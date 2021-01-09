بسكوت اقتصادي..سر وصفة حلوى البيسكوتي الإيطالي ألذ بسكويت شاي هش بدون بيض

يبحث الكثير من الأمهات على طرق لعمل بسكوت اقتصادي وشهي في المنزل، حيث يمكن تقديمه مع الشاي أو بعد الإفطار صباحاً، و اليوم سنقدم لكم أسهل وأسرع بسكوت بدون مكونات كثيرة، بل مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل، وذو نتائج مضمونة، ويمكن حفظه لمدة شهر في إناء محكم الغلق ليكون جاهز للأكل في أي وقت. بسكوت اقتصادي بسكوت اقتصادي المكونات: ثلاث أكواب من الدقيق.

ثلاث أرباع كوب من السكر.

ثلاث أرباع كوب من الزيت.

ثلاث أرباع كوب من عصير البرتقال.

ملعقة ونصف من البيكنج باودر.

فانيلا.

رشة من الملح. طريقة التحضير: نُحضر مُحضر الطعام ونضع فيه كلاً من السكر والزيت ونمزجهم ثم نُضيف الفانيلا وعصير البرتقال ونستمر في الخلط. بعد امتزاج المكونات نقوم بإضافة الدقيق ورشة الملح والبيكنج باودر ونخلطه قليلاً. نأخذ الخليط ونقوم بفردة حتى يُصبح طبقة رقيقة نسبياً. نقوم بتقطيعه على شكل دوائر أو مربعات حسب الرغبة. نُحدث فيه بعض الثقوب باستخدام شوكة. ندهن صينية خبز بالسمن ثم نضع فيها البسكويت ونُدخله الفرن لمدة ربع ساعة حتى ينضج. بسكوت اقتصادي في المنزل بسكوت اقتصادي في المنزل المكونات: كوبان من الدقيق.

بيضة واحدة.

نصف كوب من زيت الذرة أو أي زيت نباتي حسب الرغبة.

نصف كوب من السكر.

فانيلا.

رشة من الملح.

ملعقة من البيكنج باودر.

ملعقتين أو ثلاث ملاعق من الكاكاو الخام. طريقة التحضير: نضع في الخلاط السكر وكمية الزيت ونخلطهم جيداً ثم نُضيف البيضة مع الفانيلا ونستمر في الخلط. نضع هذا الخليط في وعاء ونُضيف إليه الدقيق والبيكنج باودر ورشة الملح ونعجنهم بأيدينا. نقم العجينة في وعاءين ونُضيف إلى واحد منهم الكاكاو ونعجنه حتى يُصبح لدينا نكهتان من البسكويت. نقوم بعدها بفرد العجين جيداً وتشكيله حسب الرغبة. ندهن صينية خبز ونضع فيها قطع البسكويت ونُدخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة عشر دقائق حتى تُصبح جاهزة للتقديم. الوسوم

يبحث الكثير من الأمهات على طرق لعمل بسكوت اقتصادي وشهي في المنزل، حيث يمكن تقديمه مع الشاي أو بعد الإفطار صباحاً، و اليوم سنقدم لكم أسهل وأسرع بسكوت بدون مكونات كثيرة، بل مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل، وذو نتائج مضمونة، ويمكن حفظه لمدة شهر في إناء محكم الغلق ليكون جاهز للأكل في أي وقت. بسكوت اقتصادي بسكوت اقتصادي المكونات: ثلاث أكواب من الدقيق.

ثلاث أرباع كوب من السكر.

ثلاث أرباع كوب من الزيت.

ثلاث أرباع كوب من عصير البرتقال.

ملعقة ونصف من البيكنج باودر.

فانيلا.

رشة من الملح. طريقة التحضير: نُحضر مُحضر الطعام ونضع فيه كلاً من السكر والزيت ونمزجهم ثم نُضيف الفانيلا وعصير البرتقال ونستمر في الخلط. بعد امتزاج المكونات نقوم بإضافة الدقيق ورشة الملح والبيكنج باودر ونخلطه قليلاً. نأخذ الخليط ونقوم بفردة حتى يُصبح طبقة رقيقة نسبياً. نقوم بتقطيعه على شكل دوائر أو مربعات حسب الرغبة. نُحدث فيه بعض الثقوب باستخدام شوكة. ندهن صينية خبز بالسمن ثم نضع فيها البسكويت ونُدخله الفرن لمدة ربع ساعة حتى ينضج. بسكوت اقتصادي في المنزل بسكوت اقتصادي في المنزل المكونات: كوبان من الدقيق.

بيضة واحدة.

نصف كوب من زيت الذرة أو أي زيت نباتي حسب الرغبة.

نصف كوب من السكر.

فانيلا.

رشة من الملح.

ملعقة من البيكنج باودر.

ملعقتين أو ثلاث ملاعق من الكاكاو الخام. طريقة التحضير: نضع في الخلاط السكر وكمية الزيت ونخلطهم جيداً ثم نُضيف البيضة مع الفانيلا ونستمر في الخلط. نضع هذا الخليط في وعاء ونُضيف إليه الدقيق والبيكنج باودر ورشة الملح ونعجنهم بأيدينا. نقم العجينة في وعاءين ونُضيف إلى واحد منهم الكاكاو ونعجنه حتى يُصبح لدينا نكهتان من البسكويت. نقوم بعدها بفرد العجين جيداً وتشكيله حسب الرغبة. ندهن صينية خبز ونضع فيها قطع البسكويت ونُدخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة عشر دقائق حتى تُصبح جاهزة للتقديم.

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