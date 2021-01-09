الحواوشي الاسكندراني مثل المحلات بكل خطواته وتتبيلته الأصلية

يُعد الحواوشي الاسكندراني من أكثر الأكلات المحببة لدى الكثيرين، ويوجد الكثير من المطاعم التي تُقدمه ولكن كثير من الأشخاص وخاصتاً الأمهات يقلقن من مصدر اللحم المستخدم، اليوم سنقدم لكم الحواوشي الاسكندراني في المنزل وبكل سهولة. الحواوشي الاسكندراني الحواوشي الاسكندراني المكونات: مكونات الحشوة: نصف كيلو من اللحم (المفروم).

بصلتان متوسطتان الحجم.

حبتان من الفلفل الأخضر.

ملعقة واحدة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود(حسب الرغبة).

نصف ملعقة من السبع بهارات.

نصف ملعقة من بهارات اللحم.

رشة من الشطة (حسب الرغبة). مكونات العجينة: أربع أكواب من الدقيق.

ملعقتان من الخميرة.

رشة من الملح.

ملعقتان من السكر.

نصف كوب من السمن المذاب.

كوب واحد من اللبن.

كمية مناسبة من الماء للعجن. طريقة تحضير الحواوشي الاسكندراني نضع البصل في مُحضر الطعام ونقوم بفرمة جيداً. نضع البصل المفروم في وعاء عميق ونُضيف إليه اللحم المفروم ونُقلبهم معاً جيداً. نقوم بتقطيع الفلفل الأخضر وإضافته إلى اللحم أيضاً ونُضيف بهارات اللحم والبهارات السبع والملح والفلفل الأسود والشطة ونمزج المكونات جيداً باستخدام ملعقة خشبية أو باستخدام أيدينا. طريقة تحضير الحواوشي الاسكندراني تحضير العجينة: نُحضر وعاء عميق ونضف فيه كلاً من الدقيق والملح والسكر والخميرة ونمزجهم معاً. بعد ذلك نقوم بإضافة السمن المذاب ونمزجهم معاً جيداً باستخدام أيدينا. نقوم بتدفئة اللبن وإضافته للعجينة وإضافة بعض الماء ونستمر في العجن حتى تتماسك العجينة ثم نقوم بتغطية العجينة بقطعة قماش وتركها حتى تتخمر ويتضاعف حجمها ثم نقوم بتقطيعها دوائر صغيرة وفردها وملئ كل قطعة بالحشوة وإغلاقها مثل رغيف الخبز. نضع قطع العجين المحشوة (الحواوشي) في صينية خبز مدهونة بالقليل من الزيت ونُدخله الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة من خمس إلى عشر دقائق لا أكثر حتى تمام النضج، وإذا أردتيه طري يمكنك تغطية الصينية بورق الفويل بعد إخراجه من الفرن. الوسوم

يُعد الحواوشي الاسكندراني من أكثر الأكلات المحببة لدى الكثيرين، ويوجد الكثير من المطاعم التي تُقدمه ولكن كثير من الأشخاص وخاصتاً الأمهات يقلقن من مصدر اللحم المستخدم، اليوم سنقدم لكم الحواوشي الاسكندراني في المنزل وبكل سهولة. الحواوشي الاسكندراني الحواوشي الاسكندراني المكونات: مكونات الحشوة: نصف كيلو من اللحم (المفروم).

بصلتان متوسطتان الحجم.

حبتان من الفلفل الأخضر.

ملعقة واحدة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود(حسب الرغبة).

نصف ملعقة من السبع بهارات.

نصف ملعقة من بهارات اللحم.

رشة من الشطة (حسب الرغبة). مكونات العجينة: أربع أكواب من الدقيق.

ملعقتان من الخميرة.

رشة من الملح.

ملعقتان من السكر.

نصف كوب من السمن المذاب.

كوب واحد من اللبن.

كمية مناسبة من الماء للعجن. طريقة تحضير الحواوشي الاسكندراني نضع البصل في مُحضر الطعام ونقوم بفرمة جيداً. نضع البصل المفروم في وعاء عميق ونُضيف إليه اللحم المفروم ونُقلبهم معاً جيداً. نقوم بتقطيع الفلفل الأخضر وإضافته إلى اللحم أيضاً ونُضيف بهارات اللحم والبهارات السبع والملح والفلفل الأسود والشطة ونمزج المكونات جيداً باستخدام ملعقة خشبية أو باستخدام أيدينا. طريقة تحضير الحواوشي الاسكندراني تحضير العجينة: نُحضر وعاء عميق ونضف فيه كلاً من الدقيق والملح والسكر والخميرة ونمزجهم معاً. بعد ذلك نقوم بإضافة السمن المذاب ونمزجهم معاً جيداً باستخدام أيدينا. نقوم بتدفئة اللبن وإضافته للعجينة وإضافة بعض الماء ونستمر في العجن حتى تتماسك العجينة ثم نقوم بتغطية العجينة بقطعة قماش وتركها حتى تتخمر ويتضاعف حجمها ثم نقوم بتقطيعها دوائر صغيرة وفردها وملئ كل قطعة بالحشوة وإغلاقها مثل رغيف الخبز. نضع قطع العجين المحشوة (الحواوشي) في صينية خبز مدهونة بالقليل من الزيت ونُدخله الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة من خمس إلى عشر دقائق لا أكثر حتى تمام النضج، وإذا أردتيه طري يمكنك تغطية الصينية بورق الفويل بعد إخراجه من الفرن.

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