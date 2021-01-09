خطوات عمل مسحب الدجاج على طريقة البيك السعودي في المنزل

يبحث العديد من الأشخاص وبالأخص داخل المملكة العربية السعودية المقيمين وغيرهم عن كيفية عمل مسحب الدجاج على طريقة البيك السعودي، وكيفية عمل الخلطة السرية بطريقة مطعم البيك الذي يعد إدمان لدى الكثير من الناس، حيث أنه يعد من أشهر المطاعم الموجودة داخل المملكة والذي يفضله الكبار والصغار، لذلك من خلال هذا المقال سوف نقوم بنشر طريقة عمل مسحب الدجاج بطريقة البيك السعودي وتحضير التتبيلة في المنزل خطوة بخطوة. خطوات عمل مسحب الدجاج على طريقة البيك السعودي خطوات عمل مسحب الدجاج على طريقة البيك السعودي لتحضير مسحب البيك السعودي تحتاجين إلى المكونات التالية: صدور دجاج مخلية كيلو ونصف.

ملعقتان من هريسة الشطة، أو ملعقتان من هريسة الفلفل الحلو.

ملعقة ونصف من الثوم الباودر.

ملعقة ونصف من البصل الباودر.

ملعقتان من مرقة الدجاج.

ملعقة واحدة صغيرة من البابريكا.

ملعقة ونصف من الفلفل الأسود.

ملعقة ونصف من الملح.

ملعقة واحدة قرفة.

ملعقة واحدة كزبرة جافة.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل. إقرأ أيضاً: خطوات عمل مسحب البيك السعودي أولاً قومي بتحضير التتبيلة، احضري وعاء وضعي فيه ملعقتين هريسة الشطة أو هريسة الفلفل الحلو “حسب الرغبة” والملح والفلفل الأسود والزنجبيل والكزبرة الجافة والبصل والثوم البودرة والقرفة وقلبيهم جيداً حتى تتجانس المكونات.

قومي بتقطيه صدور الدجاج بسكينة حادة إلى شرائح رفيعة.

ضعي شرائح الدجاج في كيس نايلون ثم اطرقي عليهم حتى تصبح إلى شرئاح دجاج رفيعة جداً.

ثم ضعي الدجاج في وعاء كبير وضعي فوقها التتبيلة وقلبيهم جيداً، ثم اتركيها لمدة 30 دقيقة في الثلاجة وغطيها بكيس نايلون.

احضري خشبة التقطيع وضعي شرائح الدجاج على هيئة طبقتين على كيس بلاستك، ثم قومي بثني أطراف الكيس، واطرقي مرة أخرى بالمطرقة على صدور الدجاج حتى تصبح أرق، ثم ضعي فوقها شيء ثقيل بحيث تكون مضغوطة.

ضعي شرائح الدجاج في الفريزر حتى تتجمد، ولكن يجب أن لا تتجمد بشدة لكي لا تتكسر عند تقطيعها.

قومي بإخراج الدجاج من الفريزر وقطعيها على شكل مستطيلات.

احضري وعاء وضعي بيضتان وملح وفلفل الأسود وقلبيهم جيداً.

ضعي صدور الدجاج في الدقيق ثم خليط البيض ثم خليط البقسماط ومرقة الدجاج الجاهزة، كرري هذه العملية حتى نفاذ الكمية.

ضعي قدر على نار متوسطة حتى يسخن تماماً، ثم ضيفي قطع المسحب حتى تنضج وتصبح لونها ذهبي، اخرجيها على مناديل مطبخ لتمتص الزيت، ثم قدميها مع صلصة الثوم أو الكاتشب والبطاطس المقلية. خطوات عمل مسحب البيك السعودي الوسوم

يبحث العديد من الأشخاص وبالأخص داخل المملكة العربية السعودية المقيمين وغيرهم عن كيفية عمل مسحب الدجاج على طريقة البيك السعودي، وكيفية عمل الخلطة السرية بطريقة مطعم البيك الذي يعد إدمان لدى الكثير من الناس، حيث أنه يعد من أشهر المطاعم الموجودة داخل المملكة والذي يفضله الكبار والصغار، لذلك من خلال هذا المقال سوف نقوم بنشر طريقة عمل مسحب الدجاج بطريقة البيك السعودي وتحضير التتبيلة في المنزل خطوة بخطوة. خطوات عمل مسحب الدجاج على طريقة البيك السعودي خطوات عمل مسحب الدجاج على طريقة البيك السعودي لتحضير مسحب البيك السعودي تحتاجين إلى المكونات التالية: صدور دجاج مخلية كيلو ونصف.

ملعقتان من هريسة الشطة، أو ملعقتان من هريسة الفلفل الحلو.

ملعقة ونصف من الثوم الباودر.

ملعقة ونصف من البصل الباودر.

ملعقتان من مرقة الدجاج.

ملعقة واحدة صغيرة من البابريكا.

ملعقة ونصف من الفلفل الأسود.

ملعقة ونصف من الملح.

ملعقة واحدة قرفة.

ملعقة واحدة كزبرة جافة.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل. إقرأ أيضاً: خطوات عمل مسحب البيك السعودي أولاً قومي بتحضير التتبيلة، احضري وعاء وضعي فيه ملعقتين هريسة الشطة أو هريسة الفلفل الحلو “حسب الرغبة” والملح والفلفل الأسود والزنجبيل والكزبرة الجافة والبصل والثوم البودرة والقرفة وقلبيهم جيداً حتى تتجانس المكونات.

قومي بتقطيه صدور الدجاج بسكينة حادة إلى شرائح رفيعة.

ضعي شرائح الدجاج في كيس نايلون ثم اطرقي عليهم حتى تصبح إلى شرئاح دجاج رفيعة جداً.

ثم ضعي الدجاج في وعاء كبير وضعي فوقها التتبيلة وقلبيهم جيداً، ثم اتركيها لمدة 30 دقيقة في الثلاجة وغطيها بكيس نايلون.

احضري خشبة التقطيع وضعي شرائح الدجاج على هيئة طبقتين على كيس بلاستك، ثم قومي بثني أطراف الكيس، واطرقي مرة أخرى بالمطرقة على صدور الدجاج حتى تصبح أرق، ثم ضعي فوقها شيء ثقيل بحيث تكون مضغوطة.

ضعي شرائح الدجاج في الفريزر حتى تتجمد، ولكن يجب أن لا تتجمد بشدة لكي لا تتكسر عند تقطيعها.

قومي بإخراج الدجاج من الفريزر وقطعيها على شكل مستطيلات.

احضري وعاء وضعي بيضتان وملح وفلفل الأسود وقلبيهم جيداً.

ضعي صدور الدجاج في الدقيق ثم خليط البيض ثم خليط البقسماط ومرقة الدجاج الجاهزة، كرري هذه العملية حتى نفاذ الكمية.

ضعي قدر على نار متوسطة حتى يسخن تماماً، ثم ضيفي قطع المسحب حتى تنضج وتصبح لونها ذهبي، اخرجيها على مناديل مطبخ لتمتص الزيت، ثم قدميها مع صلصة الثوم أو الكاتشب والبطاطس المقلية. خطوات عمل مسحب البيك السعودي

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