فراخ مشوية بتتبيلة مختلفة في الفرن وعلى الفحم وهتشرفك في العزمات

فراخ مشوية بتتبيلة مختلفة في الفرن وعلى الفحم، الفراخ المشوية بالزبادي وعلى الفحم يعتبر من أجمل الأطباق الرئيسية التي يفضلها الكثير من الأشخاص، خاصة الذين يحبون تناول الدجاج، لأنه يتميز بمذاق شهي لا يوجد مثله ورائحة قوية وجذابة، ولكن بعض الأمهات لا يعرفون تحضير تلك الوصفة الرائعة، لذلك سوف نقدم اليكم طريقة عمل الفراخ المشوية في الفرن وعلى الفحم. طريقة عمل الدجاج المشوي في الفرن بالزبادي طريقة عمل الدجاج المشوي في الفرن بالزبادي المكونات: دجاجة متوسطة الحجم.

60 جرام من زيت الزيتون.

¼ كأس كبير من عصير الليمون.

2 ملعقة صغيرة من الخل.

4 ملاعق صغيرة من البهارات.

نصف ملعقة كبيرة من الكمون.

نصف ملعقة كبيرة من الكزبرة.

نصف ملعقة كبيرة من الكركم.

رشة قليلة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوب كبير من الزبادي.

ربع ملعقة كبيرة من الشطة.

ملعقة متوسطة من الثوم المفروم.

2 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المجفف.

200 جرام من البصل.

ربع كيلو من البطاطس.

ربع كيلو من الجزر.

150 جرام من الفلفل الرومي. طريقة تحضير الدجاج المشوي في الفرن قومي بغسل وتنظيف الدجاجة بالماء والطحين والملح جيدا. امزجي البهارات مع مقدار عصير الليمون، والخل، وزيت الزيتون جيدا، ثم ضيفي الفلفل الأسود، والكمون، والملح، والكزبرة، والثوم، والزبادي، والكركم، والزنجبيل إلى خليط عصير الليمون. اخلطي المكونات السابقة مع بعضها البعض بشكل جيد. ضعي الدجاجة في وعاء مناسب، ثم اسكبي فوقها الخليط السابق، ثم اتركي الدجاجة جانبا لمدة ساعة، حتى يتم تتبيلها جيدا. ضعي البصل بعد تقطيعه إلى شرائح داخل الدجاجة. قومي بتقطيع البطاطس، والفلفل إلى شرائح، ثم قطعي الجزر إلى شرائح. احضري صينية متوسطة الحجم، ثم ضعي بها شرائح الخضار، ثم ضيفي الدجاج المتبل بخليط الليمون فوق الخضار. ضعي الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم اتركيها لمدة 60 دقيقة، حتى تنضج الفراخ المشوية بالزبادي بشكل كامل. يمكنك أن تضعي الدجاجة بعد تتبيلها على شواية فوق كمية مناسبة من الفحم الذي تم اشعاله، ثم قلبيها من وقت لآخر، ثم اتركيها حتى تنضج الفراخ المشوية على الفحم جيدا. قدمي الفراخ المشوية في الفرن بالزبادي والفحم بأطباق التقديم مع بعض المقبلات وسلطة الطحينة والأرز بالكاري. طريقة تحضير الدجاج المشوي في الفرن الوسوم

فراخ مشوية بتتبيلة مختلفة في الفرن وعلى الفحم، الفراخ المشوية بالزبادي وعلى الفحم يعتبر من أجمل الأطباق الرئيسية التي يفضلها الكثير من الأشخاص، خاصة الذين يحبون تناول الدجاج، لأنه يتميز بمذاق شهي لا يوجد مثله ورائحة قوية وجذابة، ولكن بعض الأمهات لا يعرفون تحضير تلك الوصفة الرائعة، لذلك سوف نقدم اليكم طريقة عمل الفراخ المشوية في الفرن وعلى الفحم. طريقة عمل الدجاج المشوي في الفرن بالزبادي طريقة عمل الدجاج المشوي في الفرن بالزبادي المكونات: دجاجة متوسطة الحجم.

60 جرام من زيت الزيتون.

¼ كأس كبير من عصير الليمون.

2 ملعقة صغيرة من الخل.

4 ملاعق صغيرة من البهارات.

نصف ملعقة كبيرة من الكمون.

نصف ملعقة كبيرة من الكزبرة.

نصف ملعقة كبيرة من الكركم.

رشة قليلة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كوب كبير من الزبادي.

ربع ملعقة كبيرة من الشطة.

ملعقة متوسطة من الثوم المفروم.

2 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المجفف.

200 جرام من البصل.

ربع كيلو من البطاطس.

ربع كيلو من الجزر.

150 جرام من الفلفل الرومي. طريقة تحضير الدجاج المشوي في الفرن قومي بغسل وتنظيف الدجاجة بالماء والطحين والملح جيدا. امزجي البهارات مع مقدار عصير الليمون، والخل، وزيت الزيتون جيدا، ثم ضيفي الفلفل الأسود، والكمون، والملح، والكزبرة، والثوم، والزبادي، والكركم، والزنجبيل إلى خليط عصير الليمون. اخلطي المكونات السابقة مع بعضها البعض بشكل جيد. ضعي الدجاجة في وعاء مناسب، ثم اسكبي فوقها الخليط السابق، ثم اتركي الدجاجة جانبا لمدة ساعة، حتى يتم تتبيلها جيدا. ضعي البصل بعد تقطيعه إلى شرائح داخل الدجاجة. قومي بتقطيع البطاطس، والفلفل إلى شرائح، ثم قطعي الجزر إلى شرائح. احضري صينية متوسطة الحجم، ثم ضعي بها شرائح الخضار، ثم ضيفي الدجاج المتبل بخليط الليمون فوق الخضار. ضعي الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم اتركيها لمدة 60 دقيقة، حتى تنضج الفراخ المشوية بالزبادي بشكل كامل. يمكنك أن تضعي الدجاجة بعد تتبيلها على شواية فوق كمية مناسبة من الفحم الذي تم اشعاله، ثم قلبيها من وقت لآخر، ثم اتركيها حتى تنضج الفراخ المشوية على الفحم جيدا. قدمي الفراخ المشوية في الفرن بالزبادي والفحم بأطباق التقديم مع بعض المقبلات وسلطة الطحينة والأرز بالكاري. طريقة تحضير الدجاج المشوي في الفرن

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