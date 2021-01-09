بسكويت النشادر الهش خفيف ومقرمش بطريقة أشهر محلات الحلويات بطعم روعة 

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طريقة تحضير البسكويت بالنشادر، يوجد أنواع عديدة من البسكويت ولكلاً منهمها طريقة تحضيره المختلفة وترغب الكثير من السيدات في التعرف على الطريقة الصحيحة المستخدمة في تحضير البسكويت العادي وهذا ما سنقدمه إليكم في هذا المقال وإليكم طريقة تحضير البسكويت العادي.مكونات بسكويت النشادر:
- كأسان من الدقيق.
- زبدة.
- ملح.
- بيضة.
- فانيليا سائلة.
- ربع كأس من السكر البودرة.
- ملعقة نشادر.
- نصف ملعقة من البيكنج بودر.
تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير البسكويت العادي في المنزل:
- يتم تحضير العجان الكهربائي وبعد ذلك يتم وضع الزبدة والسكر ويتم خلطهم جيداً مع بعضهم البعض وبعد ذلك يتم وضع البيضة والفانيليا السائلة مع الاستمرار في الخلط.
- يتم إضافة الملح وخليط الدقيق مع البيكنج بودر ويتم الاستمرار في الخلط لحين أن يتم الحصول على نتيجة جيدة.
- يتم ترك العجين لمدة نصف ساعة ثم بعد ذلك يتم بدء الخبز.
- بعد ذلك يتم وضع العجينة بين ورقتين الزبدة ويتم فردها جيداً.
- يتم تقطيع العجين على هيئة دوائر باستخدام القطاعة المخصصة لذلك.
- يتم تقطيع كل كمية البسكويت ثم يتم وضعه في صينية والقيام بإدخاله إلى الفرن ويتم الانتظار لحين أن يتغير لون البسكويت ويصبح هش.
- كوبان ونصف من الدقيق.
- كأس ونصف من جوز الهند.
- كأس سكر بودرة.
- بيضتان.
- كأس وربع من الزبدة.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- فانيليا.
- سكر خشن.
- يتم خلط الزبدة والسكر جيداً مع بعضهم في الخلاط الكهربائي.
- يتم إضافة الدقيق وجوز الهند والبيكنج بودر في بولة ويتم خلطهم سوياً جيداً مع بعضها البعض.
- يتم إضافة البيض والفانيليا لخليط السكر والزبدة.
- يتم إضافة الدقيق المخلوط بجوز الهند على الزبدة وبعد ذلك يتم خلط جميع مكونات العجينة وفردها جيداً بين طبقتين من ورق الزبدة.
- يتم تشكيل العجينة وتقطيعها بالقطاعات الخاصة بالبسكويت.
- يتم وضع البسكويت في صينية ثم القيام بإدخالها إلى الفرن لحين أن يصبح لونها ذهبي.
- يتم رش كمية من السكر على وجه البسكويت ويتم تناوله وبالهناء عليكم.
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طريقة تحضير البسكويت بالنشادر، يوجد أنواع عديدة من البسكويت ولكلاً منهمها طريقة تحضيره المختلفة وترغب الكثير من السيدات في التعرف على الطريقة الصحيحة المستخدمة في تحضير البسكويت العادي وهذا ما سنقدمه إليكم في هذا المقال وإليكم طريقة تحضير البسكويت العادي.مكونات بسكويت النشادر:
- كأسان من الدقيق.
- زبدة.
- ملح.
- بيضة.
- فانيليا سائلة.
- ربع كأس من السكر البودرة.
- ملعقة نشادر.
- نصف ملعقة من البيكنج بودر.
تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير البسكويت العادي في المنزل:
- يتم تحضير العجان الكهربائي وبعد ذلك يتم وضع الزبدة والسكر ويتم خلطهم جيداً مع بعضهم البعض وبعد ذلك يتم وضع البيضة والفانيليا السائلة مع الاستمرار في الخلط.
- يتم إضافة الملح وخليط الدقيق مع البيكنج بودر ويتم الاستمرار في الخلط لحين أن يتم الحصول على نتيجة جيدة.
- يتم ترك العجين لمدة نصف ساعة ثم بعد ذلك يتم بدء الخبز.
- بعد ذلك يتم وضع العجينة بين ورقتين الزبدة ويتم فردها جيداً.
- يتم تقطيع العجين على هيئة دوائر باستخدام القطاعة المخصصة لذلك.
- يتم تقطيع كل كمية البسكويت ثم يتم وضعه في صينية والقيام بإدخاله إلى الفرن ويتم الانتظار لحين أن يتغير لون البسكويت ويصبح هش.
- كوبان ونصف من الدقيق.
- كأس ونصف من جوز الهند.
- كأس سكر بودرة.
- بيضتان.
- كأس وربع من الزبدة.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- فانيليا.
- سكر خشن.
- يتم خلط الزبدة والسكر جيداً مع بعضهم في الخلاط الكهربائي.
- يتم إضافة الدقيق وجوز الهند والبيكنج بودر في بولة ويتم خلطهم سوياً جيداً مع بعضها البعض.
- يتم إضافة البيض والفانيليا لخليط السكر والزبدة.
- يتم إضافة الدقيق المخلوط بجوز الهند على الزبدة وبعد ذلك يتم خلط جميع مكونات العجينة وفردها جيداً بين طبقتين من ورق الزبدة.
- يتم تشكيل العجينة وتقطيعها بالقطاعات الخاصة بالبسكويت.
- يتم وضع البسكويت في صينية ثم القيام بإدخالها إلى الفرن لحين أن يصبح لونها ذهبي.
- يتم رش كمية من السكر على وجه البسكويت ويتم تناوله وبالهناء عليكم.
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