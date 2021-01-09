طريقة عمل العطر الفرنسي الشهير في المنزل بخطوات بسيطة غير مكلفة

العطر الفرنسي ، يعتبر أجود أنواع العطور في العالم، ويقبل على شرائه الكثيرين من الرجال والنساء، لأنه يعطى الجسم رائحة جميلة وجذابة، والعطور الفرنسية تعتبر أغلى أنواع العطور في العالم، والكثيرين لا يستطيعون شرائه، ولأن العطر شيء ضروري في حياتنا اليومية، نجد أن الكثيرين يبحثون عن أجود هذه الأنواع وأرخصها ثمناً، وتوفيراً على الرجال والنساء سوف نقدم لحضراتكم من خلال موقع ثقفني الإخباري، طريقة عمل العطور الفرنسية في المنزل بأبسط الخطوات والامكانيات. مكونات عمل العطر الفرنسي بالمنزل مكونات عمل العطر الفرنسي بالمنزل يجب توفر المكونات الآتية لعمل العطور الفرنسية في المنزل:- القيام بإحضار زجاجة خاصة بتعبئة العطور تسع لملأ 100 مللي، ويتم شرائها من محلات بيع العطور. شراء كمية من العطور الفرنسية التي نرغب فيها، ويجب أن تكون هذه العطور مادة خام، أو عطر فرنسي مركز، ويمكن الحصول عليها من المحلات التي تبيع العطور. نقوم بشراء زجاجة من مادة الكحول الأبيض، ويمكن شرائه من الصيدليات. نقوم بشراء كمية صغيرة من خام العنبر السائل. يجب أن تتوفر سرنجة ويتم شرائها من الصيدلية، والتي نستخدمها في تعبئة الزجاجة بكميات معينة. طريقة تحضير العطور الفرنسية طريقة تحضير العطور الفرنسية يجب إتباع الخطوات التالية في طريقة تحضير العطر الفرنسي:- القيام بتجهيز حوالي 20 مللي من العطور التي تم شرائها، ونضع عليها حوالي 3 مللي من الكحول الأبيض الذي تم شرائه.

نقوم بإضافة 1 مللي من الجلسرين، لأنه يساعد على تثبيت رائحة العطر، ويجب رج المكونات جيداً.

القيام بلف زجاجة العطر المعبأة في منديل، حتى يتوفر لها أجواء مظلمة، ونضعها في الثلاجة لمدة 48 ساعة.

نقوم بإخراج الزجاجة من الثلاجة ونضيف إليها بقية المكونات الأخرى التي أحضرناها.

نقوم برج الزجاجة جيداً، بعد ذلك سوف يصبح العطر جاهز للاستخدام. أشهر أنواع العطور الفرنسية يعتبر عطر Shalimar Guerlain من أشهر أنواع العطور في فرنسا، وتم إصدار هذا النوع في عام 1025، وهو مستلهم من قصة الحب الكبيرة بين الأميرة الهندية ممتاز محل والإمبراطور شاه جيهان، وحدائق شاليمار الرائعة والتي تم إنشائها وأصبحت فيما بعد ضريحاً للأميرة. الوسوم

العطر الفرنسي ، يعتبر أجود أنواع العطور في العالم، ويقبل على شرائه الكثيرين من الرجال والنساء، لأنه يعطى الجسم رائحة جميلة وجذابة، والعطور الفرنسية تعتبر أغلى أنواع العطور في العالم، والكثيرين لا يستطيعون شرائه، ولأن العطر شيء ضروري في حياتنا اليومية، نجد أن الكثيرين يبحثون عن أجود هذه الأنواع وأرخصها ثمناً، وتوفيراً على الرجال والنساء سوف نقدم لحضراتكم من خلال موقع ثقفني الإخباري، طريقة عمل العطور الفرنسية في المنزل بأبسط الخطوات والامكانيات. مكونات عمل العطر الفرنسي بالمنزل مكونات عمل العطر الفرنسي بالمنزل يجب توفر المكونات الآتية لعمل العطور الفرنسية في المنزل:- القيام بإحضار زجاجة خاصة بتعبئة العطور تسع لملأ 100 مللي، ويتم شرائها من محلات بيع العطور. شراء كمية من العطور الفرنسية التي نرغب فيها، ويجب أن تكون هذه العطور مادة خام، أو عطر فرنسي مركز، ويمكن الحصول عليها من المحلات التي تبيع العطور. نقوم بشراء زجاجة من مادة الكحول الأبيض، ويمكن شرائه من الصيدليات. نقوم بشراء كمية صغيرة من خام العنبر السائل. يجب أن تتوفر سرنجة ويتم شرائها من الصيدلية، والتي نستخدمها في تعبئة الزجاجة بكميات معينة. طريقة تحضير العطور الفرنسية طريقة تحضير العطور الفرنسية يجب إتباع الخطوات التالية في طريقة تحضير العطر الفرنسي:- القيام بتجهيز حوالي 20 مللي من العطور التي تم شرائها، ونضع عليها حوالي 3 مللي من الكحول الأبيض الذي تم شرائه.

نقوم بإضافة 1 مللي من الجلسرين، لأنه يساعد على تثبيت رائحة العطر، ويجب رج المكونات جيداً.

القيام بلف زجاجة العطر المعبأة في منديل، حتى يتوفر لها أجواء مظلمة، ونضعها في الثلاجة لمدة 48 ساعة.

نقوم بإخراج الزجاجة من الثلاجة ونضيف إليها بقية المكونات الأخرى التي أحضرناها.

نقوم برج الزجاجة جيداً، بعد ذلك سوف يصبح العطر جاهز للاستخدام. أشهر أنواع العطور الفرنسية يعتبر عطر Shalimar Guerlain من أشهر أنواع العطور في فرنسا، وتم إصدار هذا النوع في عام 1025، وهو مستلهم من قصة الحب الكبيرة بين الأميرة الهندية ممتاز محل والإمبراطور شاه جيهان، وحدائق شاليمار الرائعة والتي تم إنشائها وأصبحت فيما بعد ضريحاً للأميرة.

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