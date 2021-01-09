أسباب التشوش الذهني وطرق التغلب عليه

التشوش الذهني هو عرض مرضي وحالة صحية تحدث عند الإصابة بعدد من الأمراض أو يرافق حالات صحية معينة، وهو عبارة عن كثرة التفكير وفقدان القدرة على التركيز والتوتر و القلق وانشغال الذهن، وعن أسبابه المرضية أوردها موقع "الاستشاري" الطبي، وهي:

أسباب التشوش الذهني:

الإصابة باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط.

اضطراب ثنائي القطب وهو اضطرابات عاطفي يسبب التشوش الذهني.

يعد القلق أحد أكثر الأسباب شيوعًا لحدوث التشوش الذهني.

الاضطراب الوسواسي القهري وهو أحد المشاكل النفسية.

الإصابة بالاكتئاب الهياجي وهو أحد أنواع الاكتئاب الشديدة التي تتميَّز بالهياج بدلًا من الخمول.

الإصابة باضطراب الهلع.

الإصابة باضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية.

الإصابة بمضر التصلب اللويحي كونه مرض يؤثر على الجهاز العصبي.

متلازمة التعب المزمن وهي حالة مرضية ليس لها علاج مباشر تؤثر على الصحة العقلية والنفسية وصحة الجسم ككل.

مرض الذئبة الحمراء وهو مرض يعمل على مهاجمة جهاز المناعة للجسم، ويسبب مشاكل في الذاكرة أو الارتباك أو صعوبة التركيز.

كما يمكن أن يصاب الإنسان بالتشوش الذهني نتيجة للحالات التالية:

الحمل يسبب التشوش الذهني بسبب التغيرات في الهرمونات.

بعض أنواع الأدوية تسبب ضبابية في عمل الدماغ.

الخضوع للعلاج الكيميائي للسرطان.

النساء خلال سن اليأس وبعد انقطاع الطمث يصبن بالتشوش الذهني.

الإفراط في النوم أو قلة النوم تسبب التشوش الذهني.

علاج التشوش الذهني:

علاج المرض المسبب هو أول خطوات الشفاء من التشوش الذهني.

ممارسة تمارين التنفس العميق.

ممارسة رياضة اليوغا أو التأمل.

محاولة السيطرة و التقليل من ضغوطات العمل و الحياة الاجتماعية.

ممارسة الرياضة بشكل عام.

النوم الجيد.

التركيز على الأطعمة الصحية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.