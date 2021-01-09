اقوى كريم كولاجين لإزالة تجاعيد الوجه والرقبة واليدين ستجعل بشرتك مشدوده كالزجاج وكأنك في سن 20 بوتوكس قوي جداً

وصفات طبيعية لعمل كريمات فرد الوجه كريمات لفرد الوجه من أفضل الحلول التي يمكن أن تقبلي على استخدامها، حيث أنها تحتوي على مواد طبيعية مفيدة جداً للبشرة وتوفر عليك الوقت والمجهود التي يتم بذله عندما ترغبين في الذهاب إلى أخصائيين التجميل لعمل حقن الفلير والبوتكس بهدف التخلص من تجاعيد الوجه، ولكن أنت تضعين نفسك في مواقف خطيرة وصعبة، على الرغم من أن يمكن أن تستخدمين الوصفات الطبيعية للتخلص من التجاعيد نهائياً.

تعتبر الوصفات الطبيعية هي العلاج المناسب جداً لبشرتكِ حيث أنها تعمل على تنظيفها وتطهيرها وتغذيتها بعمق فعليكِ باستخدام الآتي:

يتمتع الأرز بكثير من المميزان فهو يحتوي على حمض السكوالين واللينوليك بجانب مضادات الأكسدة التي تعمل على إنتاج الكولاجين والذي يكون له دور فعال على زيادة مرونة وليونة البشرة، فهذه الوصفة تحتوي على الكثير من المكونات الطبيعية المفيدة للبشرة.

1 ملعقة كبيرة من الحليب.

1 ملعقة كبيرة من العسل.

3 ملاعق كبيرة من الأرز.

ضعي قدر متوسط الحجم على النار ضعي به الأرز مع كوب من الماء واتركيه حتى يتم سلقه جيداً، بعدها يرفع ويترك حتى يبرد بعد ذلك يتم تصفيته، احضري وعاء الخلاط الكهربائي ضعي به الأرز المسلوق مع الحليب والعسل واخلطي المكونات جيداً، عليك بإحضار علبة نظيفة يوضع بها الخليط وضعيه في الثلاجة حتى يتماسك، قومي بغسل البشرة جيداً بالماء الفاتر وجففيها افردي طبقة رقيقة من الخليط على الوجه والمناطق التي تعاني من التجاعيد وانتظري لمدة 30 دقيقة ومن ثم شطف الوجه بالماء الفاتر.

من الكريمات الطبيعية المفيدة جداً لشد الوجه والرقبه واليدين والجفون بسرعه فماء الورد تحتوي على فيتامين ج الذي يعمل على تعزيز إنتاج مادة الكولاجين، كذلك الصبار يقلل من ظهور التجاعيد فقومي بمزج ملعقتين من جل الصبار مع ملعقتين من ماء الورد وضعيهم في محضرة الطعام حتى يصبح لديك عجينة مثل الكريم الناعم، يطبق الخليط على البشرة كل يوم قبل النوم.