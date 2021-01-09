كوكيز الكنافة بالشيكولاتة السريع بدون فرن وبدون شربات والطعم تحفة

يعتبر كوكيز الكنافة بالشيكولاته من الحلويات اللذيذة جداً، والجديدة نوعاً ما على مسامعنا فالكوكيز يقدم بالكثير من الطرق، ولكن كوكيز الكنافة هذا ما هو جديد، وهذا هو موضوع مقالنا اليوم.

وتعد وصفة كوكيز الكنافة بالشيكولاته من أكثر الحلويات التي يحبها الكثير من الناس كباراً وصغاراً، ويحتوي كوكيز الكنافة بالشيكولاته على الكثير من الكالسيوم، والحديد، والكربوهيدرات، وتعطي الشيكولاته للكوكيز طعم رائع وشهي، فالشيكولاته تعمل على تنشيط العقل والدورة الدموية، وتحسين المزاج.

ويمكنك سيدتي أن تصنعي كوكيز الكنافة بالشيكولاته لأفراد عائلتك كنوع من أنواع الحلويات الجديدة والمختلفة، سوف يعجبهم كثيراً، أو يمكنك تقديم الكوكيز للضيوف كطبق حلويات بجانب الشاي أو العصير، أو يمكن تقديم كوكيز الكنافة بالشيكولاتة على المائدة في المناسبات السعيدة كأعياد الميلاد أوالحفلات أو العزائم.

ويتميز كوكيز الكنافة بالشيكولاته بطعمه الرائع الشهي والذيذ، يمكنك سيدتي صنع كوكيز الكنافه بالشيكولاته في المنزل بكل سهولة، فهو لا يحتاج إلى وقت وجهد كبير، ولا يحتاج كوكيز الكنافه بالشيكولاته إلى مكونات كثيرة، بل يمكن صنع كوكيز الكنافة بالشيكولاته في المنزل بمكونات بسيطة وموجودة في كل منزل وغير مكلفة، تابعي معنا

كيلو جرام من الكنافه المفردة.

مكعبان من الشيكولاته الخام.

ملعقة كبيرة من الكاكاو الخاص بعمل الحلويات.

علبه من الحليب المكثف.

ربع كوب من الزبدة الطرية.

مكسرات حسب الرغبة للتزين.

مكونات كوكيز الكنافة بالشيكولاتهطريقة تحضير كوكيز الكنافة بالشيكولاته

احضري سيدتي وعاء كبير، ثم قومي بتقطيع الكنافة إلى قطع صغيرة، ثم قومي بإحضار طاسة، وقومي بوضع ربع كوب من الزبدة الطرية، واتركيها حتى تذوب تماماً، ثم قومي بوضع الكنافه في الطاسة، وقومي بالتقليب المستمر حتى تتحمر الكنافه تماماً، ويصبح لونها ذهبياً، ثم قومي سيدتي برفع الكنافه من على النار، واتركيها جانباً قليلاً، ثم قومي بتحضير الشيكولاته.

احضري وعاء متوسط، ثم قومي بوضع ملعقة كبيرة من الزبدة واتركيها حتى تذوب، ثم قومي بوضع الشيكولاته في الوعاء، واتركيها حتى تذوب تماماً، وتصبح الشيكولاته سايحة.

قومي بإحضار الكنافة ثم قومي بوضع ملعقة كبيرة من الكاكاو عليها، وملعقتان كبيرتان من الشيكولاته، ثم قومي بتقليب الكنافه جيداً حتى تتجانس المكونات تماماً مع بعضها.

ثم قومي بوضع الحليب المكثف على الكنافه، ثم قومي بالتقليب جيداً، وقومي بتشكيل الكنافه على شكل كرات صغيرة.

قومي بوضع حبات كوكيز الكنافة في الشيكولاته السايحه حتى تتغطي بالكامل، ثم قومي بوضع المكسرات، وقومي برص حبات الكوكيز في طبق، ويوضع الطبق في الثلاجة لمدة نصف ساعة على الأقل حتى تتماسك الشيكولاته.

قومي بإخراج الكوكيز من الثلاجة، ثم قومي بوضع الكوكيز في طبق التقديم، وقدميه بجانب كوب من الشاي او العصير، وبالهنا والشفا.