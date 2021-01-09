كيكة الفستق.. بالتفصيل طريقة عمل البستاشيو كيك بشكل احترافي كأرقى محلات الحلويات العالمية

كيكة الفستق أو البستاشيو كيك من الكيك المعروف بمذاقه المميز والشهي، يوجد عدة طرق لعمل الكيكة، وتعد من أرقى أنواع الحلويات الغربية في العديد من محلات الحلويات الشهيرة، والتي تتميز بها بعض السلاسل العالمية، ولكن اليوم سنقدم لكم طريقة عمل كيك الفستق بأسهل وأسرع الطرق وبكل أسراره كالمحترفين تماماً. كيكة الفستق كيكة الفستق المكونات: كوب وربع من الدقيق.

ثلاث ارباع كوب من الفستق.

ثلاث بيضات.

ثلاث أرباع كوب من اللبن السائل.

ملعقتان من البيكنج باودر.

ثلاث أرباع كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت النباتي.

رشة من الفانيلا.

رشة من الملح. طريقة تحضير البستاشيو كيك نُحضر وعاء عميق ونضع فيه كلاً من البيض والفانيلا والسكر والزيت ورشة الملح ونقوم بخفقهم جيداً باستخدام المضرب الكهربائي. نقوم بإضافة البيكنج باودر والدقيق ونستمر في الخفق حتى تتجانس المكونات. وأخيراً بقوم بإضافة اللبن السائل والفستق ونستمر في الخفق لمدة دقيقتان. نقوم بدهن صينية خبز بالقليل من الزيت ورشة من الدقيق ثم نقوم بسكب خليط الكيكة فيها وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة. نُخرج الكيكة من الفرن ونُزينها بالفستق ونتركها لتبرد قبل التقديم. كيكة الفستق بالتوست كيكة الفستق بالتوست المكونات: خمسة عشر شريحة من خبز التوست.

ثلاث بيضات.

كوب من الزيت.

كوب من السكر.

كوبان من الفستق.

ملعقة من الفانيلا.

ملعقتان من البيكنج باودر. طريقة التحضير: نضع التوست في مُحضر الطعام ونقوم بفرمة ناعم جداً. نُضيف إليه السكر والفانيلا والزيت والبيض ونستمر في الخفق ثم نُضيف البيكنج باودر والفستق المطحون إلى الخليط ونخلطهم لمدة دقيقتان. نُحضر صينية خبز وندهنا بالزيت ثم نقوم بسكب الخليط فيها وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة. نُخرجها ونُزينها بالفستق. الوسوم

كيكة الفستق أو البستاشيو كيك من الكيك المعروف بمذاقه المميز والشهي، يوجد عدة طرق لعمل الكيكة، وتعد من أرقى أنواع الحلويات الغربية في العديد من محلات الحلويات الشهيرة، والتي تتميز بها بعض السلاسل العالمية، ولكن اليوم سنقدم لكم طريقة عمل كيك الفستق بأسهل وأسرع الطرق وبكل أسراره كالمحترفين تماماً. كيكة الفستق كيكة الفستق المكونات: كوب وربع من الدقيق.

ثلاث ارباع كوب من الفستق.

ثلاث بيضات.

ثلاث أرباع كوب من اللبن السائل.

ملعقتان من البيكنج باودر.

ثلاث أرباع كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت النباتي.

رشة من الفانيلا.

رشة من الملح. طريقة تحضير البستاشيو كيك نُحضر وعاء عميق ونضع فيه كلاً من البيض والفانيلا والسكر والزيت ورشة الملح ونقوم بخفقهم جيداً باستخدام المضرب الكهربائي. نقوم بإضافة البيكنج باودر والدقيق ونستمر في الخفق حتى تتجانس المكونات. وأخيراً بقوم بإضافة اللبن السائل والفستق ونستمر في الخفق لمدة دقيقتان. نقوم بدهن صينية خبز بالقليل من الزيت ورشة من الدقيق ثم نقوم بسكب خليط الكيكة فيها وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة. نُخرج الكيكة من الفرن ونُزينها بالفستق ونتركها لتبرد قبل التقديم. كيكة الفستق بالتوست كيكة الفستق بالتوست المكونات: خمسة عشر شريحة من خبز التوست.

ثلاث بيضات.

كوب من الزيت.

كوب من السكر.

كوبان من الفستق.

ملعقة من الفانيلا.

ملعقتان من البيكنج باودر. طريقة التحضير: نضع التوست في مُحضر الطعام ونقوم بفرمة ناعم جداً. نُضيف إليه السكر والفانيلا والزيت والبيض ونستمر في الخفق ثم نُضيف البيكنج باودر والفستق المطحون إلى الخليط ونخلطهم لمدة دقيقتان. نُحضر صينية خبز وندهنا بالزيت ثم نقوم بسكب الخليط فيها وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة. نُخرجها ونُزينها بالفستق.

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