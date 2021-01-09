ميني بسبوسة.. طريقة مُبتكرة وجديدة لكب كيك البسبوسة لا تخبري أحداً بسرها

ميني بسبوسة، تعد البسبوسة من الحلويات الشرقية المشهورة، كما أن يمكن إعدادها بشتى الطرق فمنها بالجوز الهند ومنها بالقشطة ومنها بالزبادي وغيرها من الطرق، كما أن للبسبوسة العديد من الفوائد وذلك لما تحتويه على عناصر غذائية مفيدة للجسم، وفي مقالنا هذا سوف نسرد لكم طريقة تحضير كب كيك البسبوسة. ميني بسبوسة ميني بسبوسة المكونات كوبان من السميد.

كوب من الزبادي.

ثلاث ملاعق كبيرة من السمن.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الجوز الهند.

فستق مطحون.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

شربات. طريقة تحضير ميني بسبوسة بالتفصيل نحضر وعاء ونضع به السميد وجوز الهند والبيكنج بودر والسكر ونقلبهم جيداً. نضيف السمن والزبادي ونخلط المكونات مع بعضها البعض حتى نحصل على خليط متماسك ومتجانس. نحضر قوالب سيليكون ونضع بها أوراق الزبدة ونسكب بها البسبوسة. يتم تسخين الفرن على درجة حرارة مئة وثمانون درجة مئوية م ندخل قوالب السيليكون بالفرن ونتركها حتى تمام النضج. نخرج كب كيك البسبوسة من الفرن ونسكب عليها الشربات ثم نزينها بالفستق المطحون وبالف صحة. طريقة عمل الشربات طريقة تحضير ميني بسبوسة بالتفصيل المكونات كوبان من السكر.

كوبان من الماء.

ملعقتان من عصير الليمون.

رشة من الفانيليا. طريقة التحضير نحضر قدر ونضع به الماء والسكر وعصير الليمون ونقلبهم جيداً. نرقع القدر على النار ونتركها حتى الغليان. نرفع القدر من على النار ونضيف الفانليا. تعتبر البسبوسة من ألذ وأشهر الحلوى الشرقية في جميع أنحاء العالم، وقد انتقلت أيضاً إلي الدول الغربية نظراً لطعمها المميز الرائع، وتتعدد طرق تحضيرها، وأيضاً طرق تقديمها، فهناك من يعشق البسبوسة مقطعة من صنية كبيرة وهناك من يحبها في قوالب صغيرة بمثابة قطعة في قوالب الكب كيك، ويمكن تقديمها أيضاًَ للصغار في كب كيك أشكال ديزني أو حيوانات مثلاً. الوسوم

ميني بسبوسة، تعد البسبوسة من الحلويات الشرقية المشهورة، كما أن يمكن إعدادها بشتى الطرق فمنها بالجوز الهند ومنها بالقشطة ومنها بالزبادي وغيرها من الطرق، كما أن للبسبوسة العديد من الفوائد وذلك لما تحتويه على عناصر غذائية مفيدة للجسم، وفي مقالنا هذا سوف نسرد لكم طريقة تحضير كب كيك البسبوسة. ميني بسبوسة ميني بسبوسة المكونات كوبان من السميد.

كوب من الزبادي.

ثلاث ملاعق كبيرة من السمن.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الجوز الهند.

فستق مطحون.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

شربات. طريقة تحضير ميني بسبوسة بالتفصيل نحضر وعاء ونضع به السميد وجوز الهند والبيكنج بودر والسكر ونقلبهم جيداً. نضيف السمن والزبادي ونخلط المكونات مع بعضها البعض حتى نحصل على خليط متماسك ومتجانس. نحضر قوالب سيليكون ونضع بها أوراق الزبدة ونسكب بها البسبوسة. يتم تسخين الفرن على درجة حرارة مئة وثمانون درجة مئوية م ندخل قوالب السيليكون بالفرن ونتركها حتى تمام النضج. نخرج كب كيك البسبوسة من الفرن ونسكب عليها الشربات ثم نزينها بالفستق المطحون وبالف صحة. طريقة عمل الشربات طريقة تحضير ميني بسبوسة بالتفصيل المكونات كوبان من السكر.

كوبان من الماء.

ملعقتان من عصير الليمون.

رشة من الفانيليا. طريقة التحضير نحضر قدر ونضع به الماء والسكر وعصير الليمون ونقلبهم جيداً. نرقع القدر على النار ونتركها حتى الغليان. نرفع القدر من على النار ونضيف الفانليا. تعتبر البسبوسة من ألذ وأشهر الحلوى الشرقية في جميع أنحاء العالم، وقد انتقلت أيضاً إلي الدول الغربية نظراً لطعمها المميز الرائع، وتتعدد طرق تحضيرها، وأيضاً طرق تقديمها، فهناك من يعشق البسبوسة مقطعة من صنية كبيرة وهناك من يحبها في قوالب صغيرة بمثابة قطعة في قوالب الكب كيك، ويمكن تقديمها أيضاًَ للصغار في كب كيك أشكال ديزني أو حيوانات مثلاً.

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