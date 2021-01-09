كيكة العسل.. بالتفصيل تعرفي على طريقة عمل كيك الطبقات الروسي

كيكة العسل، الكثير من السيدات يبحثن على طرق وأنواع مبتكرة لتحضير الكيك لأطفالهم، ومن أشهى هذه الأنواع هي كيك العسل على الطريقة الروسية؛ حيث أن مذاقها الفريد يجعل الأطفال يطلبونها بكثرة، واليوم سنقدم لكم طريقة عمل كيك الطبقات الروسي في المنزل سهلة وسريعة. كيكة العسل كيكة العسل طريقة سهلة وسريعة لعمل الكيكة في المنزل مثل أشهر محلات الحلويات العالمية، وبكل أسرارها: المكونات كوبين من الدقيق (يفضل أن يكون منخولاً مرتين، وهذه الطريقة تضمن لكِ كيك هش وجميل ولذيذ اياً كان نوعه، لأنها تُدخل الهواء في الكيك جيداً)

كوب من السكر.

كوب من العسل الأبيض.

كوب من عصير البرتقال.

نصف كوب من الزيت النباتي.

أربع بيضات.

ملعقة ونصف من البيكنج باودر.

ملعقتان من بشر البرتقال.

ملعقة من القرفة المطحونة.

رشة من الملح.

نصف ملعقة من بيكربونات الصودا. طريقة تحضير كيكة العسل نُحضر وعاء عميق ونضع فيه كلاً من الدقيق و القرفة والبيكنج باودر وبيكربونات الصودا ورشة الملح ونُقلبهم معاً جيداً. نُحضر وعاء أخر ونضع فيه العسل والسكر وبشر البرتقال والبيض والزيت ونقوم بخفقهم جيداً بواسطة مضرب كهربائي. نقوم بإضافة خليط الدقيق الذي في الوعاء الأول على خليط العسل الذي في الوعاء الثاني ونمزجهم معاً جيداً بالمضرب الكهربائي حتى تمتزج وتتجانس المكونات. نقوم بدهن صينية خبز بالزيت والدقيق ونسكب فيها خليط الكيكة ونُدخله الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة خمسين دقيقة. نُخرجها من الفرن ونتركها لمدة خمس دقائق لتبرد قبل تزيينها، حيث نبدأ بتقسيمها إلي طبقات ونحشو بينها بالكريمة والقليل من الشيكولاته المبشورة، وتترك حتى تتجانس تماماً. طريقة تحضير كيكة العسل يمكن تقديمها مع المشروب المفضل لكم كما يمكن أن تُقدم في حفلات أعياد الميلاد وغيرها من الاجتماعات نظراً لطعمها المميز وشكلها الأنيق. الوسوم

كيكة العسل، الكثير من السيدات يبحثن على طرق وأنواع مبتكرة لتحضير الكيك لأطفالهم، ومن أشهى هذه الأنواع هي كيك العسل على الطريقة الروسية؛ حيث أن مذاقها الفريد يجعل الأطفال يطلبونها بكثرة، واليوم سنقدم لكم طريقة عمل كيك الطبقات الروسي في المنزل سهلة وسريعة. كيكة العسل كيكة العسل طريقة سهلة وسريعة لعمل الكيكة في المنزل مثل أشهر محلات الحلويات العالمية، وبكل أسرارها: المكونات كوبين من الدقيق (يفضل أن يكون منخولاً مرتين، وهذه الطريقة تضمن لكِ كيك هش وجميل ولذيذ اياً كان نوعه، لأنها تُدخل الهواء في الكيك جيداً)

كوب من السكر.

كوب من العسل الأبيض.

كوب من عصير البرتقال.

نصف كوب من الزيت النباتي.

أربع بيضات.

ملعقة ونصف من البيكنج باودر.

ملعقتان من بشر البرتقال.

ملعقة من القرفة المطحونة.

رشة من الملح.

نصف ملعقة من بيكربونات الصودا. طريقة تحضير كيكة العسل نُحضر وعاء عميق ونضع فيه كلاً من الدقيق و القرفة والبيكنج باودر وبيكربونات الصودا ورشة الملح ونُقلبهم معاً جيداً. نُحضر وعاء أخر ونضع فيه العسل والسكر وبشر البرتقال والبيض والزيت ونقوم بخفقهم جيداً بواسطة مضرب كهربائي. نقوم بإضافة خليط الدقيق الذي في الوعاء الأول على خليط العسل الذي في الوعاء الثاني ونمزجهم معاً جيداً بالمضرب الكهربائي حتى تمتزج وتتجانس المكونات. نقوم بدهن صينية خبز بالزيت والدقيق ونسكب فيها خليط الكيكة ونُدخله الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة خمسين دقيقة. نُخرجها من الفرن ونتركها لمدة خمس دقائق لتبرد قبل تزيينها، حيث نبدأ بتقسيمها إلي طبقات ونحشو بينها بالكريمة والقليل من الشيكولاته المبشورة، وتترك حتى تتجانس تماماً. طريقة تحضير كيكة العسل يمكن تقديمها مع المشروب المفضل لكم كما يمكن أن تُقدم في حفلات أعياد الميلاد وغيرها من الاجتماعات نظراً لطعمها المميز وشكلها الأنيق.

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