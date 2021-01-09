تحضير القهوة التركي بالرغوة الكثيفة في المنزل مثل الجاهزة في المحلات

تحضير القهوة التركي بالرغوة، يعتبر مشروب القهوة من أهم المشروبات التي يفضلها الكثير من الأشخاص، وخاصة في ساعة الصباح عند الاستيقاظ من النوم، وهي تختلف من نكهة ورائحة مميزة، وهي من المشروبات الساخنة التي منتشرة حول العالم ، وكل دولة حسب أصولها في شرب القهوة منها قهوة بالحليب ومنها تحويجة وكل مكان وأصوله، حيث تتميز بمذاقها اللذيذ الذي أسر العديد عليها مما جعلها مطلوبة بكمية كبيرة، ومن أهم البلاد العربية المنتجة للقهوة هي اليمن، كما إنها تقدم في جميع المناسبات، وتتميز بأنواعها المختلفة، منها الفرنسية والعربية والتركية والسعودية، حيث يتم وضع الفانيليا والمكسرات والشكولاتة والحليب والبندق والكاكاو والكراميل والتوابل المختلفة ومن الممكن أن تقدم ساخنة أو باردة على حسب الرغبة، سوف نقدم في هذا المقال وصفات مختلفة عن مشروب القهوة.

تحضير القهوة التركي بالرغوة:

هناك طرق ووصفات مختلفة وعديدة في تحضير القهوة التركية ويمكن من خلال هذه الطرق تناول مشرب القهوة بسكر أو وسط وسادة أو زيادة حسب رغبة ومذاق كل شخص.

مدة الطهي :10 دقائق. تكفي إلي: شخصين.

وصفة القهوة التركية الأصلية:

المكونات:

كوب من الماء البارد.

ربع ملعقة سكر حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من القهوة المطحون.

ربع ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

طريقة التحضير:

نقوم بإحضار إبريق القهوة ونضع كل من الماء والسكر ونقلبهم ونضعهم على النار حتى يغلي. نقوم بإزالة إبريق القهوة من على النار ونضيف إليه القهوة والهيل ونقلبهم جيداً لمدة 5 دقائق. نقوم بإعادة إبريق القهوة على النار حتى يغلى ثم نقو بإعادته مرة أخري على النار ونتركه حتى يغلى مره أخري. نقوم بصب القهوة في الفنجان ونتركها لبعض الدقائق حتى تتمركز القهوة في قاع الفنجان.

مدة التحضير:خمس دقائق. تكفي إلي: خمس أشخاص.

القهوة التركية بالحليب:

المكونات:

كوب وربع من الحليب البارد.

خمس ملاعق صغيرة من السكر الأبيض.

ملعقتان ونصف كبار من القهوة التركية المطحونة.

طريقة التحضير: