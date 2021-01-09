حلى البسكويت بالكريم كراميل أطعم تيراميسو بدون فرن

تعتبر حلى التيراميسو واحدة من أفضل الحلويات الغربية، التي تقدم بكثرة في إيطالية، والتي انتشرت فيما بعد بجميع انحاء العالم، فأصبحت التيراميسو من الحلويات التي يحبها الكثير من الناس كباراً وصغاراً، وذلك لتميز مذاقها الرائع، وطعمها اللذيذ، الذي يعطي الإنسان الشعور بالسعادة.

فهى من الحلويات الجديدة والمختلفة والغير تقليدية، كما أن التيراميسو لها طرق تحضير عديدة، فيمكن صنع التيراميسو مع الكريم كراميل، والكريمة المخفوقة، والتيراميسو بالقهوة، والعديد من الطرق، فسوف نقدم لكم في هذا المقال طريقة تحضير التيراميسو مع الكريم كراميل.

فالكريم كراميل يعطي للتيراميسو مذاق رائع، و يعطي للتيراميسو لوناً ذهبياً، والتيراميسو تحتوي على كميات كبيرة من الكالسيوم، والبروتين، والكربوهيدرات، وتمنح التيراميسو الجسم الحيوية والطاقة لإحتوائها على القهوة والكاكاو، فهما من مكونات التيراميسو الرئيسية، والتيراميسو لها قيمة غذائية عالية.

ويمكن تحضير حلى التيراميسو بكل سهولة في المنزل، ولا تحتاج إلى وقت وجهد كبير، بل يمكنك سيدتي صنع التيراميسو في دقائق معدودة، وسوف نقدم لكي في هذا المقال طريقة تحضير التيراميسو مع الكريم كراميل في المنزل، وبطريقة سهلة، وغير مكلفة، وبمكونات بسيطة وموجودة في كل بيت، تابعي معنا.

علبة من البسكوبت السادة. كيسان من الكريم كراميل. كوب من الماء الساخن. كوب من الشيكولاته السوداء المبشورة. كمية حسب الرغبة من حبات الشيكولاته الأصابع. كوب من الكريمة السائلة. ملعقة كبيرة من السكر الأبيض الناعم. ملعقتين كبيرتان من القهوه المطحونة. ملعقة كبيرة من الكاكاو البودرة الخاص بعمل الحلويات. كريمة مخفوقة للتزين.

قومي بإحضار وعاء كبير، ثم قومي بوضع القهوة، والسكر الابيض، والماء الساخن، ثم قومي بتقليب المكونات جيداً، حتى تذوب القهوة تماماً، ويختفي السكر. قومي بإحضار الخلاط الكهربائي، ثم قومي بتفريغ محتويات كياس الكريم كراميل في الخلاط، ثم قومي بوضع الكريمة السائلة، وتخفق المكونات جيداً؛ حتى تتجانس وتتماسك، ويصبح الكريم كراميل هش وكريمي، وكثيف القوام. قومي سيدتي بإحضار كاسات من الزجاج الشفاف، ثم قومي بتزيين الكاسات بالشيكولاته السايحة. قومي بإنزال البسكويت في خليط القهوة الذي تم تحضيره من قبل، ثم قومي برفع البسكويت من خليط القهوة، وتوضع في الكاسات. كرري ذلك حتى تنتهي من جميع الكمية، ثم قومي بوضع كمية قليلة من الكريم كراميل في كل كاس، ثم قومي بوضع الشيكولاته المبشورة. قومي بوضع كمية آخري من الكريم كراميل، ثم الشيكولاته المبشورة، وهكذا حتى يمتلئ الكأس بالكامل. قومي بتزيين التيراميسو بالكريمة المخفوقة، ثم قومي برش الكاكاو على وجه التيراميسو. يزين الوجه بأصابع الشيكولاته ثم قومي بوضع كاسات التيراميسو في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تتماسك المكونات. قومي بإخرج التيراميسو من الثلاجة، ثم قومي بتقديمه بارداً، وبالهنا والشفا.

مكونات التيراميسو بالكريم كراميلطريقة تحضير التيراميسو بالكريم كراميل