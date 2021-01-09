ماهو نبات لسان الثور ومافوائده الصحية

لسان الثور نبتة برية موسمية تنبت في دول حوض البحر المتوسط، تتميز بأوراقها ذات اللون الأزرق و الأبيض، وهي نبتة تدخل في تركيب الكثير من الأدوية الطبية، وتستخدم في كثير من العلاجات المنزلية و الشعبية منذ القدم.

فوائد لسان الثور:

عدد موقع "ويب طب" مجموعة من فوائد نبتة لسان الثور، وهي:

نبات لسان الثور تعد أحد أنواع المسكنات الطبيعية، وبالتالي فهي يمكن أن تخفف آلام مختلفة في الجسم.

تحتوي نبتة لسان الثور على مركبات مضادة للالتهاب يمكن أن تقلل من الأمراض الالتهابية وأعراضها مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.

تعمل نبتة لسان الثور على تحسين صحة القلب والشرايين بسبب احتوائها على عناصر كيميائية تدعم ذلك.

من أهو فوائد نبات لسان الثور خفض مستويات الكوليسترول السيء ورفع مستويات الكوليسترول الجيد في الجسم.

تعمل نبتة لسان الثور على خفض مستويات ضغط الدم.

تساهم النبتة في تخفيف حدة أعراض الدورة الشهرية لدى النساء، خاصة التشنجات والآلام.

نبتة لسان الثور لها تأثير على الحالة المزاجية فهي تساهم في تسحينها وتقلل من القلق والتوتر.

جاء في دراسات طبية أن زيت لسان الثور يساعد على تحسين حالة الرئتين لدى المصابون بمتلازمة ضيق النفس الحادة.

تكافح نبتة لسان الثور الأمراض الجلدية مثل حب الشباب والتهاب الجلد، وتخفف التصبغات الجلدية، وترطب الجلد وتخفف الحكة به.

مضادات الأكسدة في لسان الثور تساهم في خفض فرص الإصابة بالسرطان.

لسان الثور أحد أنواع الأعشاب التي تدخل في تركيب الأدوية التي تعمل على تنظيم مستويات سكر الدم.

نبتة لسان الثور تساهم في رفع مقاومة السموم وطردها كونها نبتة مدرة للبول.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.