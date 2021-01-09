متى يكون فقدان الشم دليل على الإصابة بكورونا

للإصابة بمرض كوفيد 19 الناتج عن عدوى فيروس كورونا أعراض عدة، وأحد أكثر تلك الأعراض شيوعًا هو فقدان حاسة الشم، إلا أن حاسة الشم تتعرض للفقدان أيضا مع أمراض أخرى مثل نزلات البرد و الانفلونزا، فمتى تكون من أعراض كورونا؟

كورونا وحاسة الشم:

قال باحثون أوروبيون لمجلة Rhinology،أنهم قاموا بدراسة تجارب المرضى، إن فقدان حاسة الشم الذي يمكن أن يصاحب فيروس كورونا فريد ومختلف عن ذلك الذي يعاني منه شخص مصاب بنزلة برد أو بإنفلونزا، وعندما يعاني مرضى "كوفيد-19" من فقدان الشم، يكون ذلك مفاجئاً وشديدا.

ومعظم المصابين بفيروس كورونا يمكنهم التنفس بحرية، حيث لا يعانون في العادة أنفاً مسدوداً أو مزكوماً أو سائلاً.

حدة أعراض كورونا:

توصلت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة مونز البلجيكية وعدة جامعات ومعاهد بحثية أوروبية أخرى ونشرت في جرى نشر نتائج الدراسة مؤخرًا في مجلة الطب الباطني، إلى أن فقدان حاسة الشم جزئيًا أو كليًا هو العرض الأكثر شيوعًا في الحالات البسيطة من عدوى كوفيد-19، إلا أنه ليس عرضًا شائعًا في الحالات المتوسطة أو الشديدة من العدوى.

تفاصيل الدراسة:

بحسب نتائج الدراسة التي اشتملت على أكثر من 2,500 مريض من 18 مستشفىً أوروبيًا، فإن ما نسبته 86% تقريبًا من مرضى الحالات الخفيفة بعدوى كوفيد-19 يعانون من ضعف أو فقدان حاسة الشم، في حين أن 4.5% فقط من مرضى الحالات المتوسطة و7% فقط من مرضى الحالات الشديدة تظهر عليهم أعراض فقدان حاسة الشم.

استعادة حاسة الشم:

وبحسب الباحثين، فإن التقييمات السريرية تشير إلى أن 15% من المصابين بفقدان حاسة الشم الجزئي أو الكلي نتيجة عدوى كوفيد-19 يستعيدون حاسة الشم بعد شهرين من الإصابة بالعدوى، وأن 95% منهم يستعيدونها بعد 6 أشهر من الإصابة بالعدوى.

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