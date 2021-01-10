أكلة شهية من الدجاج المحشي خضروات

الدجاج المحشي خضروات، نرغب من فترة لأخرى في تغيير أصناف الطعام المعتادة المقدمة للعائلة، ونرغب خاصةً في تحضير وصفة مغذية وشهية تحبها العائلة والأطفال، لذلك يمكن تحضير وصفة الدجاج المحشي خضروات للحصول على عناصر غذائية عديدة ومتنوعة التي يحتاجها الأطفال والكبار كذلك، حيث الدجاج ونسبة البروتين المرتفعة والخضروات المتنوعة الغنية بفيتامينات وعناصر غذائية مختلفة. مكونات الدجاج المحشي خضروات مكونات الدجاج المحشي خضروات مقادير الدجاج المحشي خضروات تناسب عدد 4 أفراد وعبارة عن: دجاج: دجاجة واحدة مخلية.

بسطرمة: خمس شرائح.

فلفل أحمر: حبة واحدة شرائح.

بصل: حبة واحدة مفرومة.

فلفل أخضر: حبة واحدة شرائح.

ثوم: ثلاثة فصوص مفرومة، وفصان شرائح.

فلفل أصفر: حبة واحدة شرائح.

جزر: حبتان.

مشروم: ربع كيلو جرام.

زعتر: خمسة أعواد.

عصير ليمون: حبتان.

مرق دجاج: نصف كوب.

صلصة طماطم: ملعقتان كبيرتان.

بقدونس مفروم: ملعقتان بحجم كبير.

عسل أبيض: ملعقة بحجم كبير.

دقيق: ملعقة بحجم كبير.

ورق فويل. تجهيز الدجاج المحشي خضروات تجهيز الدجاج المحشي خضروات تستغرق أكلة الدجاج المحشي خضروات حوالي 60 دقيقة للتحضير والتجهيز وتتم كالتالي: نضع مقلاة بها زيت على النار، ونقوم بتشويح الفلفل الملون الشرائح. نرفع الفلفل عن النار ويوضع في طبق جانبي. نتبل الدجاج المخلي بالتوابل المختلفة. نقوم بحشو الدجاج بالثوم والفلفل المشوح والبسطرمة، ونستخدم خيط دبارة للف الدجاج وتوضع في صينية الفرن مع قطع الجزر. أثناء ذلك نجهز الصوص المستخدم، وهو عبارة عن خلط صلصة الطماطم والعسل الأبيض والفلفل الأسود والملح والثوم، مع مقدار بسيط زيت. يتم تشويح الدجاج أولًا في الزيت. ونجهز صينية الفرن لنضع بها الدجاج المشوي وعليه الصوص المجهز مع قطع الجزر والفلفل المتبقي، ونلف الدجاج بورق الفويل وتوضع الصينية بداخل الفرن لمدة لا تقل عن 30 دقيقة. ونجهز صوص التقديم أثناء ذلك، فنضع مقلاة متوسطة على النار وبها البصل والثوم والمشروم وعصير الليمون والملح والفلفل والزعتر والبقدونس ونقلبهم سويًا. عند نضج الدجاج بالخضروات نقوم بصب الصوص على الدجاج ووضع قطع المشروم، وبالهناء والشفاء. الوسوم

الدجاج المحشي خضروات، نرغب من فترة لأخرى في تغيير أصناف الطعام المعتادة المقدمة للعائلة، ونرغب خاصةً في تحضير وصفة مغذية وشهية تحبها العائلة والأطفال، لذلك يمكن تحضير وصفة الدجاج المحشي خضروات للحصول على عناصر غذائية عديدة ومتنوعة التي يحتاجها الأطفال والكبار كذلك، حيث الدجاج ونسبة البروتين المرتفعة والخضروات المتنوعة الغنية بفيتامينات وعناصر غذائية مختلفة. مكونات الدجاج المحشي خضروات مكونات الدجاج المحشي خضروات مقادير الدجاج المحشي خضروات تناسب عدد 4 أفراد وعبارة عن: دجاج: دجاجة واحدة مخلية.

بسطرمة: خمس شرائح.

فلفل أحمر: حبة واحدة شرائح.

بصل: حبة واحدة مفرومة.

فلفل أخضر: حبة واحدة شرائح.

ثوم: ثلاثة فصوص مفرومة، وفصان شرائح.

فلفل أصفر: حبة واحدة شرائح.

جزر: حبتان.

مشروم: ربع كيلو جرام.

زعتر: خمسة أعواد.

عصير ليمون: حبتان.

مرق دجاج: نصف كوب.

صلصة طماطم: ملعقتان كبيرتان.

بقدونس مفروم: ملعقتان بحجم كبير.

عسل أبيض: ملعقة بحجم كبير.

دقيق: ملعقة بحجم كبير.

ورق فويل. تجهيز الدجاج المحشي خضروات تجهيز الدجاج المحشي خضروات تستغرق أكلة الدجاج المحشي خضروات حوالي 60 دقيقة للتحضير والتجهيز وتتم كالتالي: نضع مقلاة بها زيت على النار، ونقوم بتشويح الفلفل الملون الشرائح. نرفع الفلفل عن النار ويوضع في طبق جانبي. نتبل الدجاج المخلي بالتوابل المختلفة. نقوم بحشو الدجاج بالثوم والفلفل المشوح والبسطرمة، ونستخدم خيط دبارة للف الدجاج وتوضع في صينية الفرن مع قطع الجزر. أثناء ذلك نجهز الصوص المستخدم، وهو عبارة عن خلط صلصة الطماطم والعسل الأبيض والفلفل الأسود والملح والثوم، مع مقدار بسيط زيت. يتم تشويح الدجاج أولًا في الزيت. ونجهز صينية الفرن لنضع بها الدجاج المشوي وعليه الصوص المجهز مع قطع الجزر والفلفل المتبقي، ونلف الدجاج بورق الفويل وتوضع الصينية بداخل الفرن لمدة لا تقل عن 30 دقيقة. ونجهز صوص التقديم أثناء ذلك، فنضع مقلاة متوسطة على النار وبها البصل والثوم والمشروم وعصير الليمون والملح والفلفل والزعتر والبقدونس ونقلبهم سويًا. عند نضج الدجاج بالخضروات نقوم بصب الصوص على الدجاج ووضع قطع المشروم، وبالهناء والشفاء.

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