7 اسباب ليه الشعر بيبقى دهني بسرعة بعد الغسيل..وازاي تحلي المشكلة دي

فروة الراس طبيعي بتفرز كمية معينة من الزيت للحفاظ على ترطيب وحماية الشعر من خلال خلق حاجز رقيق بينه وبين البيئة ، ولكن افراز الدهون بشكل مفرط بيسبب ازعاج ، من اول انه بيقلل حجم الشعر وبيخليه ملزق وبهتان الشعر لحد تهيج فروة الراس ومشاكل قشرة الشعر ، ولكن لحسن الحظ ، انه انتي لو قدرتي تحددي سبب افراز الزيوت بشكل مفرط ، تقدري تسيطري عليه ، واحنا عارفين قد ايه ان غسل الشعر كل يوم بتكون عملية مجهدة ده غير انها بتضر الشعر ، عشان كده النهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على اسباب الشعر الدهني وازاي تحلي المشكلة دي.

اسباب الشعر الدهني:

1- لو بتعملي تسريحات شعر محكمة اوي:

تسريحة ديل الحصان ممكن تشوفيها من انسب التسريحات اللي تداري بيها الشعر الدهني ، لكن العكس هو الصحيح ، ديل الحصان بيسبب تراكم الدهون تحت شعرك وجذوره ، بالاضافة ان استخدام منتجات تصفيف الشعر هتخليه دهني بشك اسرع.

اللي المفروض تعمليه: متبالغيش في استخدام منتجات تصفيف الشعر وتسريحات الشعر اللي بتحتاج انك تسرحي شعرك وتلمسيه كتير ، لان ده بيحفز افراز الدهون زيادة في فروة الراس.

2- مش بتشطفي شعرك بالمية الباردة:

المية لسخنة مفيدة لفتح مسام الشعر وازالة الاوساخ ، ولكن ممكن تضر شعرك ، ويجفف فروة الراس ، واللي ممكن يسبب قشرة الراس وانتاج الزيت بشكل مفرط.

اللي المفروض تعمليه: الافضل اختيار المية الدافية لغسل الشعر بالشامبو والبلسم ، وشطف الشعر بالمية الباردة بعد ما تخلصي غسله بالشامبو عشان تقفلي مسام فروة الراس ومسام الشعر.

3- بتختاري منتجات عناية بالشعر غلط:

الخبراء بينصحوا انك تاخدي حذرك مع المنتجات اللي مكتوب عليها “مكثفة” لانه ممكن تزود من وزن الشعر وتقلل حجمه ، وممكن انها تغطي شعرك بطبقة رقيقة واقية تخلي شعرك دهني اكتر لو شعرك خفيف او فروة راسك دهنية.

اللي المفروض تعمليه: الخبراء بينصحوا بتجنب المنتجات المصممة للشعر الجاف او التالف ، لان الانواع دي عادة بتغطي الشعر بطبقة رقيقة واقية بتخلي شعرك دهني اكتر.

والمفروض استخدام منظف عميق للشعر ، مرتين في الشهر ، لتنضيف فروة الراس من تراكم الدهون ومنتجات العناية بالشعر وهيساعدك تحافظي على شعرك فريش لفترة اطول ، تقدري تستخدمي بعض العلاجات الطبيعية زي زيت جوز الهند لتغذية الشعر ، ولكن بكمية قليلة مش كتير.

4- بتسرحي شعرك وبتلمسيه كتير:

لما بتلمسي شعرك بتنقلي الزيوت والبكتيريا من ايدك لشعرك وده هيخلي شعرك دهني اكتر ، كمان تسريح الشعر كتير بيضر اكتر من انه بينفع ، لان التسريح المستمر بيأدي لانتشار الدهون في شعرك كله وبيخليه اقل كثافة وحيوية.

اللي المفروض تعمليه: اتعودي انك متلمسيش شعرك بايديكي ، خصوصا بطريقة لاارادية لما بتكوني متوترة او اثناء المحادثة مع حد ، متبالغيش في تسريح الشعر ، والخبراء بينصحوا بتسريح الشعر مرتين في اليوم هيكون كافي جدا للاشخاص اللي شعرهم مش مجعد اوي ، وضروري انك تسرحي الشعر بفرشة نضيفة.

5- التوتر الزيادة:

الاجهاد بيخلي الجسم ينتج كورتيزول اكتر ، والهرمون ده بيحفز البشرة على افراز دهون اكتر ، ونتيجة لده هتبقى دهنية اكتر ، والاجهاد ممكن يكون واحد من اسباب ظهور القشرة اللي ممكن تأدي لفروة الراس الدهنية.

اللي المفروض تعمليه: مش هتقدري تعملي حاجات كتير مع المشكلة دي ، غير انك تغيري اسلوب حياتك وتحاولي تتحكمي في التوتر ، وممكن تستخدمي منتجات الشعر الخاصة بعلاج قشرة الراس هتخلي فروة راسك مرتاحة اكتر اثناء التعامل مع المواقف الصعبة.

6- بتغسلي شعرك كتير:

ممكن كتير يستغربوا ان كل ما تغسلي شعرك اكتر هيبقى دهني اكتر على عكس المتوقع او اللي احنا متخيلينه ، ولكن الحقيقة ان في مليارات البكتيريا الجيدة اللي بتعزز درجة الحموضة الصحية للشعر ، بتعيش في فروة الراس ، ولما بنغسل شعرنا كتير ، ده ممكن يخل بالتوازن ويتسبب في انتاج الغدد الدهنية دهون اكتر ، خصوصا لو استخدمتي منتجات عناية بالشعر غلط.

اللي المفروض تعمليه: حاولي تقليل عدد مرات غسل شعرك بالتدريج واستخدمي انواع الشامبو اللي مش بتجفف فروة الراس ، الخبراء كمان بينصحوا بتحديد عدد مرات غسل الشعر حسب المكان اللي انتي عايشة فيه ، على سبيل المثال ، لو عايشة في مدينة ومكان زحمة اوي ومليان عوادم عربيات وتلوث هتحتاجي تغسلي شعرك عدد مرات اكتر من الاشخاص اللي عايشين في مناطق ريفية.

7- الطريقة اللي بيشتغل بيها جسمك:

اوقات بتكون طبيعة الشعر نفسه بيكون في بعض انواع الشعر معرضة انها تبقى دهنية بشكل اسرع من الانواع التانية ، على سبيل المثال ، الاشخاص اللي شعرهم املس وناعم بيعانوا من الدهون اكتر من الاشخاص اللي شعرهم مجعد او كيرلي.

حطي في اعتبارك كمان ان بعض المشاكل الصحية زي الاختلالات الهرمونية والتهاب الجلد الدهني ، ممكن انها تأدي لزيادة افراز الدهون.

اللي المفروض تعمليه: اتأكدي انك تروحي لدكتور جلدية لو حسيتي ان في حاجة مسببالك ازعاج او لاحظتي اي تغييرات غير عادية في شكل شعرك.

10 وصفات طبيعية لعلاج و تنظيف الشعر الدهني