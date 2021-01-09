مشكلة حب الشباب عند المراهقين وطرق علاجها

المراهقة دوت الخليج المرحلة الفاصلة بين الطفولة والرشد المبكر، وتظهر غالباً بعد حدوث البلوغ عند الذكر أو الأنثى، وتبدأ عادة في سن 12 وقد تمتد إلى 21.

والمراهقة كمرحلة من أهم المراحل العمرية التي يمر بها الإنسان وأكثرها حساسية؛ كونها مرحلة انتقالية تسير بالفرد من مرحلة الطفولة والوداعة إلى مرحلة الشباب والرشد. فهي مرحلة نمائية كباقي المراحل الأخرى، لكن يتخللها تغيير شامل وجذري في جميع الجوانب والظواهر الجسمية والعقلية والانفعالية والاجتماعية.

وتعد مشكلة حب الشباب من المشاكل الشائعة في مرحلة المراهقة، وتقول الدكتورة ايناس موسى، أخصائية أمراض جلدية وتجميل البشرة من "ذا وان كلينك" بدبي ان مشكلة حب الشباب تبدأ بالظهور في سن البلوغ بسبب التغيرات الهرمونية.

وتظهر هذه الحبوب على شكل رؤوس سوداء أو زوان التي تتكون بسبب زيادة افراز الدهون الناتجة عن افراز الهرمونات في هذه المرحلة، حيث تؤدي إلى إغلاق المسامات بالمفرزات وحطام الكراتين. وتظهر بشكل رئيسي في منطقة الجبين والأنف، كما قد تظهر على الخدين والذقن.

وفي بعض الحالات، تتطور إلى حب شباب أحمر وتتعرض للالتهابات بسبب ملامستها باستمرار ومحاولة للتخلص منها.

وتعتبر مشكلة حب الشباب مشكلة اجتماعية أكثر منها مشكلة صحية، حيث يميل المراهق إلى الاهتمام أكثر بمظهره الخارجي، لذا فان تفاقم مشكلة حب الشباب يمكن أن تؤدي إلى الاكتئاب وأمراض نفسية أخرى.

ممارسات خاطئة تزيد من حب الشباب عند المراهقين

تشير د. موسى الى مجموعة من الممارسات الخاطئة التي يقوم بها المراهقون وتفاقم من حدة حب الشباب وهي:

محاولة التخلص من الحبوب بالعصر والضغط والذي يؤدي إلى التهابات وندوب.

وضع مساحيق التجميل لتغطية هذه الحبوب والتي يمكن أن تزيد من صعوبة الحالة.

التعرض للشمس المستمر بدون وضع واقي الشمس.

تناول الوجبات السريعة والدسمة التي تزيد من افرازات الدهون.

طرق علاج حب الشباب عند المراهقين

بحسب د. موسى، فإن البعض يعتقد انه لا توجد علاجات لهذه المشكلة في سن مبكرة، والعكس صحيح، إذ ان علاجات موضعية متوفرة تتمثل في المعقمات الموضعية والمقشرات الخفيفة من مشتقات فيتامين أ وأحماض الفواكه.

وتؤكد على حماية البشرة من التعرض لأشعة الشمس لتجنب حدوث حفر وأثار لحب الشباب في المستقبل.

كما ان هناك علاجات لبعض الحالات المتقدمة بالمضادات الحيوية ومشتقات فيتامين أ الفموية.

نصائح للتخفيف من حب الشباب عند المراهقين

تشدد د. موسى على ضرورة اتباع النصائح التالية للتخفيف من حدة حب الشباب: