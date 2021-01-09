الفطير المشلتت بالجلاش.. أسهل وأسرع فطير فلاحي بالقشطة بدون أي مجهود

الفطير المشلتت بالجلاش ،يُعد الفطير المشلتت من أشهر المُعجنات في جميع أنحاء مصر، وقد بدأ الفطير منذ مصر الفرعونية في الأرياف والقرى ثم انتقل تدريجياً إلي العواصم المختلفة؛ حيث أن مذاقه الرائع مفضل لدى الجميع والكثير من الأشخاص يبحثون عن طريقة عمله الأصلية، إلا أنها قد تكون مرهقة بعض الشئ أو تستغرق الكثير من الوقت والجهد، لذا اليوم سنقدم لكم الفطير المشلتت بأسهل طريقة باستخدام رقائق الجلاش. الفطير المشلتت بالجلاش الفطير المشلتت بالجلاش المكونات: خمس ملاعق من القشدة.

خمس ملاعق من السمن.

كوب ونصف من الزبادي.

نصف كيلو من الجلاش. طريقة التحضير: نُحضر وعاء عميق ونضع فيه كلاً من السمن والقشدة والزبادي ونمزجهم معاً جيداً. نقوم بدهن صينية الخبز بالقليل من السمن ثم نضع فيها طبقة من الجلاش وبعدها طبقة من خليط الزبادي ونستمر في وضع الطبقات بالتبادل بين الجلاش والخليط حتى الانتهاء من كمية الجلاش. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة ونضع فيها الصينية ونتركها في الفرن حتى يتغير لونها للون الذهبي ثم نُخرجها لتكون جاهزة للأكل. الفطير الفلاحي المشلتت بالجلاش الفطير الفلاحي المشلتت بالجلاش المكونات: علبة من الجلاش.

عُلبتان من الزبادي.

ثلاث أرباع كوب من السمن المذاب.

علبة واحدة من القشدة.

رشة من الملح.

رشة من السكر.

ملعقة من البيكنج باودر. طريقة التحضير: نضع في وعاء عميق السكر والملح السمن والزبادي والبيكنج باودر والقشدة ونمزجهم معاً باستخدام ملعقة خشبية أو مضرب يدوي حتى تتداخل وتتجانس المكونات. نقوم بإحضار صينية خبز ودهنها بالقليل من السمن ووضع ورقتان من الجلاش فيها ثم ندهنها الخليط الذي قما بتحضيره مسبقاً ثم طبقة من الجلاش وطبقة من الخليط حتى نفاذ كمية الجلاش. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة ونُدخل الصينية الفرن حتى يتغير لونها إلى اللون الذهبي ثم نُخرجها وبذلك تكون جاهزة للتقديم. الوسوم

الفطير المشلتت بالجلاش ،يُعد الفطير المشلتت من أشهر المُعجنات في جميع أنحاء مصر، وقد بدأ الفطير منذ مصر الفرعونية في الأرياف والقرى ثم انتقل تدريجياً إلي العواصم المختلفة؛ حيث أن مذاقه الرائع مفضل لدى الجميع والكثير من الأشخاص يبحثون عن طريقة عمله الأصلية، إلا أنها قد تكون مرهقة بعض الشئ أو تستغرق الكثير من الوقت والجهد، لذا اليوم سنقدم لكم الفطير المشلتت بأسهل طريقة باستخدام رقائق الجلاش. الفطير المشلتت بالجلاش الفطير المشلتت بالجلاش المكونات: خمس ملاعق من القشدة.

خمس ملاعق من السمن.

كوب ونصف من الزبادي.

نصف كيلو من الجلاش. طريقة التحضير: نُحضر وعاء عميق ونضع فيه كلاً من السمن والقشدة والزبادي ونمزجهم معاً جيداً. نقوم بدهن صينية الخبز بالقليل من السمن ثم نضع فيها طبقة من الجلاش وبعدها طبقة من خليط الزبادي ونستمر في وضع الطبقات بالتبادل بين الجلاش والخليط حتى الانتهاء من كمية الجلاش. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة ونضع فيها الصينية ونتركها في الفرن حتى يتغير لونها للون الذهبي ثم نُخرجها لتكون جاهزة للأكل. الفطير الفلاحي المشلتت بالجلاش الفطير الفلاحي المشلتت بالجلاش المكونات: علبة من الجلاش.

عُلبتان من الزبادي.

ثلاث أرباع كوب من السمن المذاب.

علبة واحدة من القشدة.

رشة من الملح.

رشة من السكر.

ملعقة من البيكنج باودر. طريقة التحضير: نضع في وعاء عميق السكر والملح السمن والزبادي والبيكنج باودر والقشدة ونمزجهم معاً باستخدام ملعقة خشبية أو مضرب يدوي حتى تتداخل وتتجانس المكونات. نقوم بإحضار صينية خبز ودهنها بالقليل من السمن ووضع ورقتان من الجلاش فيها ثم ندهنها الخليط الذي قما بتحضيره مسبقاً ثم طبقة من الجلاش وطبقة من الخليط حتى نفاذ كمية الجلاش. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة ونُدخل الصينية الفرن حتى يتغير لونها إلى اللون الذهبي ثم نُخرجها وبذلك تكون جاهزة للتقديم.

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