طريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بأبسط طريقة خطوة بخطوة

تعد الجبنة الموزاريلا من أنواع الجبن الإيطالية الشهيرة والمنتشرة في جميع أنحاء العالم. وهي لا غنى عنها في كثير من الأكلات، حيث تدخل في وصفات عديدة من الأطعمة كالمعجنات والفطائر والبيتزا واللازانيا والمكرونة بكل أنواعها. وتعد بالحليب كامل الدسم السخن والمضاف إليه المنفحة وملح الليمون والخل وملح الطعام. وفيما يلي متابعينا سنتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على مكوناتها وطريقة تحضيرها بكل سهولة مثل الجاهزة.

مكونات الجبنة الموزاريلا

تتكون الجبنة موزاريلا من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها ملمسها المطاط، وهي كالآتي:

مكونات الطريقة الأصلية

2 لتر حليب كامل الدسم.

ملعقة إلا ربع ملح ليمون مع ربع كوب ماء.

ربع ملعقة صغيرة منفحة سائلة (rennet).

نصف ملعقة كبيرة ملح.

طريقة التحضير

يتم تحضير الجبنة الموزاريلا بطريقة سهلة وبسيطة ومطاطية مثل الجاهزة، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر حلة ونضيف إليها الحليب وملح الليمون المذاب في الماء ونقلبهم جيدا، ثم نضع الحلة على النار ونترك الحليب يسخن على درجة حرارة 30 درجة مئوية.

وعندما يسخن الحليب نرفعه من على النار، ونضيف إليه المنفحة ونقلبه لمدة 30 ثانية، ثم نغطي الحلة ونترك الحليب يرتاح لمدة نصف ساعة.

ثم نقطع الحليب في الحلة بالسكينة مكعبات، ونأخذ الكتل الموجودة في الحليب بالمصفاة، ثم نكورها ونغمسها في الحلة الموجود فيها الحليب المتبقي عدة مرات بعدما نسخن الحليب ونضيف إليه نصف ملعقة صغيرة ملح، وكلما يبرد الحليب نسخنه مرة أخرى.

ونستمر في غمس الكرة في الحليب، ثم نلمها باليد حتى نحصل على قوام أملس وناعم ومتماسك.

ثم ندخل كرة الجبن الثلاجة، وعندما تبرد نخرجها من الثلاجة، ثم نبشرها وتصبح جاهزة للاستخدام.

لتر ونصف حليب كامل الدسم.

ربع كوب خل أبيض.

رشة ملح.

نضع حلة على النار ونضيف إليها الحليب ونتركه يسخن على درجة حرارة 30 درجة مئوية.

وعندما يسخن الحليب نضيف إليه الخل ونقلبه جيدا، ثم نرفعه من على النار ونغطي الحلة ونتركه لمدة 20 دقيقة.

ثم نرفع الغطاء من الحلة، ونأخذ الكتل الموجودة في الحليب بالمصفاة، ثم نكورها ونغمسها في الحلة الموجود فيها الحليب المتبقي عدة مرات بعدما نسخن الحليب ونضيف إليه رشة ملح، وكلما يبرد الحليب نسخنه مرة أخرى.

ونستمر في غمس الكرة في الحليب. ثم نلمها باليد حتى نحصل على قوام أملس وناعم ومتماسك.

ثم نضع كرة الجبن في ماء مثلج لمدة خمس دقائق.

ثم نخرجها من الماء المثلج، ونبشرها، وتصبح جاهزة للاستخدام. وبالهنا والشفا.

مكونات الطريقة المختصرةطريقة تحضير الجبنة الموزاريلا