اقوى الكريمات والخلطات لشد الوجه والرقبه فورا حتى لو عمرك 70سنة ويزيل التجاعيد ويفتح البشرة

وصفات طبيعية لفرد الوجه ظهور التجاعيد من الأمور الذي يكون من الصعب على النساء أن تقبلها بأي شكل من الأشكال، فهي تعطيه شعور بأنها تقدمت في السن وأنها بدأ بسن اليأس وهذا يشعرها بالإحباط، وتضطر بأن تلجأ لأي طريقة تساعدها بأن تتخلص التجاعيد فورا سواء استخدام كريمات تجميلية لفرد التجاعيد أو تذهب لعيادات التجميل نفسها، وهذا يمكن أن يكلفها كثير من المال ويؤثر على البشرة بشكل عكسي.

يوجد الكثير من الوصفات الطبيعية التي تحتوي على كثير من العناصر الطبيعية المفيدة جداً لصحة البشرة ومها ما يلي:

الحلبة من النباتات المفيدة جداً للصحة الجسدية والصحة الجمالية، حيث أنها تحتوي على عناصر مهمة جداً لحل كافة مشاكل الجلد نظراً لما تحتويه من فيتامينات ومعادن يمتصها الجلد ويستفيد منها.

قليل من أوراق الحلبة.

عليكِ سيدتي بسحق اوراق الحلبة حتى أن تصبح على هيئة معجون غليظ، يتم فرده على البشرة ويترك طول الليل ثم يتم غسيل الوجه بالماء الفاتر في الصباح.

الصبار من النباتات الطبيعية التي تحتوي على حمض الماليك، كما أنه يساهم في تخفيف التجاعيد بالإضافة إلى أنه يعمل على تحسين ليونة البشرة، فقط قومي بإحضار ورقة من نبات الصبار واستخرجي ما بها من جل الألوفيرا وضعيها على البشرة بدون أي إضافات واتركيها على البشرة لمدة 20 دقيقة ثم يتم غسيل البشرة بالماء الفاتر.

الليمون من النباتات الطبيعية التي تساعد على القضاء على التجاعيد بالإضافة إلى أنه يقوم بتنظيف البشرة بعمق، فقومي بفرك البشرة بقليل من عصير الليمون واتركيه على البشرة لمدة 10 دقائق ثم يتم غسيل البشرة بالماء الفاتر والبارد مع تكرار الاستخدام من مرتين إلى ثلاث مرات باليوم حتى تحصلين على نتائج فعالة.