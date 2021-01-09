صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي في البيت بكل سهولة والنتيجة مضمونة

طريقة صبغ الشعر بالون الأشقر الذهبي أصلحت عملية صبغ الشعر بالوقت الحالي من أسهل ما يمكن أن تقوم به النساء بنفسها في المنزل، فأنتِ لن تكونين بحاجة إلى الذهاب لصالونات التجميل لصبغ شعرك كما ترغبين، فبإمكانك من الأن أن تقومي بصبغ الشعر بنفسك وباستخدام أدوات ومعدات وصبغات آمنة جداً على شعرك، ونحن سوف نساعدك عن طريق استعراض أسهل وأفضل طريقة يمكن أن تتبيعها للحصول على شعر باللون الأشقر الذهبي.طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي
اللون الأشقر الذهبي من أفضل الألوان التي تناسب أصحاب البشرة الدافئة ولجعل اللون أكثر طبيعياً يمكنكِ الحصول على اللون الأشقر عن طريق شراء عبوة بدرجة الأشقر الطبيعي ويتم استخدام الصبغة بالطريقة التالية:
- قومي سيدتي بوضع المنشفة حول كتفيكِ، كما يمكنك أن تقومي بارتداء ملابس قديمة حتى لا تتلطخ بالصبغة.
- فقومي بمزج عبوتين الصبغة في الوعاء الخاص بها مع الحرص على أن تصبح متجانسة.
- كما من الممكن أن تقومين باختبار لون الصبغة بصبغ خصلة صغيرة من الشعر وتركها لمدة نصف ساعة أو على حسب المدة الموجودة على العلبة.
- قومي بتمشيط الشعر بمشط خشبي واسع حتى لا يصبح متشابك ثم يتم تقسيمه إلى أربع أقسام.
- قومي بدهن الجبهة ومنابت الشعر بقليل من الفازلين والأذنين حتى لا تتلطخ البشرة بالصبغة، واحرصي على أن تقومي بارتداء القفازات لحماية اليدين.
- ثم يتم البدء بصبغ الشعر بداية من الجذور بواسطة فرشاة الصبغة ثم عليك باستخدام المشط لسحب الصبغة إلى نهاية الشعر.
- قومي بصبغ خصل الشعر بأكملها بنفس الطريقة ثم يتم لف الخصلات بورق القصدير وانتظري حتى انتهاء الوقت المحددة لكي تحصلين على اللون المناسب والمطلوب والتي ترغبين به.
- عادة يتم ترك الشعر لمجة 45 دقيقة أو أكثر فتحلي بالصبر ولا تستعجلين، واحرص على اتباع التعليمات والارشادات على العبوة ولكن يمكن أن تتابعي الخصلات لكي تتأكدين من أنه اللون المطلوب.
- بعدها يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو ومن ثم يتم استخدام البلسم واحرصي على عدم غسيل الشعر إلا بعد يومان من عمل الصبغة.
الوسوم
طريقة صبغ الشعر بالون الأشقر الذهبي أصلحت عملية صبغ الشعر بالوقت الحالي من أسهل ما يمكن أن تقوم به النساء بنفسها في المنزل، فأنتِ لن تكونين بحاجة إلى الذهاب لصالونات التجميل لصبغ شعرك كما ترغبين، فبإمكانك من الأن أن تقومي بصبغ الشعر بنفسك وباستخدام أدوات ومعدات وصبغات آمنة جداً على شعرك، ونحن سوف نساعدك عن طريق استعراض أسهل وأفضل طريقة يمكن أن تتبيعها للحصول على شعر باللون الأشقر الذهبي.طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي
اللون الأشقر الذهبي من أفضل الألوان التي تناسب أصحاب البشرة الدافئة ولجعل اللون أكثر طبيعياً يمكنكِ الحصول على اللون الأشقر عن طريق شراء عبوة بدرجة الأشقر الطبيعي ويتم استخدام الصبغة بالطريقة التالية:
- قومي سيدتي بوضع المنشفة حول كتفيكِ، كما يمكنك أن تقومي بارتداء ملابس قديمة حتى لا تتلطخ بالصبغة.
- فقومي بمزج عبوتين الصبغة في الوعاء الخاص بها مع الحرص على أن تصبح متجانسة.
- كما من الممكن أن تقومين باختبار لون الصبغة بصبغ خصلة صغيرة من الشعر وتركها لمدة نصف ساعة أو على حسب المدة الموجودة على العلبة.
- قومي بتمشيط الشعر بمشط خشبي واسع حتى لا يصبح متشابك ثم يتم تقسيمه إلى أربع أقسام.
- قومي بدهن الجبهة ومنابت الشعر بقليل من الفازلين والأذنين حتى لا تتلطخ البشرة بالصبغة، واحرصي على أن تقومي بارتداء القفازات لحماية اليدين.
- ثم يتم البدء بصبغ الشعر بداية من الجذور بواسطة فرشاة الصبغة ثم عليك باستخدام المشط لسحب الصبغة إلى نهاية الشعر.
- قومي بصبغ خصل الشعر بأكملها بنفس الطريقة ثم يتم لف الخصلات بورق القصدير وانتظري حتى انتهاء الوقت المحددة لكي تحصلين على اللون المناسب والمطلوب والتي ترغبين به.
- عادة يتم ترك الشعر لمجة 45 دقيقة أو أكثر فتحلي بالصبر ولا تستعجلين، واحرص على اتباع التعليمات والارشادات على العبوة ولكن يمكن أن تتابعي الخصلات لكي تتأكدين من أنه اللون المطلوب.
- بعدها يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو ومن ثم يتم استخدام البلسم واحرصي على عدم غسيل الشعر إلا بعد يومان من عمل الصبغة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي في البيت بكل سهولة والنتيجة مضمونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.