عند الحديث عن اي من الامراض المزمنة التي تهدد حياة الكثيرين حول العالم، مثل السكري بنوعيه الاول والثاني وامراض القلب والسرطان، فإن اجراءات خاصة يجب على المصابين بهذه الامراض الالتزام بها للتخفيف من حدة اعراض كل مرض ومنع تفاقمها.

ومن هذه الاجراءات، اختيار الغذاء المناسب الذي يضمن الحصول على كافة العناصر الغذائية الضرورية للجسم، فضلاً عن المساعدة في علاج هذه الامراض او التقليل من مخاطرها المهددة للحياة.

ومرضى السكر يحتاجون لاختيار اصناف محددة من الطعام تسهم في خفض نسبة السكر في الدم او الحفاظ عليه ضمن مستوياته الطبيعية، لمنع ارتفاع السكر الذي قد يؤدي لمضاعفات عدة مثل بتر الاطراف والعمى والفشل الكلوي وغيرها.

من هذه الاطعمة، الحمص الذي يمتاز بخصائص صحية عديدة ومهمة لمرضى السكر، نتعرف عليها اليوم.

فوائد الحمص لمرضى السكر

الحمص من اصناف البقوليات الغنية بالبروتين والألياف الغذائية والحديد والمغنسيوم والفوسفور ومجموعة من الفيتامينات الأساسية. كما يحتوي على العديد من المواد المضادة للأكسدة.

ويعد الحمص من الاطعمة الملائمة لمرضى السكر كونه يساعد في السيطرة على مستوى السكر في الدم وهو من أهم الامور الواجب تحقيقها لمريض السكري.

يساعد الحمص في تسهيل عملية الهضم بفضل ذوبان الالياف الغذائية الموجودة فيه، ما يعزز استقرار نسبة الانسولين ومعدل السكر بالدم ضمن المستويات الطبيعية. وهو ما ينعكس ايجاباً لجهة منع تطور مرض السكري والسيطرة عليه.

كما يحتوي الحمص على نسب عالي من الألياف والبروتينات والفيتامينات، التي تحول دون الاصابة بمشكلة الامساك. كما لهذه العناصر دور مهم في تعزيز انتظام الجهاز الهضمي، والحفاظ على سلامة الكبد.

الحمص من الاغذية المثالية لمرضى السكر

ضمن مؤشر زيادة السكر في الدم التي تتسبب بها الاطعمة، حصل الحمص على الرقم 10 وهو رقم أقل بكثير من حبوب أخرى ذات قيمة غذائية عالية مثل فول الصويا والعدس والفاصوليا السوداء.

وينصح مرضى السكر بتناول الحمص اليابس الذي يتم تحضيره في المنزل عوضاً عن الحمص المعلب الذي يحتوي على محلول ملحي عالي ويمكن ان يؤدي تناولها لرفع المؤشر الى 38.

كما للحمص تأثير ايجابي على عملية امتصاص السكر نظراً لغناه بالالياف التي تعد من اقل مسببات ارتفاع السكر في الدم، في مقابل الكربوهيدرات التي تتصدر هذه الاسباب. ويساعد تناول كوب واحد من الحمص في الحصول على 12.5 جرام من الالياف التي تؤدي لابطاء امتصاص السكر في الدم.

ليس ذلك وحسب، بل ان للحمص فاعلية كبيرة في التحكم بالشهية كونه من الاطعمة الغنية بالالياف التي تستغرق وقتاً أطول في المضغ والهضم، ما يمنح الجسم الوقت الكافي لارسال رسالة الشبع الى الدماغ. كما ان تناول اطعمة غنية بالالياف مثل الحمص، يعزز الشعور بالشبع ويؤخر الرغبة في تناول وجبة خفيفة او حتى يلغيها.

كيفية تناول الحمص من قبل مرضى السكر

يمكن الاستفادة من الحمص في العديد من الوصفات والاطباق الصحية التي يعدها مرضى السكر في المنزل، سواء باضافته الى طبق السلطة او مع المكرونة والارز. كما يمكن تناوله كطبق مقبلات او وجبة خفيفة من خلال سلقه واضافة الثوم المشوي وزيت الزيتون اليه.

وهناك وصفات كثيرة يمكن ادخال الحمص فيها والتلذذ بطعمها وفائدته الصحية، بشرط ان تكون طرق التحضير صحية.