الفخدين.

وأخيرا، كوني صبورة عزيزتي ولا تستعجلي النتائج، فتراكم الدهون في الفخدين على وجه الخصوص من أصعب المناطق التي يمكنك التخلص منها، لكن مع التزامك بالنصائح المقدمة، ستستطعين معرفة اسباب تراكمها والتخلص منها نهائيا