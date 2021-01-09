صبغات شعر طبيعية لصبغ الشعر باللون الأحمر الأرجواني بدون حناء

العديد من السيدات يبحثن عن صبغات طبيعية للشعر كبديل عن الصبغات التي تحتوي على مواد كيميائية مضرة للشعر وقد تتسبب في تساقطه على فترة متقاربة، والإهتمام بالشعر يعد واحداً من أولويات اهتمامات السيدات في مختلف الأعمار، وقد تلجأ أحد السيدات لصبغ الشعر لتغطية الشعر الأبيض، ويلجأ البعض الأخر لصبغ شعرهم لمواكبة الموضة وإظهارها بشكل جذاب ولائق، وتغير الحالة المزاجية للسيدة، حيث يوجد العديد من الصبغات في الأسواق التجارية، ويمكن أن تؤثر على الشعر تأثراً سلبياً نتيجة للمواد الكيميائية الموجودة بها، فتابعونا من خلال المقال للتعرف على الصبغات الطبيعية للشعر.

هناك العديد من الصبغات الطبيعية للشعر، وتعطي نتيجة فعالة ومضمونة للشعر، بل تمنحه اللمعان والقوة والتغذية التي يحتاجها، ونحن نتجاهلها ونلجأ للصبغات التجارية المضرة بالشعر، حيث يعد اللون الأحمر من الألوان الجريئة في عالم صبغات الشعر، حيث يتماشى مع البشرة البيضاء والسمراء.

يحضر عصير الشمندر ويتم وضعه في الثلاجة لمدة يومين، ثم يطبق على الشعر ويترك لمدة 5 ساعات ويلف بكيس نايلون، ثم يوضع عليه فوطة ساخنة ومن حين لآخر يعرض الشعر لاستشوار، ثم يغسل الشعر بماء فاتر.

يضاف كوب صغير من زيت الزيتون مع كوب صغير من الأوكسيدو (ماء الأكسجين) مع كوب صغير من الشامبو، وملعقة كبيرة من قشور الرمان مع 2 من صفار البيض.

تخلط المكونات مع بعض جيداً، ثم تطبق على الشعر وتترك على الشعر 3 ساعات، ثم يغسل الشعر بماء فاتر.

يتم غلي أوراق الكركديه ثم يضاف له مطحون الخبيزة وملعقة من زيت الزيتون، ثم يتم خلط المكونات مع بعض جيداً، ثم يوضع الخليط على الشعر لمدة ساعة، ثم يغسل الشعر بماء دافئ، وتكرر الوصفة 3 مرات شهرياً.