طريقة عمل البيتزا الإيطالي الشهية اللذيذة في المنزل بأبسط الخطوات

البيتزا الإيطالي ، من أشهر أنواع الوجبات السريعة التي يعشقها الكبار والصغار، ويفضلونها عن الكثير من الوجبات التقليدية، وتحتوي البيتزا على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، لأنها تحتوي على جميع الخضراوات الغنية بالفيتامينات الضرورية لبنية جسم الأطفال، وتوجد أنواع عديد من البيتزا، فهناك بيتزا الفراخ، وبيتزا اللحم، وبيتزا الخضروات، وبيتزا الجبن، وتستطيع أي سيدة أن تقوم بتحضيرها في المنزل بكل سهولة، وتوفير الكثير من الأموال التي يتم صرفها عند شرائها من الخارج، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على أسهل طرق عمل البيتزا الإيطالي. مكونات عمل عجينة البيتزا الإيطالي مكونات عمل عجينة البيتزا الإيطالي تحتوي عجينة البيتزا على المكونات الآتية:- كوب من الدقيق. نصف كوب من زيت الذرة عدد 1.5 ملعقة من الخميرة. عدد 2 ملعقة من حليب البودرة. ملعقة واحدة صغيرة من السكر. ملعقة واحدة صغيرة من الملح. نصف كوب من الماء الدافئ. مقادير الخلطة مقادير الخلطة تحتوي مقادير خلطة البيتزا الإيطالي على ما يلي:- عدد 2 حبة متوسطة الحجم من الطماطم.

2 حبة فلفل ألوان.

صلصلة طماطم جاهزة.

زيتون أسود اللون.

شرائح بصل.

100 جرام من الجبنة الموتزاريلا وجبنة رومي.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الزعتر. طريقة تحضير البيتزا الإيطالي سوف نتعرف على طريقة تحضير البيتزا من خلال الخطوات الآتية:- نقوم بوضع الخميرة في إناء يحتوي على نصف كوب من الماء الدافئ، وملعقة من السكر ونتركها دقائق حتى ترتفع، ونقوم بخلطهم بالدقيق والزيت والحليب البودرة والملح، ونعجن جميع هذه المكونات جيداً، ثم نضعها في مكان بدرجة حرارة دافئة حتى تختمر. نقوم بتقطيع الفلفل الألوان، وشرائح الطماطم والبصل على هيئة مكعبات صغيرة، ثم نقوم بتشويحهم على نار هادئة، مع إضافة الزعتر. بعد تخمر العجينة جيداً نقوم بفردها على صينية، وندهنها بصلصة الطماطم، ويمكن إضافة اليها قليل من الخل وبودرة الثوم، والريحان، والفلفل الأسود. نقوم بتوزيع الجبن والزيتون والمكونات الأخرى على خلطة العجينة بشكل متساوي، ثم نضعها بالفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة عشرون دقيقة، ثم نقوم بإخراجها وتقطيعها وتقديمها ساخنة إلى أفراد العائلة. الوسوم

البيتزا الإيطالي ، من أشهر أنواع الوجبات السريعة التي يعشقها الكبار والصغار، ويفضلونها عن الكثير من الوجبات التقليدية، وتحتوي البيتزا على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، لأنها تحتوي على جميع الخضراوات الغنية بالفيتامينات الضرورية لبنية جسم الأطفال، وتوجد أنواع عديد من البيتزا، فهناك بيتزا الفراخ، وبيتزا اللحم، وبيتزا الخضروات، وبيتزا الجبن، وتستطيع أي سيدة أن تقوم بتحضيرها في المنزل بكل سهولة، وتوفير الكثير من الأموال التي يتم صرفها عند شرائها من الخارج، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على أسهل طرق عمل البيتزا الإيطالي. مكونات عمل عجينة البيتزا الإيطالي مكونات عمل عجينة البيتزا الإيطالي تحتوي عجينة البيتزا على المكونات الآتية:- كوب من الدقيق. نصف كوب من زيت الذرة عدد 1.5 ملعقة من الخميرة. عدد 2 ملعقة من حليب البودرة. ملعقة واحدة صغيرة من السكر. ملعقة واحدة صغيرة من الملح. نصف كوب من الماء الدافئ. مقادير الخلطة مقادير الخلطة تحتوي مقادير خلطة البيتزا الإيطالي على ما يلي:- عدد 2 حبة متوسطة الحجم من الطماطم.

2 حبة فلفل ألوان.

صلصلة طماطم جاهزة.

زيتون أسود اللون.

شرائح بصل.

100 جرام من الجبنة الموتزاريلا وجبنة رومي.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الزعتر. طريقة تحضير البيتزا الإيطالي سوف نتعرف على طريقة تحضير البيتزا من خلال الخطوات الآتية:- نقوم بوضع الخميرة في إناء يحتوي على نصف كوب من الماء الدافئ، وملعقة من السكر ونتركها دقائق حتى ترتفع، ونقوم بخلطهم بالدقيق والزيت والحليب البودرة والملح، ونعجن جميع هذه المكونات جيداً، ثم نضعها في مكان بدرجة حرارة دافئة حتى تختمر. نقوم بتقطيع الفلفل الألوان، وشرائح الطماطم والبصل على هيئة مكعبات صغيرة، ثم نقوم بتشويحهم على نار هادئة، مع إضافة الزعتر. بعد تخمر العجينة جيداً نقوم بفردها على صينية، وندهنها بصلصة الطماطم، ويمكن إضافة اليها قليل من الخل وبودرة الثوم، والريحان، والفلفل الأسود. نقوم بتوزيع الجبن والزيتون والمكونات الأخرى على خلطة العجينة بشكل متساوي، ثم نضعها بالفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة عشرون دقيقة، ثم نقوم بإخراجها وتقطيعها وتقديمها ساخنة إلى أفراد العائلة.

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