أفضل وصفة طبيعية لرسم الحواجب وتقويتهم وتكثيفهم لعلاج الحواجب الخفيفة

تتمنى الكثير من النساء أن تقوم بتكثيف حواجبها ولعل مستحضرات الكحل التي تباع في الأسواق هي خير دليل على ذلك، وذلك لأن الحواجب الكثيفة تمنح الأنثى شكل جذاب وأنيق ومميز، وقد تتأثر الحواجب لدى الكثير من النساء بفعل المؤثرات الخارجية التي يتم استخدامها مثل الملقاط أو الشمع الذي يستخدمنه البعض لنتف حواجبهن ظنا منهم أن تلك الطرق تساهم في زيادة كثافة الحواجب مرة أخرى إلا أنها ومع الأسف الشديد تسبب نتائج عكسية تماما، وبالطبع هناك عوامل لا دخل للإنسان بها مثل التقدم بالعمر أو التغذيئة السيئة أو بعض الأمراض الجلدية، فضلا عن ما قد يعانيه بعض الأشخاص بسبب استخدام أدوية معينة قد تؤثر على ذلك أيضا.

وصفة تكثيف الحواجب

الوصفة الأولى هي تعتمد على استخدام نبات القرنفل وذلك من خلال استخدام حبات القرنفل نفسها في رسم الحواجب، عن طريق تجهيز بعض الحبات منه وإشعال رأسها على نار خفيفة ثم إطفائها فورا، ولا توضع ساخنة على الوجه وإنما ننتظر ثواني لتبرد، ثم يتم المسح بها على الحواجب لترسم الحواجب بالكيفية التي تريدينها، ويعمل القرنفل بشكل عام على زيادة تدفق الدم إلى بصيلات الشعر حيث يصلح التلف الناتج بفعل العوامل الخارجية، ويجدد من نمو الشعيرات ويمنع من التساقط كذلك، ويمكن استخدام زيت القرنفل على الحواجب عن طريق عمل مسحة خفيفة يوميا على حواجبك.

وصفة زيت الخروج لتكثيف الحواجب

الوصفة الثانية هي زيت الخروج وهو يعمل على تحفيز نمو شعر حواجبك وبالتالي زيادة كثافتها، فهو يحتوي على كمية وفيرة من البروتين والفيتامينات وبعض مضادات الأكسدة والأحماض الدهنية والتي بدورها تساهم في زيادة نمو بصيلات الشعر، فضلا عن كونه مضاد قوي للجرثومات التي قد تمنع نمو شعر الحواجب، ويمكن استخدام زيت الخروع عن طريق غمس قطنة به ثم توضع على كلا من جانبين الحواجب، ويتم التدليك جيدا بواسطة الأصابع لمدة دقائق ثم يترك على الحاجة لحوالي نصف ساعة، ويغسل بعدها بالماء الفاتر، ويتم اتباع تلك الوصفة لفترة من الوقت حتى تصلي إلى النتائج المطلوبة.

يمكن أيضا استخدام الصبار نظرا لاحتواءه على إنزيمات وخصائص مرطبة لبصيلات الشعر مما يسهم في كثافة شعر الحواجب أو نموها بشكل ملحوظ، فيتم تدليك مكان الحواجب بواسطة جل الصبار بلطف ثم تترك لمدة نصف ساعة وتشطف بعد ذلك بالماء الفاتر، ويتم تكرار تلك الطريقة يوم بعد يوم حتى تصلي إلى أفضل النتائج.