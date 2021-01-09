طريقة عمل معمول الكيري نالت الكثير من البحث من قبل ربات البيوت حيث يرغبون في عمل معمول الكيري لأسرتهم وأطفالهم، يعتبر المعمول بأنواعه المتعددة الأطعمة وبحشواته المختلفة من الحلويات اللذيذة والشهية جدا، والكثير من الأسر تقوم بصنعه بكل فخر وتقدمه بالأعياد الدينية، وحفلات أعياد الميلاد، والحفلات العائلية الكبيرة، وحفلات الزواج، والمناسبات الشخصية.

طريقة عمل معمول الكيري اللذيذ بأكثر من وصفة

المعمول من الحلويات التي يفضلها الكبير قبل الصغير، وأصبح بالوقت الحالي من أشهر الحلويات المقدمة بالكثير من المناسبات، ومن أكثر البلاد التي تشتهر بصنع المعمول هي بلاد الشام، وله أكثر من وصفة وسوف نذكر بعضها مثل معمول الكيري بالقشطة، ومعمول الكاكاو بالكيري، وفيما يلي نوضح كيفية عمل معمول الكيري:

المكونات:

كوبين ونصف من الدقيق.

ستة قطع من جبن الكيري.

فانليا.

معلقة صغيرة بيكنج بودر.

ثلاثة أرباع كوب سكر بودرة.

200 جرام زبدة.

طريقة التحضير:

نقوم بخلط الجبن مع الزبد بالخلاط الكهربائي ثم يضاف السكر المطحون إلى أن يصبح الخليط كريمي، نقوم بخلط المكونات الجافة معا وتضاف للخليط الكريمي ونقوم بعجن المزيج جيدا، ويقطع العجين لقطع صغيرة ويشكل ثم يوضع في الفرن حتي ينضح ويصبح لونه ذهبيا.

طريقة عمل معمول الكاكاو بالكيري

لعمل معمول الكاكاو بالكيري لابد من توافر المكونات التالية:

المكونات:

كوبان من دقيق السميد.

قطع شيكولاتة جلاكسي.

معلقتين كبيرة كاكاو.

ربع كوب سكر بودرة.

معلقة صغيرة فانيليا سائلة.

خمس قطع جبنة كيري.

كوب زيت نباتى.

معلقة صغيرة بيكنج بودر.

طريقة التحضير:

نقوم بإحضار وعاء كبير ونضع فيه الزيت النباتي والبيكنج بودر والسكر الناعم ويخلط جيدا، ثم نضيف الكاكاو والسميد والجبنة الكيري والفانيليا ويخلط للحصول على عجين متماسك، وتترك العجين حتى لترتاح لمدة ساعة، نقوم بتكوير العجين بشكل دائري، ثم نقوم بداخلها قطعة من الشيكولاتة الجالكسي وتغلق جيدا، نقوم بإحضار صينية وندهنها بقليل من الزيت ويرص عليها المعمول وتوضع في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة عشرين دقيقة أو حتي تمام النضج ويصبح لونه ذهبيا ويقدم مع فنجان قهوة، وبالهنا والشفا.