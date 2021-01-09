بملعقة حنة اصبغي حواجبك في المنزل بطريقة سهلة لحواجب ثقيلة وجذابة

تبحث الكثير من النساء فى عالم التجميل على وصفات جديدة وفعالة ومتميزة، حيث أن مشكلة تساقط شعر الحواجب تعاني منها كثير من النساء، ولذلك يحدث تطور بشكل يومى للوصفات التى تساعد المرآة فى معالجة هذا النوع من المشاكل، التى تؤثر على شكلها مما يجعلها تحاول تحسينها عبر الكثير من العمليات، وكما أنها لها حسنات إلا أنها نسبة نجاحها قليلة كما أنها مكلفة لكثير من الأموال، ولتجنب ذلك يفضل استخدام الوصفات الطبيعية.طريقة عمل حنة الحواجب الجذابة فى المنزل
تعانىطي المرآة دائماً من الفراغات التى تظهر فى الحواجب فهى تعتبر من أكثر الأشياء التى تسبب إزعاج كبير لها، ولكن هناك بعض الوصفات التى تجعلك مميزة دون اللجوء إلى مستحضرات التجميل وبدون بذل جهد وتوفير للكثير من الوقت والمال.
وصفة الفازلين والحناء
المكونات:
- قلم للحواجب.
- نصف ملعقة فازلين.
- كيس من الحناء.
طريقة التحضير:
- نقوم بوضع كمية من الفازلين في منطقة ما حول الحواجب لكي لا يتم الخروج عنها.
- نضع محتويات كيس الحناء فى وعاء فارغ ونقوم بوضع الماء به تدريجيا مع التقليب.
- بعد ذلك نقوم برسم الحواجب بالطريقة التي تفضلينها وذلك باستخدام قلم الحواجب.
- يمكنك تركها ساعة أو ساعتين على الحواجب وعليكى تركها أكبر وقت ممكن لكى تحصلي على أفضل النتائج.
- يتم إحضار قطنة لإزالة الحناء ثم نقوم بغسل الوجه بالغسول الخاص به، ويمكن تكرار تلك الوصفة عدة مرات لكي تحصلي على حواجب متميزة وبشكل جميل وجذاب.
المكونات:
- إحضار كيس حنه جلورى الأسود.
- توفير فرشاة ماسكرا لا تقومي باستخدامها.
طريقة التحضير:
- تتم بإحضار إناء فارغ ووضع الحناء به، ثم نقوم بوضع القليل من الماء عليه حتى تصبح مثل العجينة.
- نقوم بغسل الحواجب جيداً ومن الأفضل أن تقومي باستخدام غسول ذات جودة ممتازة.
- نضع بعد ذلك زبدة الشيا في منطقة ما حول الحواجب، حتى لا تتمكن الحناء أن تصل إليها.
- ثم نقوم برسم محتوى الحناء على الحواجب بطريقة متناسقة من خلال فرشاة الماسكرا.
- نقوم بوضع قطعة من البلاستيك على الحواجب ونغسل الوجه بعدما تجف.
- يمكنك أن تقومى بتقشير الحواجب قبل غسلها بالماء الفاتر.
الوسوم
تبحث الكثير من النساء فى عالم التجميل على وصفات جديدة وفعالة ومتميزة، حيث أن مشكلة تساقط شعر الحواجب تعاني منها كثير من النساء، ولذلك يحدث تطور بشكل يومى للوصفات التى تساعد المرآة فى معالجة هذا النوع من المشاكل، التى تؤثر على شكلها مما يجعلها تحاول تحسينها عبر الكثير من العمليات، وكما أنها لها حسنات إلا أنها نسبة نجاحها قليلة كما أنها مكلفة لكثير من الأموال، ولتجنب ذلك يفضل استخدام الوصفات الطبيعية.طريقة عمل حنة الحواجب الجذابة فى المنزل
تعانىطي المرآة دائماً من الفراغات التى تظهر فى الحواجب فهى تعتبر من أكثر الأشياء التى تسبب إزعاج كبير لها، ولكن هناك بعض الوصفات التى تجعلك مميزة دون اللجوء إلى مستحضرات التجميل وبدون بذل جهد وتوفير للكثير من الوقت والمال.
وصفة الفازلين والحناء
المكونات:
- قلم للحواجب.
- نصف ملعقة فازلين.
- كيس من الحناء.
طريقة التحضير:
- نقوم بوضع كمية من الفازلين في منطقة ما حول الحواجب لكي لا يتم الخروج عنها.
- نضع محتويات كيس الحناء فى وعاء فارغ ونقوم بوضع الماء به تدريجيا مع التقليب.
- بعد ذلك نقوم برسم الحواجب بالطريقة التي تفضلينها وذلك باستخدام قلم الحواجب.
- يمكنك تركها ساعة أو ساعتين على الحواجب وعليكى تركها أكبر وقت ممكن لكى تحصلي على أفضل النتائج.
- يتم إحضار قطنة لإزالة الحناء ثم نقوم بغسل الوجه بالغسول الخاص به، ويمكن تكرار تلك الوصفة عدة مرات لكي تحصلي على حواجب متميزة وبشكل جميل وجذاب.
المكونات:
- إحضار كيس حنه جلورى الأسود.
- توفير فرشاة ماسكرا لا تقومي باستخدامها.
طريقة التحضير:
- تتم بإحضار إناء فارغ ووضع الحناء به، ثم نقوم بوضع القليل من الماء عليه حتى تصبح مثل العجينة.
- نقوم بغسل الحواجب جيداً ومن الأفضل أن تقومي باستخدام غسول ذات جودة ممتازة.
- نضع بعد ذلك زبدة الشيا في منطقة ما حول الحواجب، حتى لا تتمكن الحناء أن تصل إليها.
- ثم نقوم برسم محتوى الحناء على الحواجب بطريقة متناسقة من خلال فرشاة الماسكرا.
- نقوم بوضع قطعة من البلاستيك على الحواجب ونغسل الوجه بعدما تجف.
- يمكنك أن تقومى بتقشير الحواجب قبل غسلها بالماء الفاتر.
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