الفطير المشلتت الصعيدي.. طريقة الفطير الملتوت على أصوله الفرعونية بوصفة الأجداد الأصلية

يعد الفطير المشلتت الصعيدي من أقدم أنواع الفطير المشلتت حيث يعود أصله للمصريين القدماء، مكان يسمى الفطير الملتوت، كما أن يتم إعداده في المناسبات والاعياد والمناسبات السعيدة، كما يمكن تحضيره بالزبدة أو بالسمن البلدي أو الزيت وفي مقالنا هذا سوف نقدم لكم طريقة عمل الفطير الملتوت الصعيدي فتابعونا. الفطير المشلتت الصعيدي الفطير المشلتت الصعيدي المكونات نصف كيلو من الدقيق الأبيض.

ملعقة من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

ماء للعجن.

كوب من سمن بلدي، وفي حال عدم توفر السمن البلدي يمكنك استخدام اي سمن متوافر لديكِ طريقة الفطير المشلتت الصعيدي نحضر وعاء كبير ونضع به الدقيق والملح والسكر ونقلبهم مع بعضهم البعض. نضيف الماء بالتدريج ويتم العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية ولا تلتصق باليد. نترك العجينة لمدة نصف ساعة لترتاح، وهذه أهم خطوة في جميع المعجنات بشكل عام وفي الفطير بشكل خاص، حيث أن ترك العجينة لفترة لترتاح يعطي نتائج رائعة ومخبوزات هشة ولذيذة. يتم تقسيم العجينة لقطع متوسطة الحجم. على سطح مستوي نضع رشوة من الدقيق حتى لا تلتصق العجينة بالسطح ثم يتم فردها بواسطة النشابة حتى نحصل على طبقة رقيقة دائرية . نضيف السمن البلدي ثم يتم تطبيق الفطيرة لنصفين ثم يتم وضع سمن بلدي ثم نطبق الفطيرة مرة أخرى ثم نضعها في صينية. يتم تكرار الخطوات السابقة مع كل قطعة من العجين. يتم تسخين الفرن على درجة حرارة مئة وثمانون درجة مئوية ثم نضع الفطير الصعيدي في الفرن ونتركه لمدة عشرون دقيقة أو حتى تمام النضج. نخرج الفطير الملتوت من الفرن ثم يتم تقطيعه ثم يتم تقديمه وبألف صحة، ويمكن تقديمه مع العسل الأسود أو الأبيض والجبن القديم أو أي طعام آخر مفضل لديكِ. طريقة الفطير المشلتت الصعيدي الوسوم

يعد الفطير المشلتت الصعيدي من أقدم أنواع الفطير المشلتت حيث يعود أصله للمصريين القدماء، مكان يسمى الفطير الملتوت، كما أن يتم إعداده في المناسبات والاعياد والمناسبات السعيدة، كما يمكن تحضيره بالزبدة أو بالسمن البلدي أو الزيت وفي مقالنا هذا سوف نقدم لكم طريقة عمل الفطير الملتوت الصعيدي فتابعونا. الفطير المشلتت الصعيدي الفطير المشلتت الصعيدي المكونات نصف كيلو من الدقيق الأبيض.

ملعقة من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

ماء للعجن.

كوب من سمن بلدي، وفي حال عدم توفر السمن البلدي يمكنك استخدام اي سمن متوافر لديكِ طريقة الفطير المشلتت الصعيدي نحضر وعاء كبير ونضع به الدقيق والملح والسكر ونقلبهم مع بعضهم البعض. نضيف الماء بالتدريج ويتم العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية ولا تلتصق باليد. نترك العجينة لمدة نصف ساعة لترتاح، وهذه أهم خطوة في جميع المعجنات بشكل عام وفي الفطير بشكل خاص، حيث أن ترك العجينة لفترة لترتاح يعطي نتائج رائعة ومخبوزات هشة ولذيذة. يتم تقسيم العجينة لقطع متوسطة الحجم. على سطح مستوي نضع رشوة من الدقيق حتى لا تلتصق العجينة بالسطح ثم يتم فردها بواسطة النشابة حتى نحصل على طبقة رقيقة دائرية . نضيف السمن البلدي ثم يتم تطبيق الفطيرة لنصفين ثم يتم وضع سمن بلدي ثم نطبق الفطيرة مرة أخرى ثم نضعها في صينية. يتم تكرار الخطوات السابقة مع كل قطعة من العجين. يتم تسخين الفرن على درجة حرارة مئة وثمانون درجة مئوية ثم نضع الفطير الصعيدي في الفرن ونتركه لمدة عشرون دقيقة أو حتى تمام النضج. نخرج الفطير الملتوت من الفرن ثم يتم تقطيعه ثم يتم تقديمه وبألف صحة، ويمكن تقديمه مع العسل الأسود أو الأبيض والجبن القديم أو أي طعام آخر مفضل لديكِ. طريقة الفطير المشلتت الصعيدي

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