خلطة الكركم السحرية لتبييض الإبط والأماكن الحساسة في أسرع وقت

تعتبر خلطة الكركم ، من الخلطات الطبيعية التي تساعد على تفتيح الأماكن الحساسة والإبط، وهو من الأماكن التي تحتاج إلى العناية بانتظام، ومشكلة الاسمرار تحت الإبط من المشاكل المزعجة التي تضايق الكثير من النساء، التي ينتج عنها رائحة العرق الكريهة الغير مرغوب فيها، ويوجد الكثير من الأسباب التي تسبب الاسمرار مثل ارتداء الملابس الضيقة، واستخدام الشفرات لإزالة الشعر، ومزيل العرق الذي يعمل على انسداد المسام، وعدم المحافظة على نظافة الأماكن الحساسة يساعد على نمو البكتيريا والفطريات، وسوف نتحدث في هذا المقال من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل خلطة الكركم السحرية لتبييض المنطقة الحساسة والإبط في أسرع وقت وبخطوات بسيطة وسهلة. مكونات خلطة الكركم السحرية لتفتيح الإبط مكونات خلطة الكركم السحرية لتفتيح الإبط تتكون الخلطة من بعض المكونات البسيطة التي تساعد على تفتيح الجلد وتمنحه بياض مثل الثلج وهى كما يلي:- ملعقة من مسحوق الكركم الناعم. ملعقة من الأرز المطحون. ملعقة من زيت اللوز الحلو. ملعقة من عسل النحل. ملعقة من عصير الليمون. ملعقتين من الزبادي. نصف ليمونة. طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تحضير خلطة الكركم السحرية بطريقة بسيطة سوف نتحدث عنها وهى كما يلي:- يتم غسل المنطقة المراد تفتيحها جيداً بالماء الفاتر وندلكها بنصف الليمونة بحركة دائرية ثم نتركها تجف.

نقوم بإحضار طبق ونضع الكركم والأرز المطحون والعسل والزبادي وزيت اللوز الحلو، فهو يساعد على التفتيح وعصير الليمون ونقلبهم جيداً، حتى يتجانس الخليط ويصبح ناعم.

نقوم بوضع الخليط تحت الإبط والمناطق الحساسة ونتركه لمدة نصف ساعة حتى يجف تماماً.

بعد ذلك نقوم بغسل الإبط بالماء ونضع شرائح الخيار لبضع دقائق فهى تساعد على التبريد وعدم تهيج واحمرار الجلد. خلطة الكركم السحرية لتبييض جسم العروسة لكل عروسة تبحث عن طريقة لتبييض جسمها قبل الزفاف لدينا خلطة عجيبة سوف تبهرك وهى كما يلي: نقوم بوضع ثلاث ملاعق من الكركم في طبق كبير، ثم نضع الفازلين وملعقتين من الزبادي وزيت الزيتون وزيت اللوز الحلو، ونقلبهم حتى يصبح ناعم . نقوم بدهن الجسم بالخليط ونتركه على الجسم لمدة 5 ساعات بعد ذلك نغسل الجسم بالماء الفاتر. سوف تلاحظي جسمك يشع من البياض كرري هذه الخلطة مرتين في الأسبوع. الوسوم

تعتبر خلطة الكركم ، من الخلطات الطبيعية التي تساعد على تفتيح الأماكن الحساسة والإبط، وهو من الأماكن التي تحتاج إلى العناية بانتظام، ومشكلة الاسمرار تحت الإبط من المشاكل المزعجة التي تضايق الكثير من النساء، التي ينتج عنها رائحة العرق الكريهة الغير مرغوب فيها، ويوجد الكثير من الأسباب التي تسبب الاسمرار مثل ارتداء الملابس الضيقة، واستخدام الشفرات لإزالة الشعر، ومزيل العرق الذي يعمل على انسداد المسام، وعدم المحافظة على نظافة الأماكن الحساسة يساعد على نمو البكتيريا والفطريات، وسوف نتحدث في هذا المقال من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل خلطة الكركم السحرية لتبييض المنطقة الحساسة والإبط في أسرع وقت وبخطوات بسيطة وسهلة. مكونات خلطة الكركم السحرية لتفتيح الإبط مكونات خلطة الكركم السحرية لتفتيح الإبط تتكون الخلطة من بعض المكونات البسيطة التي تساعد على تفتيح الجلد وتمنحه بياض مثل الثلج وهى كما يلي:- ملعقة من مسحوق الكركم الناعم. ملعقة من الأرز المطحون. ملعقة من زيت اللوز الحلو. ملعقة من عسل النحل. ملعقة من عصير الليمون. ملعقتين من الزبادي. نصف ليمونة. طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تحضير خلطة الكركم السحرية بطريقة بسيطة سوف نتحدث عنها وهى كما يلي:- يتم غسل المنطقة المراد تفتيحها جيداً بالماء الفاتر وندلكها بنصف الليمونة بحركة دائرية ثم نتركها تجف.

نقوم بإحضار طبق ونضع الكركم والأرز المطحون والعسل والزبادي وزيت اللوز الحلو، فهو يساعد على التفتيح وعصير الليمون ونقلبهم جيداً، حتى يتجانس الخليط ويصبح ناعم.

نقوم بوضع الخليط تحت الإبط والمناطق الحساسة ونتركه لمدة نصف ساعة حتى يجف تماماً.

بعد ذلك نقوم بغسل الإبط بالماء ونضع شرائح الخيار لبضع دقائق فهى تساعد على التبريد وعدم تهيج واحمرار الجلد. خلطة الكركم السحرية لتبييض جسم العروسة لكل عروسة تبحث عن طريقة لتبييض جسمها قبل الزفاف لدينا خلطة عجيبة سوف تبهرك وهى كما يلي: نقوم بوضع ثلاث ملاعق من الكركم في طبق كبير، ثم نضع الفازلين وملعقتين من الزبادي وزيت الزيتون وزيت اللوز الحلو، ونقلبهم حتى يصبح ناعم . نقوم بدهن الجسم بالخليط ونتركه على الجسم لمدة 5 ساعات بعد ذلك نغسل الجسم بالماء الفاتر. سوف تلاحظي جسمك يشع من البياض كرري هذه الخلطة مرتين في الأسبوع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلطة الكركم السحرية لتبييض الإبط والأماكن الحساسة في أسرع وقت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.