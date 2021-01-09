طريقة تحضير كيكة الفانيليا الهشه كيكة الشاي سنة أولي طبخ

من الضروري انت تتعلمي سيدتي طريقة تحضير كيكة الفانيليا الهشه كيكة الشاي العادية بالرغم من وجود الكثير من أنواع الكيك ويمكن تحضيره بأكثر من طريقة إلا أن كيكة الفانيليا الهشه كيكة الشاي. كما هي المفضلة لدي الكثير حيث تفضل ربات البيوت تحضيرها بالمنزل بدلا من شرائها لضمان النظافة والحفاظ على صحة أفراد الأسرة من الأمراض المعدية وذلك لبساطة مكوناتها و سهولة تحضيرها بالإضافة الى طعمها اللذيذ المشهي الذي يقبل عليه الصغار والكبار ويمكن تزينها بأي نوع من أنواع الكريمة مثل الشيكولاته أو الفواكه الطازجة أو المجففة مما يضيف إليها طعم مميز ويمكن تقديم كيكة الفانيليا كيكة الشاي على الإفطار مع كوب الشاي أو كوب اللبن وأثناء مشاهدة التلفزيون أو تقديمها للضيوف سوف نتعرف بشكل أوضح من خلال السطور الأتية طريقة تحضير كيكة الفانيليا الهشه كيكة الشاي سنه أولي طبخ.

تحضير كيكة الفانيليا الهشه ومكوناتها

للحصول على كيكة هشه لذيذة تحتاجين الى مقادير مضبوطة وكيك يحضر في وقت قياسي حوالي 20 دقيقة سوف نقدم لكم المقادير المضبوطة للحصول على اجمل كيكة هشه.

كوب وثلاث أرباع كوب من الدقيق المنخول متعدد الاستعمالات.

كوب من الحليب دافئ

كوب ونصف من السكر.

نصف كوب من الزيت أو السمن حسب الرغبة.

خمس بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

ملعقة كبيرة بكنج باودر.

ذرة ملح.

ربع ملعقة بيكربونات.

نحضر وعاء عميق ثم نضع فيه البيض والفانيليا و بالمضرب الكهربائي نخفق كل المكونات حتى تمتزج جيدا. ثم نضيف الزيت والسكر والحليب ثم نعيد الخفق بالمضرب الكهربائي حتى تمتزج المكونات جيدا حتى يذوب السكر. يمكن وضع ملعقة كبيرة من عصير البرتقال حتى تكسبها لذاذه في الطعم و فائدة صحية ويرجع ذلك حسب الرغبة. في وعاء اخر ضعي جميع المكونات الجافة من الدقيق والبيكنج باودر و ذرة الملح وبيكربونات الصودا تخلط المكونات جيدا حتى تتجانس. ابدئي فيه وضع المواد الجافة بالتدريج مع الخفق المستمر بالمضرب الكهربائي حتى تنتهي من الكمية بالكامل. اتركي مزيج الكيكه ليرتاح لمده خمس دقائق. احضري صينية متوسطة الحجم مدهونة زبدة مع رشه الدقيق داخل الصينية ثم ضعي فيها مزيج الكيك ضعي الصينية في فرن سابق التسخين على درجة حرارة 180 درجة مع مراعات عدم فتح الباب إلا بعد 30 دقيقة بعد التأكد من خروج رائحة طيبة للكيكه ثم أخرجيها من الفرن بعد 45 دقيقة.

في حالة تحضير كيك الشيكولاته قومي بالتقليل كمية الدقيق ثلاث ملاعق وضعي بدلا منها ثلاث ملاعق كاكاو خام.

لا تفتحي باب الفرن أثناء نضج الكيكة حتى لا يدخل الهواء وتهبط.

التأكد من نضج الكيكة ضعي سكين رفيع في وسط الكيكة إذا خرجت وبها اثأر من مزيج الكيك فهذا يعني أنها لم تنضج بعد واذا خرجت السكين نظيفة إذا تم النضج و أخرجيها من الفرن وصحة وعافية.

طريقة التحضيرنصائح لنجاح الكيكة

بنحب نفكر عزيزي الزائر في مقال السابق عن طريقة تحضير كيكة الأناناس الهشه والمقلوبة ناجحة من أول مرة.

لقد انتهينا من مقالنا هذا عبر موقع ثقفني الإخباري وأتمني أن اكون درجنا وصفتنا اليوم بطريقة سهلة و مبسطة على كل ربه منزل و المدرجة تحت عنوان طريقة تحضير كيكة الفانيليا الهشه كيكة الشاي سنة أولي طبخ.