علاج الشيب بالفازلين.. بملعقة واحدة ستتخلصي من الشعر الأبيض إلى الأبد

علاج الشيب بالفازلين، شيب الشعر غير مرتبط بالسن فقط بل يرجع إلى العديد من الأسباب من بينها قلة إنتاج الجسم لصبغة الميلانين المسئولة عن الحفاظ على لون الشعر وتلوينه، ولهذا السبب يظهر اللون الأبيض أو الرمادي لدى العديد من الشباب في ريعان أعمارهم، إلى جانب الأسباب المرضية أو النفسية التي تؤثر بالسلب على شعرك من حيث اللون والنمو وظهوره بشكل صحي، وسوف أوضح لكِ من خلال هذا المقال علاج الشيب بالفازلين دون الحاجة للذهاب إلى صالونات التجميل وبطريقة طبيعية.

علاج الشيب بالفازلين

الفازلين منتج طبيعي يساعد على إكساب الشعر الرطوبة والنعومة واللمعان، ويُمكن استخدامه بأكثر من طريقة، فبإمكانك استخدامه كما هو دون أي إضافات أو تضعيه على بخار ماء لإذابته وفض التكتلات الموجودة به ويكون بمثابة زيت سائل يسهل دمجه مع أي إضافات أخرى مثل القرنفل والحناء أو القهوة أو أي شيء يُستخدم في علاج مشكلات الشعر.

ويعد علاج الشيب بالفازلين من أفضل طرق العلاج، لأن الفازلين أثبت قدرته وفاعليته في علاج مشكلات الشعر، فهو يستخدم لأكثر من غرض فيُمكنك استخدامه للتخلص من الشيب أو التخلص من شعر العانة كما يستفيد شعرك وبشرتك بالمكونات المختلفة التي يحتوي عليها عند فرده عليها.

ومن ضمن مميزاته أيضًا أنه رخيص في السعر، ومتوفر بكثرة في الأسواق فبإمكان أي فرد الحصول عليه بكل سهولة ويسر، وحاولي إلى جانب استخدامه أن تتبعي نظام غذائي صحي غني بالعناصر الغذائية والفيتامينات واستخدمي أيضاً الوصفات الطبيعية للتخلص من الشيب إلى الأبد.

وصفة الفازلين للتخلص من الشيب نهائياً

المكونات:

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

3 كبسولات من فيتامين e.

2 ملعقة كبيرة من الفازلين.

طريقة التحضير والاستخدام:

أحضري طبق مناسب وضعي به الفازلين فقط، ثم قومي بوضع طبق الفازلين على حمام بخار مائي كي يذوب جيداً ويصبح سائل كالماء، بعد ذلك يتم إضافة جل الصبار وبعده الفيتامين، ثم يتم مزج المكونات سوياً ويترك جانباً ليبرد ويكون خالي من التكتلات، ثم طبقي جزء من الخليط عل المنطقة المصابة بالشيب من الليل حتى الصباح، وللحصول على نتائج مبهرة يمكن تغطية الشعر بكيس بلاستيكي أو ارتداء بونية الاستحمام، كرري الوصفة يومياً وبعد مرور أسبوع واحد سوف تستعيدي اللون الطبيعي للشعر من جديد.