بسكويت النشادر الهش خفيف ومقرمش بطريقة أشهر محلات الحلويات بطعم روعة 

طريقة تحضير البسكويت بالنشادر، يوجد أنواع عديدة من البسكويت ولكلاً منهمها طريقة تحضيره المختلفة وترغب الكثير من السيدات في التعرف على الطريقة الصحيحة المستخدمة في تحضير البسكويت العادي وهذا ما سنقدمه إليكم في هذا المقال وإليكم طريقة تحضير البسكويت العادي.

كأسان من الدقيق.

زبدة.

ملح.

بيضة.

فانيليا سائلة.

ربع كأس من السكر البودرة.

ملعقة نشادر.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

مكونات بسكويت النشادر:خطوات تحضير البسكويت:

تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير البسكويت العادي في المنزل:

يتم تحضير العجان الكهربائي وبعد ذلك يتم وضع الزبدة والسكر ويتم خلطهم جيداً مع بعضهم البعض وبعد ذلك يتم وضع البيضة والفانيليا السائلة مع الاستمرار في الخلط. يتم إضافة الملح وخليط الدقيق مع البيكنج بودر ويتم الاستمرار في الخلط لحين أن يتم الحصول على نتيجة جيدة. يتم ترك العجين لمدة نصف ساعة ثم بعد ذلك يتم بدء الخبز. بعد ذلك يتم وضع العجينة بين ورقتين الزبدة ويتم فردها جيداً. يتم تقطيع العجين على هيئة دوائر باستخدام القطاعة المخصصة لذلك. يتم تقطيع كل كمية البسكويت ثم يتم وضعه في صينية والقيام بإدخاله إلى الفرن ويتم الانتظار لحين أن يتغير لون البسكويت ويصبح هش.

كوبان ونصف من الدقيق.

كأس ونصف من جوز الهند.

كأس سكر بودرة.

بيضتان.

كأس وربع من الزبدة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

فانيليا.

سكر خشن.

مكونات تحضير بسكويت جوز الهند:خطوات تحضير بسكويت جوز الهند: