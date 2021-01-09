حواوشي بالفراخ.. حواوشي دجاج تكا بكل أسراره والتتبيلة الأصلية لطعم خرافي

حواوشي بالفراخ ،يعد الحواوشي من الأكلات المحبوبة والمشهورة في العديد من الدول وخاصةً مصر حيث أنها وجبة تتميز بطعمها الجميل الشهي، كما أن يقبل الكثير من الأشخاص لشرائه من المطاعم لكن الأمهات تحرص على صحة أفراد أسرتها لذلك أغلبهن يقبلن على تحضير الحواوشي بالمنزل، وفي مقالنا هذا سوف نقدم لكم طريقة تحضير الحواوشي بالدجاج بكل أسراره. حواوشي بالفراخ حواوشي بالفراخ المكونات نصف كيلو من صدور الدجاج.

بصلتان.

حبة من الفلفل الخضر.

ملعقة من الثوم المهروس.

حبة من الطماطم.

ملح.

فلفل أسود.

بابريكا.

كاري دجاج.

ملعقتان من البقدونس المفروم.

ملعقتان من الكزبرة الخضراء المفرومة.

خبز بلدي.

زيت نباتي. طريقة عمل حواوشي بالفراخ نقوم ببشر البصل والطماطم ثم يتم تصفيتهم من الماء. نقوم بتقطيع الفلفل الأخضر ثم نضيفه للبصل المبشور والطماطم المبشورة. نقوم بفرم صدور الدجاج ولكن شرط أن تكون خشنة. نحضر وعاء ونضع به صدور الدجاج المفروم وخليط البصل والطماطم والفلفل الأخضر. نضيف للخليط كلاً من الملح والفلفل السود والباربيكا والكاري الدجاج والثوم المهروس والكزبرة المفرومة والبقدونس المفروم وثلاث ملاعق من الزيت ثم نقلب جميع المكونات مع بعضها البعض. نضع كمية من الخليط في الخبز البلدي ثم نقوم بدهن الخبز من الخارج بواسطة فرشاة ثم نغلف الخبز بورق الفويل ثم نضعه في صينية. يتم تسخين الفرن ثم نضع الحواوشي بالفرن حتى تمام النضج. نخرج الحواوشي من الفرن ويقدم ساخن. طريقة عمل حواوشي بالفراخ يعد الحواوشي أحد اشهر الأكلات الشعبية المصرية التي اشتهر بها المطبخ المصري، ولا يكاد يخلو مطعم من رغيف الحواوشي، ولكل مطعم شر التتبيلة المميز، وهناك بعض الإبداعات والتطوير الذي لحق به كعمل رغيف حواوشي السجق، وحواوشي بإضافة الجبن الموتزاريلا والزيتون ويسمى حواوشي البيتزا وقد اشتهر في العديد من المطاعم. الوسوم

حواوشي بالفراخ ،يعد الحواوشي من الأكلات المحبوبة والمشهورة في العديد من الدول وخاصةً مصر حيث أنها وجبة تتميز بطعمها الجميل الشهي، كما أن يقبل الكثير من الأشخاص لشرائه من المطاعم لكن الأمهات تحرص على صحة أفراد أسرتها لذلك أغلبهن يقبلن على تحضير الحواوشي بالمنزل، وفي مقالنا هذا سوف نقدم لكم طريقة تحضير الحواوشي بالدجاج بكل أسراره. حواوشي بالفراخ حواوشي بالفراخ المكونات نصف كيلو من صدور الدجاج.

بصلتان.

حبة من الفلفل الخضر.

ملعقة من الثوم المهروس.

حبة من الطماطم.

ملح.

فلفل أسود.

بابريكا.

كاري دجاج.

ملعقتان من البقدونس المفروم.

ملعقتان من الكزبرة الخضراء المفرومة.

خبز بلدي.

زيت نباتي. طريقة عمل حواوشي بالفراخ نقوم ببشر البصل والطماطم ثم يتم تصفيتهم من الماء. نقوم بتقطيع الفلفل الأخضر ثم نضيفه للبصل المبشور والطماطم المبشورة. نقوم بفرم صدور الدجاج ولكن شرط أن تكون خشنة. نحضر وعاء ونضع به صدور الدجاج المفروم وخليط البصل والطماطم والفلفل الأخضر. نضيف للخليط كلاً من الملح والفلفل السود والباربيكا والكاري الدجاج والثوم المهروس والكزبرة المفرومة والبقدونس المفروم وثلاث ملاعق من الزيت ثم نقلب جميع المكونات مع بعضها البعض. نضع كمية من الخليط في الخبز البلدي ثم نقوم بدهن الخبز من الخارج بواسطة فرشاة ثم نغلف الخبز بورق الفويل ثم نضعه في صينية. يتم تسخين الفرن ثم نضع الحواوشي بالفرن حتى تمام النضج. نخرج الحواوشي من الفرن ويقدم ساخن. طريقة عمل حواوشي بالفراخ يعد الحواوشي أحد اشهر الأكلات الشعبية المصرية التي اشتهر بها المطبخ المصري، ولا يكاد يخلو مطعم من رغيف الحواوشي، ولكل مطعم شر التتبيلة المميز، وهناك بعض الإبداعات والتطوير الذي لحق به كعمل رغيف حواوشي السجق، وحواوشي بإضافة الجبن الموتزاريلا والزيتون ويسمى حواوشي البيتزا وقد اشتهر في العديد من المطاعم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حواوشي بالفراخ.. حواوشي دجاج تكا بكل أسراره والتتبيلة الأصلية لطعم خرافي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.