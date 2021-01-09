طريقة عمل المخمرية الفرنسية في البيت لتعطير الجسم والشعر رائحة ثابته وقوية تدوم

تبحث العديد من السيدات على منتجات لتعطير وترطيب الجسم، من أجمل هذه المنتجات هي المخمرية؛ حيث أن يمكن صُنعها في المنزل بمواد طبيعية لكي تضمني عدم وجود أي عيوب بها ولتتحكمي في رائحة العطر المحببة لكي، واليوم سنعرض لكم طريقة عمل المخمرية بأروع العطور الفرنسية الطبيعية والتي ستضفي عليكِ سحراً وجمالاً وانتعاشاً، بكل سهولة وبمواد طبيعية ومتوفرة.

طريقة عمل المخمرية الفرنسية

المكونات:

فازلين.

ملعقتان من الجلسرين الطبيعي.

عطر فرنسي حسب الرغبة، ويمكنكِ اختيار أي زيت عطري من محلات العطور ويبدأ سعره من 2 جنيه ، ويزيد وفقاً للنوع والجودة والنقاء.

ملعقتان من زيت اللوز.

نقوم أولاً بإذابة الفازلين بواسطة وضع علبة الفازلين في وعاء به ماء على النار ليذوب على البُخار.

بعد إذابة الفازلين نبعده عن النار ونُضيف إليه زيت اللوز والجلسرين الطبيعي ونمزجهم معاً.

ونُضيف إلى الخليط العطر الفرنسي ونستمر في تقليب هذه المكونات جيداً.

نضع الخليط في علبة مناسبة ومحكمة الغلق.

نترك الخليط لبضع دقائق حتى يتماسك ثم نستخدمه.

طريقة إعداد المخمريةما هي طرق استخدام المخمرية؟

مخمرية الشعر:

بعد غسل الشعر جيداً وتجفيفه بالكامل نقوم بأخذ كمية قليلة من المخمرية ووضعها على الشعر حتى نتمتع برائحة عطرية مذهلة وغير مضرة للشعر، ويجب تجنب وضعها على فروة الرأس فقط توضع على الشعر وأطرافه، مع الحرص على ترك الشعر مفرود حتى يجف تماماً.

المخمرية الفرنسية للجسم

بعد أخد حمامك المعتاد وتجفيف جسمك جيداً من الماء قومي بأخذ كمية مناسبة من المخمرية وضعيها على جسمك، ولابد من التركيز على مناطق النبض، مثل خلف الأذن وعلى معصم اليد، ويوضع القليل منها قرب المناطق الحساسة بعد التأكد من جفافها جيداً، وللحصول على نتائج أفضل يمكن استخدام نفس العطر المصنوع منه المخمرية.