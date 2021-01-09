طريقة خبز الدار الشهي يملأ أرجاء المنزل برائحة الخبز العربي

يعتبر خبز الدار من أهم أنواع الخبز التي لا غنى عنها في كل منزل لأنها من الخبز اللذيذ الذي من السهل إعداده في المنزل ويتميز بأن له طعم الأصيل الذي يصنع منذ القدم وله رائحة شهية تملأ أرجاء المنزل برائحة الخبز الشهي الذي يزيد من العراقة ويستعيد معها ذكريات الطفولة التي لا تنسى، ويوجد الكثير من أنواع الخبز المختلفة ولكن خبز الدار له نكهة أصلية لا تضاهي أي نوع خبز آخر وخلال السطور التالية سنتعرف على طريقة سهلة لعمل خبز الدار بخطوات سهلة وبسيطة يمكن لأي ربة منزل إعدادها. مكونات عمل خبز الدار بسهولة بالمنزل نحتاج إلى 5 كوب من طحين المنخول. ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة الفورية. نصف كوب ماء فاتر. ملعقة صغيرة من السكر. ملعقة صغيرة ملح. نصف كوب حليب بودرة. نصف كوب زيت ذرة نباتي. ملعقة صغيرة من حبة البركة. كمية من الماء الفاتر للعجن على حسب الحاجة. طريقة عمل خبز الدار الأصلية أولا ملعقة الخميرة ضعيها في نصف كوب الماء الفاتر، وضيفي عليها ملعقة السكر واتركيها حتى تتفاعل لاستعداد للتحمير.

قومي بوضع الدقيق داخل إناء وقومي بعمل حفرة بالمنتصف وضيفي عليهم مزيج الخميرة والملح والحليب والزيت، ثم اخلطي كل المكونات مع بعضها البعض وضيفي الماء بالتدريج واستمري في العجن حتى تتكون عجينة.

يجب أن تكون تلك العجين متماسكة وغير لاصقة باليد وتكون لينة مطاطية القوام، ثم ضعي العجينة بوعاء وغطية في مكان دافئ ويترك لمدة ساعتين حتى تختمر العجينة وترتفع لأعلى وتكون بها فتحات بها هواء.

ثم قومي بتقطيع العجين على شكل كور كل كورة بحجم رغيف وبعد مرور ساعة قومي بصنع دوائر بحجم خبز ورصيها على سطح مرشوش بالدقيق الأبيض وتترك حتى ترتاح لمدة ربع ساعة.

افرديها على شكل رغيف دائري ثم زينيها عن طريق إضافة حبة البركة، وتترك الارغفة لمدة ربع ساعة حتى ترتاح، وقومي بخبز الخبز في فرن ساخن على حرارة 300 مئوية، يكون ساخن مسبقا.

ثم حمري الارغفة جيدا واخرجيها وتحفظ بعد تغطيتها بقطعة من القماش تكون قطنية وتترك حتى تبرد تماما.

كما يمكن تقطيع الارغفة وحفظها في فريزر إلى حين تناولها أو تترك في رف البراد. مكونات عمل خبز الدار بسهولة بالمنزل الوسوم

يعتبر خبز الدار من أهم أنواع الخبز التي لا غنى عنها في كل منزل لأنها من الخبز اللذيذ الذي من السهل إعداده في المنزل ويتميز بأن له طعم الأصيل الذي يصنع منذ القدم وله رائحة شهية تملأ أرجاء المنزل برائحة الخبز الشهي الذي يزيد من العراقة ويستعيد معها ذكريات الطفولة التي لا تنسى، ويوجد الكثير من أنواع الخبز المختلفة ولكن خبز الدار له نكهة أصلية لا تضاهي أي نوع خبز آخر وخلال السطور التالية سنتعرف على طريقة سهلة لعمل خبز الدار بخطوات سهلة وبسيطة يمكن لأي ربة منزل إعدادها. مكونات عمل خبز الدار بسهولة بالمنزل نحتاج إلى 5 كوب من طحين المنخول. ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة الفورية. نصف كوب ماء فاتر. ملعقة صغيرة من السكر. ملعقة صغيرة ملح. نصف كوب حليب بودرة. نصف كوب زيت ذرة نباتي. ملعقة صغيرة من حبة البركة. كمية من الماء الفاتر للعجن على حسب الحاجة. طريقة عمل خبز الدار الأصلية أولا ملعقة الخميرة ضعيها في نصف كوب الماء الفاتر، وضيفي عليها ملعقة السكر واتركيها حتى تتفاعل لاستعداد للتحمير.

قومي بوضع الدقيق داخل إناء وقومي بعمل حفرة بالمنتصف وضيفي عليهم مزيج الخميرة والملح والحليب والزيت، ثم اخلطي كل المكونات مع بعضها البعض وضيفي الماء بالتدريج واستمري في العجن حتى تتكون عجينة.

يجب أن تكون تلك العجين متماسكة وغير لاصقة باليد وتكون لينة مطاطية القوام، ثم ضعي العجينة بوعاء وغطية في مكان دافئ ويترك لمدة ساعتين حتى تختمر العجينة وترتفع لأعلى وتكون بها فتحات بها هواء.

ثم قومي بتقطيع العجين على شكل كور كل كورة بحجم رغيف وبعد مرور ساعة قومي بصنع دوائر بحجم خبز ورصيها على سطح مرشوش بالدقيق الأبيض وتترك حتى ترتاح لمدة ربع ساعة.

افرديها على شكل رغيف دائري ثم زينيها عن طريق إضافة حبة البركة، وتترك الارغفة لمدة ربع ساعة حتى ترتاح، وقومي بخبز الخبز في فرن ساخن على حرارة 300 مئوية، يكون ساخن مسبقا.

ثم حمري الارغفة جيدا واخرجيها وتحفظ بعد تغطيتها بقطعة من القماش تكون قطنية وتترك حتى تبرد تماما.

كما يمكن تقطيع الارغفة وحفظها في فريزر إلى حين تناولها أو تترك في رف البراد. مكونات عمل خبز الدار بسهولة بالمنزل

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة خبز الدار الشهي يملأ أرجاء المنزل برائحة الخبز العربي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.