طريقة عمل رولات المسخن الرائعة بطريقة سهلة وبسيطة وبألذ الوصفات

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تعد رولات المسخن من الأكلات اللذيذة والشهية المحببة لدى جميع الأعمار. وهي من الأكلات المنتشرة في بلاد الشام، وترجع شهرتها إلى المطبخ الفلسطيني والمطبخ الأردني. وهي من الأكلات الغنية بالقيمة الغذائية، حيث تعد كوجبة رئيسية تقدمها ربة المنزل لأفراد أسرتها، أو تقدمها أيضا في الولائم. وفيما يلي متابعينا سنتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على مكوناتها وطريقة تقديمها بكل سهولة وبمذاق لذيذ وشهي.مكونات رولات المسخن
تتكون رولات المسخن من مكونات سهلة وبسيطة، وتتميز بمذاق ونكهة رائعة، وهي كالآتي:
مكونات سلق الدجاج
- 600 جم صدور دجاج.
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
- حبة بصلة صغيرة.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود صحيح.
- ملعقة صغيرة قرنفل صحيح.
- ملعقة صغيرة هيل صحيح.
- ورق غار.
- رشة ملح.
مكونات الحشوة
- كوب زيت زيتون تقريبا.
- 6 حبات بصل متوسط الحجم مفروم ناعم.
- رشة فلفل أسود مطحون.
- رشة ملح.
- 3 ملعقة كبيرة سماق.
- 2 ملعقة كبيرة لوز محمص أو صنوبر محمص.
- لفائف جلاش أو بوريك على شكل مثلث.
للتزيين
- سماق.
- شرائح ليمون.
- بقدونس.
- صنوبر.
يتم تحضير رولات المسخن بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
- أولا نسلق الدجاج، نضع حلة على النار ونضع فيها ماء ساخن وصدور دجاج، وعندما يغلي الماء نزيل الرغوة من الماء.
- ثم نضيف زيت زيتون وفلفل أسود وقرنفل وهيل وورق غار وملح، ثم نقلبهم جيدا ونغطي الحلة حتى ينضج الدجاج.
- ثم نصفي الدجاج من المرق عند استوائه، ثم نفتت الدجاج إلى شرائح بعدما يبرد قليلا.
- ثم نحضر الحشوة، نضع مقلاة واسعة على نار متوسطة، ونضيف إليها زيت الزيتون والبصل، ونقلبه جيدا حتى يذبل.
- ثم نضيف الدجاج المقطع شرائح ونقلبه جيدا، ثم نضيف الفلفل الأسود والملح والسماق ونقلبهم جيدا.
- ثم نرفع المقلاة من على النار ونتركها تبرد قليلا، ثم نضيف صنوبر محمص ونقلبهم.
- ثم نأخذ لفائف الجلاش ونضع عليها الحشوة ونلفها، ثم نكرر الخطوات حتى تنتهي الكمية.
- ثم نرصهم في صينية مدهونة بزيت الزيتون، ثم ندهنهم بزيت الزيتون ونرش عليهم سماق.
- ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 220 درجة مئوية أسفل الفرن، لمدة ما بين 20 إلى 25 دقيقة، ثم نرفعهم أعلى الفرن قبل الاستواء بقليل حتى يصبح لونهم ذهبيا.
- ثم نخرج الصينية من الفرن، ونضعهم في طبق التقديم ونزينهم بشرائح الليمون والبقدونس والصنوبر.
- ثم يقدم وبالهنا والشفا.
الوسوم
تعد رولات المسخن من الأكلات اللذيذة والشهية المحببة لدى جميع الأعمار. وهي من الأكلات المنتشرة في بلاد الشام، وترجع شهرتها إلى المطبخ الفلسطيني والمطبخ الأردني. وهي من الأكلات الغنية بالقيمة الغذائية، حيث تعد كوجبة رئيسية تقدمها ربة المنزل لأفراد أسرتها، أو تقدمها أيضا في الولائم. وفيما يلي متابعينا سنتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على مكوناتها وطريقة تقديمها بكل سهولة وبمذاق لذيذ وشهي.مكونات رولات المسخن
تتكون رولات المسخن من مكونات سهلة وبسيطة، وتتميز بمذاق ونكهة رائعة، وهي كالآتي:
مكونات سلق الدجاج
- 600 جم صدور دجاج.
- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
- حبة بصلة صغيرة.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود صحيح.
- ملعقة صغيرة قرنفل صحيح.
- ملعقة صغيرة هيل صحيح.
- ورق غار.
- رشة ملح.
مكونات الحشوة
- كوب زيت زيتون تقريبا.
- 6 حبات بصل متوسط الحجم مفروم ناعم.
- رشة فلفل أسود مطحون.
- رشة ملح.
- 3 ملعقة كبيرة سماق.
- 2 ملعقة كبيرة لوز محمص أو صنوبر محمص.
- لفائف جلاش أو بوريك على شكل مثلث.
للتزيين
- سماق.
- شرائح ليمون.
- بقدونس.
- صنوبر.
يتم تحضير رولات المسخن بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
- أولا نسلق الدجاج، نضع حلة على النار ونضع فيها ماء ساخن وصدور دجاج، وعندما يغلي الماء نزيل الرغوة من الماء.
- ثم نضيف زيت زيتون وفلفل أسود وقرنفل وهيل وورق غار وملح، ثم نقلبهم جيدا ونغطي الحلة حتى ينضج الدجاج.
- ثم نصفي الدجاج من المرق عند استوائه، ثم نفتت الدجاج إلى شرائح بعدما يبرد قليلا.
- ثم نحضر الحشوة، نضع مقلاة واسعة على نار متوسطة، ونضيف إليها زيت الزيتون والبصل، ونقلبه جيدا حتى يذبل.
- ثم نضيف الدجاج المقطع شرائح ونقلبه جيدا، ثم نضيف الفلفل الأسود والملح والسماق ونقلبهم جيدا.
- ثم نرفع المقلاة من على النار ونتركها تبرد قليلا، ثم نضيف صنوبر محمص ونقلبهم.
- ثم نأخذ لفائف الجلاش ونضع عليها الحشوة ونلفها، ثم نكرر الخطوات حتى تنتهي الكمية.
- ثم نرصهم في صينية مدهونة بزيت الزيتون، ثم ندهنهم بزيت الزيتون ونرش عليهم سماق.
- ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 220 درجة مئوية أسفل الفرن، لمدة ما بين 20 إلى 25 دقيقة، ثم نرفعهم أعلى الفرن قبل الاستواء بقليل حتى يصبح لونهم ذهبيا.
- ثم نخرج الصينية من الفرن، ونضعهم في طبق التقديم ونزينهم بشرائح الليمون والبقدونس والصنوبر.
- ثم يقدم وبالهنا والشفا.
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