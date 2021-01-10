مورد الخدود طريقة عمل التنت بالمنزل بطريقة طبيعية وبدون تكاليف وثبات فعال

مورد الخدود التنت، سنتعرف علي طرق تحضير التنت في المنزل بأقل التكاليف وآمن علي البشرة وبمواد طبيعية ومع أول طريقة لتحضير التنت بثبات لمدة 24ساعة وبطريقة صحية وتحتوي علي مكونات طبيعية موجودة بكل منزل ولا تستغرق سوي خمس دقائق لتحضيرها ويصبح عندك تنت ومورد خدود صالح لمدة عام من الاستخدام.

المكونات: نصف ملعقة من مسحوق الشمندر ” البنجر” الجاف وهذا من العطار.

نصف معلقة من مسحوق الكركدية الجاف يأتي كأوراق الشجر اليابسة نطحنه جيداً.

ربع ملعقة من الكاكاو وهذا اختياري إذا كانت تبغي زيادة اللون أو دكانه اللون.

كبسوله فيتامين هـ من الصيدلية وهي كبسولة زيتيه ولها فوائد في نضارة البشرة.

ربع ملعقة من زيت الزيتون.

نخلط المكونات جمعيها باستخدام خلة أسنان أو ملعقة صغيرة خشبية ونضعها في علبة محكمة الغلق جيدا حتي يمكنك الحفاظ علي الوصفة لفترة صلاحية أطول لأنها وصفة بدون أي مواد كيميائية أو مواد حافظة.

طريقة تحضير مورد الخدود الثابت الطبيعي في المنزل “تنت الخدود”فوائد الوصفة الطبيعية لمورد الخدود التنت

أولاً: خالية من المكونات الكيميائية

ثانياً: كثير من الوصفات أو التنت الجاهز يسبب وأعوذ بالله أمراض منها سرطان الجلد وحساسية المزمنة للبشرة

ثالثاً: ثابته لمده 24 ساعه حتي بعد غسل البشرة

رابعاً: الوصفة تحتوي علي فيتامين هـ وهو من الفيتامين المحفزة للكولاجين في البشرة ومنع التجاعيد والحفاظ وتقوية نضارة البشرة كبشرة البيبي.

خامساً: تحتوي الوصفة علي زيت الزيتون وهو من المكونات الطبيعية التي أكدت الأبحاث فوائد زيت الزيتون للبشرة وزيادة بياض ونضارة ولامعة للبشرة وخاصة الحفاظ علي البشرة الحساسة.

طريقة عمل مورد ومحمر الخدود والشفايف التنت باستخدام الصبار

جل الصبار من المكونات الطبيعية المفيدة جدا للبشرة لاحتوائها علي الكولاجين والجيلاتين الطبيعيين للبشرة والشعر فهو يغذي الشعر من الجذور حتي الأطراف ولكن استخدامنا اليوم لجل الصبار للبشرة.

مكونات عمل مورد الخدود ثلاث من جل الصبار.

معلقة من زيت جوز الهند.

ثمرة شمندر “بنجر” متوسطة الحجم مسلوقة ( فهو لون طبيعي ومقوي ومغذي ومحفز للبشرة).

فيتامين هـ أو ما يسمي طبياً vitamin E

نخلط المكونات مع بعضها باستخدام ملعقة أو شوكة حتي يتجانس الخليط ويصبح مزيجا احمر اللون يمكنك استخدامه كمورد للخدود ومحمر ومورد طبيعي للشفاه وينصح أيضا استخدام مورد الخدود بعد عمل ماسك لأزاله الشوائب وتنظيف البشرة من الشوائب الغير مرئية والرؤوس السوداء مثل ماسك الفحم فيحتوي الفحم علي مادة الكربون النشط المفيد في تبييض البشرة وتبييض الأسنان باستخدام ذرات الكربون وبعد ذلك يوضع مورد الخدود وذلك يسمي ميكيب دائم دون أي مواد ومستحضرات تجميل كيميائية تسبب مشاكل للبشرة.