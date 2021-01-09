ما دوت الخليج الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامات الطبية وخلعها والتخلص منها، اسئلة كثيرة تتمحور حول الكمامات التي تعد افضل وسائل الوقاية من عدوى فيروس كورونا منذ ظهوره اواخر ديسمبر من العام 2019 وحتى الآن.

وتعد الكمامات الطبية من الاجراءات الوقائية التي فرضتها دول عدة حول العالم منذ تفشي مرض كوفيد-19 من مدينة ووهان الصينية الى العالم، وهي تحمي بشكل فعال من الاصابة بعدوى كوفيد-19 اضافة الى النظافة الشخصية والتباعد الاجتماعي وتقوية المناعة.

وهناك طرق معينة لارتداء الكمامات الطبية وكذلك خلعها والتخلص منها، بعدما تبين ان الكثيرين يخطئون في ممارسة هذه العادة الضرورية للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا الذي تعدت اصاباته 89 مليون شخص.

فما دوت الخليج الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامات الطبية وخلعها والتخلص منها؟ هذا ما نتعرف عليه سوياً في موضوعنا اليوم.

ما دوت الخليج الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامات الطبية وخلعها والتخلص منها

يشدد الاطباء على ضرورة اتباع بعض النصائح والخطوات الاساسية في ارتداء الكمامات الطبية وخلعها والتخلص منها، كي لا ينقلب الأمر بصورة عكسية وتصبح هذه الكمامات مصدر خطر على صحتنا عوضاً عن حمايتنا.

والطريقة الصحيحة لارتداء الكمامات الطبية دوت الخليج التالية:

يجب أولاً تنظيف اليدين جيداً بالصابون والماء لمدة لا تقل عن 20 ثانية، او فرك اليديدن بمطهر كحولي قبل لمس الكمامة للمدة ذاتها.

فحص الكمامات الطبية للتأكد من سلامتها وعدم تعرضها للتمزق او وجود أية ثقوب فيها.

تحديد الطرق العلوي من الكمامة (حيث يكون موضع الشريط المعدني).

تحديد الجانب الخارجي من الكمامة بشكل صحيح، وعادة ما يكون الجانب الملون للخارج عوضاً عن الداخل.

وضع الكمامة الطبية على الوجه والضغط على الشريط المعدني أو الطرق المقوى للكمامة لتأخذ شكل الأنف بصورة كاملة.

سحب الجزء السفلي من الكمامة لتغطي الأنف والذقن جيداً.

أما فيما يخص الطريقة الصحيحة لخلع الكمامة الطبية والتخلص منها فينبغي اتباع التالي:

نزع الشريط المطاطي من خلف الأذنين وعدم لمس مقدمة الكمامة بأي شكل من الاشكال.

الحرص على عدم لمس الكمامة للوجه أو الملابس أو اليدين أثناء نزعها، نظراً لاحتمال أن تكون ملوثة.

التخلص من الكمامة الطبية على الفور، ويفضل وضعها بأحد الأكياس البلاستيكية وربطه قبل رميها في صندوق النفايات لضمان عدم وصول أحد لها ولمسها.

تنظيف اليدين جيداً بعد التخلص من الكمامة الطبية وذلك باستخدام الصابون والماء الجاري لمدة لا تقل عن 20 ثانية. وفي حال عدم وجود الماء والصابون، ينصح بتعقيم اليدين وفركها جيداً باستخدام مطهر كحولي.



شروط يجب توافرها في الكمامات الطبية

تجدر الاشارة الى ان الكمامة الطبية الجيدة التي تعطي النتيجة المطلوبة، يجب ان تتمتع بشروط ومميزات خاصة. وكما اورد موقع "الكونسلتو" نقلاً عن الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي في مصر، فإن الكمامة الطبية يجب ان يكون لها مواصفات محددة حتى تصبح فعالة للوقاية من مختلف أنواع الفيروسيات، ولا سيما فيروس الكورونا.

وابرز هذه الشروط دوت الخليج: