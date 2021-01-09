في دقيقة اصنعي روج احمر طبيعي ثابت في منزلك بدون تكلفة زي الجاهز

تسعى الكثير من النساء إلى عمل كل شئ طبيعى وبشكل خاص مستحضرات التجميل، لأنها من الأسباب التي قد تسبب ضرر للبشرة، لذا يمكننا صنعها فى المنزل لتقليل إمكانية حدوث هذا الضرر بأكبر قدر ممكن،.كما يمكن حدوث ذلك عن طريق تنظيف البشرة جيداً أو باستخدام أنواع متميزة لإزالة المكياج، أو أن نقوم بصنع هذه المواد من مكونات طبيعية فى البيت، على الرغم من كون صناعة مثل هذه الأشياء شئ صعب جداً ولكنه الأفضل. طريقة عمل روج احمر طبيعى فى منزلك طريقة عمل روج احمر طبيعى فى منزلك تعد إحدى الوصفات السهلة والبسيطة وغير المكلفة لصنع أحمر الشفاه. المكونات إناء فارغ.

دم الغزال.

كريم مرطب مثل جليسوليد. طريقة التحضير نحضر الإناء ونضع فيه دم الغزال ونقوم بخلطه بالكريم المرطب حتى يصبحوا مزيج واحد.

بعد ذلك ينتج معاكى أفضل روج مرطب الشفاه. صنع أحمر شفاه باستخدام أقلام التلوين الشمعية صنع أحمر شفاه باستخدام أقلام التلوين الشمعية المكونات: قلم تلوين شمعي باللون المفضل لديك.

نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ربع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير: إزالة الورق الذى يوجد على قلم التلوين ونقعه بالماء الدافئ لبضع ثوان حتّى يلين.

تسخين خليط من زيت جوز الهند، وزيت الزيتون على نار هادئة مع تقطيعه إلى قطع صغيرة.

إضافة منقوع قلم التلوين إلى خليط الزيوت حتّى يذوب تماماً.

تقليب المكوّنات جيدا معاً باستخدام ملعقة حتّى يتم التجانس.

يُوضع الخليط في عبوة فارغة ونظيفة، وتوضع فى الثلاجه لمدة تلت ساعة تقريباً وبعدها يكون الخليط صالحاً للاستخدام. وصفة تحضير أحمر شفاه من زبدة اللوز أو الأفوكادو وصفة تحضير أحمر شفاه من زبدة اللوز أو الأفوكادو المكونات: عدد 1 ملعقة من زبدة اللوز أو الأ فوكادو.

ملعقه واحدة صغيرة من أى زيت مثل زيت الزيتون أو الجوجوبا.

ربع ملعقه صغيرة من الألوان الطبيعية الموجودة في البيت.

يمكنك إضافة القليل من القرفة للحصول على اللون البنى المحمر.

كذلك يمكنك إضافة الكاكاو البودر للحصول على اللون البنى الداكن.

يمكن إضافة استخدام الكركم للحصول على اللون النحاسى. طريقة التحضير: تسخين الزيت وإضافة الزبدة له حتى تذوب أو نقوم بتسخينهم على حمام بخار مائى.

نضيف اللون المفضل على خليط الزيوت وتقليبهم حتى يصبحوا مزيج واحد.

يمكن إضافة الألوان حسب الرغبة فى إشباع لون الروج.

يوضع الخليط ف عبوات وتركها ف درجة حرارة معينة، أو وضعه فى الثلاجة قبل إستخدامه. الوسوم

تسعى الكثير من النساء إلى عمل كل شئ طبيعى وبشكل خاص مستحضرات التجميل، لأنها من الأسباب التي قد تسبب ضرر للبشرة، لذا يمكننا صنعها فى المنزل لتقليل إمكانية حدوث هذا الضرر بأكبر قدر ممكن،.كما يمكن حدوث ذلك عن طريق تنظيف البشرة جيداً أو باستخدام أنواع متميزة لإزالة المكياج، أو أن نقوم بصنع هذه المواد من مكونات طبيعية فى البيت، على الرغم من كون صناعة مثل هذه الأشياء شئ صعب جداً ولكنه الأفضل. طريقة عمل روج احمر طبيعى فى منزلك طريقة عمل روج احمر طبيعى فى منزلك تعد إحدى الوصفات السهلة والبسيطة وغير المكلفة لصنع أحمر الشفاه. المكونات إناء فارغ.

دم الغزال.

كريم مرطب مثل جليسوليد. طريقة التحضير نحضر الإناء ونضع فيه دم الغزال ونقوم بخلطه بالكريم المرطب حتى يصبحوا مزيج واحد.

بعد ذلك ينتج معاكى أفضل روج مرطب الشفاه. صنع أحمر شفاه باستخدام أقلام التلوين الشمعية صنع أحمر شفاه باستخدام أقلام التلوين الشمعية المكونات: قلم تلوين شمعي باللون المفضل لديك.

نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

ربع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير: إزالة الورق الذى يوجد على قلم التلوين ونقعه بالماء الدافئ لبضع ثوان حتّى يلين.

تسخين خليط من زيت جوز الهند، وزيت الزيتون على نار هادئة مع تقطيعه إلى قطع صغيرة.

إضافة منقوع قلم التلوين إلى خليط الزيوت حتّى يذوب تماماً.

تقليب المكوّنات جيدا معاً باستخدام ملعقة حتّى يتم التجانس.

يُوضع الخليط في عبوة فارغة ونظيفة، وتوضع فى الثلاجه لمدة تلت ساعة تقريباً وبعدها يكون الخليط صالحاً للاستخدام. وصفة تحضير أحمر شفاه من زبدة اللوز أو الأفوكادو وصفة تحضير أحمر شفاه من زبدة اللوز أو الأفوكادو المكونات: عدد 1 ملعقة من زبدة اللوز أو الأ فوكادو.

ملعقه واحدة صغيرة من أى زيت مثل زيت الزيتون أو الجوجوبا.

ربع ملعقه صغيرة من الألوان الطبيعية الموجودة في البيت.

يمكنك إضافة القليل من القرفة للحصول على اللون البنى المحمر.

كذلك يمكنك إضافة الكاكاو البودر للحصول على اللون البنى الداكن.

يمكن إضافة استخدام الكركم للحصول على اللون النحاسى. طريقة التحضير: تسخين الزيت وإضافة الزبدة له حتى تذوب أو نقوم بتسخينهم على حمام بخار مائى.

نضيف اللون المفضل على خليط الزيوت وتقليبهم حتى يصبحوا مزيج واحد.

يمكن إضافة الألوان حسب الرغبة فى إشباع لون الروج.

يوضع الخليط ف عبوات وتركها ف درجة حرارة معينة، أو وضعه فى الثلاجة قبل إستخدامه.

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