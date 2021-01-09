طريقة عمل العيش الفينو الهش القطني اللذيذ في فرن البوتاجاز

يعتبر العيش الفينو من أكثر أنواع الخبز المستخدم وخاصةً عمل الساندوتشات للمدارس والرحلات، ووجبات الإفطار للصغار، وذلك لأن له طبقة سميكة من الخارج، وطري من الداخل، ولذيذ الطعم، وله نكهة رائعة يحبها الكبار والصغار، كما يسهل تحضيرة بالمنزل بمكونات بسيطة ولا يحتاج لوقت ولا مجهود، وفي مقالنا هذا سوف نقدم لكم طريقة عمل العيش الكيزر الهش في فرن البوتاجاز. العيش الفينو العيش الفينو المكونات نصف كيلو من الدقيق البيض.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

كوب من الماء الدافئ.

رشة من الملح.

ملعقة من الزبدة.

ملعقة من السكر.

بيضة .

ملعقة من اللبن البودرة. طريقة عمل العيش الفينو في فرن البوتاجاز نحضر كوب ماء دافئ ونضع به السكر ونقلب حتى تمام ذوبان السكر ثم نضيف الخميرة ونقلب جيداً ثم نترك الخميرة لمدة خمس دقائق لتتفاعل. نحضر العجان الكهربائي ثم نضع به الدقيق والملح والبيضة والخميرة والماء الدافئ ثم يتم تشغيل العجان لمدة عشر دقائق أو حتى الحصول على عجينة متماسكة. نضيف الزبدة للعجينة ثم يتم العجن مرة أخرى حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة لكن تلتصق العجينة باليد. نترك العجينة حتى تتخمر ويسهل تشكيلها. يتم تقطيع العجينة لكرات صغيرة. على سطح مستوي ثم نضع القليل من الدقيق ثم نضع كرة من العجين ويتم فردها على شكل بيضاوي بواسطة النشابة ثم يتم غلق الجوانب ثم يتم دهن وجهه العيش بالبيض. نحضر صينية وندهنها بالقليل من الزيت ثم نضع العيش الفينو وندخلها فرن البوتاجاز تحت درجة حرارة مئتان ونتركها حتى تمام النضج. طريقة عمل العيش الفينو في فرن البوتاجاز للمخبوزات ورائحتها الذكية في المنزل تأثير سحري، وعشق من نوع خاص، وبشكل خاص في فصل الشتاء، حيث تشعر الجميع بالدفء، ويمكنكِ إعداد كمية كبيرة من الكيزر الهش، والاحتفاظ به في أكياس نظيفة في الفريزر، ونخرجه عند الحاجة إليه. الوسوم

يعتبر العيش الفينو من أكثر أنواع الخبز المستخدم وخاصةً عمل الساندوتشات للمدارس والرحلات، ووجبات الإفطار للصغار، وذلك لأن له طبقة سميكة من الخارج، وطري من الداخل، ولذيذ الطعم، وله نكهة رائعة يحبها الكبار والصغار، كما يسهل تحضيرة بالمنزل بمكونات بسيطة ولا يحتاج لوقت ولا مجهود، وفي مقالنا هذا سوف نقدم لكم طريقة عمل العيش الكيزر الهش في فرن البوتاجاز. العيش الفينو العيش الفينو المكونات نصف كيلو من الدقيق البيض.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

كوب من الماء الدافئ.

رشة من الملح.

ملعقة من الزبدة.

ملعقة من السكر.

بيضة .

ملعقة من اللبن البودرة. طريقة عمل العيش الفينو في فرن البوتاجاز نحضر كوب ماء دافئ ونضع به السكر ونقلب حتى تمام ذوبان السكر ثم نضيف الخميرة ونقلب جيداً ثم نترك الخميرة لمدة خمس دقائق لتتفاعل. نحضر العجان الكهربائي ثم نضع به الدقيق والملح والبيضة والخميرة والماء الدافئ ثم يتم تشغيل العجان لمدة عشر دقائق أو حتى الحصول على عجينة متماسكة. نضيف الزبدة للعجينة ثم يتم العجن مرة أخرى حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة لكن تلتصق العجينة باليد. نترك العجينة حتى تتخمر ويسهل تشكيلها. يتم تقطيع العجينة لكرات صغيرة. على سطح مستوي ثم نضع القليل من الدقيق ثم نضع كرة من العجين ويتم فردها على شكل بيضاوي بواسطة النشابة ثم يتم غلق الجوانب ثم يتم دهن وجهه العيش بالبيض. نحضر صينية وندهنها بالقليل من الزيت ثم نضع العيش الفينو وندخلها فرن البوتاجاز تحت درجة حرارة مئتان ونتركها حتى تمام النضج. طريقة عمل العيش الفينو في فرن البوتاجاز للمخبوزات ورائحتها الذكية في المنزل تأثير سحري، وعشق من نوع خاص، وبشكل خاص في فصل الشتاء، حيث تشعر الجميع بالدفء، ويمكنكِ إعداد كمية كبيرة من الكيزر الهش، والاحتفاظ به في أكياس نظيفة في الفريزر، ونخرجه عند الحاجة إليه.

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