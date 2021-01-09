طريقة عمل رولات المسخن الرائعة بطريقة سهلة وبسيطة وبألذ الوصفات

تعد رولات المسخن من الأكلات اللذيذة والشهية المحببة لدى جميع الأعمار. وهي من الأكلات المنتشرة في بلاد الشام، وترجع شهرتها إلى المطبخ الفلسطيني والمطبخ الأردني. وهي من الأكلات الغنية بالقيمة الغذائية، حيث تعد كوجبة رئيسية تقدمها ربة المنزل لأفراد أسرتها، أو تقدمها أيضا في الولائم. وفيما يلي متابعينا سنتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على مكوناتها وطريقة تقديمها بكل سهولة وبمذاق لذيذ وشهي.

مكونات رولات المسخن

تتكون رولات المسخن من مكونات سهلة وبسيطة، وتتميز بمذاق ونكهة رائعة، وهي كالآتي:

مكونات سلق الدجاج

600 جم صدور دجاج.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

حبة بصلة صغيرة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود صحيح.

ملعقة صغيرة قرنفل صحيح.

ملعقة صغيرة هيل صحيح.

ورق غار.

رشة ملح.

مكونات الحشوة

كوب زيت زيتون تقريبا.

6 حبات بصل متوسط الحجم مفروم ناعم.

رشة فلفل أسود مطحون.

رشة ملح.

3 ملعقة كبيرة سماق.

2 ملعقة كبيرة لوز محمص أو صنوبر محمص.

لفائف جلاش أو بوريك على شكل مثلث.

للتزيين

سماق.

شرائح ليمون.

بقدونس.

صنوبر.

طريقة التحضير

يتم تحضير رولات المسخن بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وفي وقت قصير، وهي كالآتي: