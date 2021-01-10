طريقة عمل تورتة الفواكه اللذيذة في المنزل زي محلات الحلو واحلى

تورتة الفواكه تعتبر من الحلويات الهشة واللذيذة التي من السهل تحضيرها، وهي من الحلويات التي يحبها الكبار والصغار، وتبحث الأمهات على أسهل الطرق لتحضيرها، ويمكن تحضيرها بأنواع كثيرة من الفواكه مثل الموز والكيوي والتفاح والكرز والفراولة وغيرها من الفواكه، وسوف نتعرف متابعينا على مكونات وطريقة تحضير تورتة الفواكه اللذيذة في المنزل. مكونات عجينة تورتة الفواكه مكونات عجينة تورتة الفواكه سوف نتعرف على مكونات عجينة تورتة الفواكه وهي كالتالي:- نصف كيلو جرام من الدقيق الأبيض.

2 كوب من السكر الأسمر.

رشة صغيرة من ملح الطعام.

ربع كيلو جرام من مكعبات الزبدة بنفس درجة حرارة الغرفة.

2 بيض كبيرة. مكونات عمل الكريمة مكونات عمل الكريمة تحتوي كريمة التورتة على بعض المكونات وهي كالتالي:- 3 أكواب ونصف من حليب البودرة المذاب في الماء الدافئ.

3 أرباع الكوب من الدقيق الأبيض.

كوب واحد من السكر الناعم.

بيضة كبيرة.

2 كوب من مكعبات الزبدة على درجة حرارة الغرفة.

ملعقة ونصف من الفانيليا السائلة.

ملعقة كبيرة من برش قشر الليمون. مكونات تزيين التورتة سوف نتعرف على مكونات تزيين التورتة كالتالي:- 20 حبة من الفراولة الطازجة ومقطّعة مكعبات.

5 حبات من الكيوي المقطعة على شكل شرائح.

9 قطع من شرائح الأناناس. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير تورتة الفواكه خطوة بخطوة وهي كالتالي:- لتحضير العجين نقوم بتحضير إناء واسع ونضع به الدقيق الأبيض مع السكر وملح الطعام، ونخلط المكونات معاً جيداً. نقوم بإضافة البيض إلى الإناء مع الاستمرار في الخلط حتى تختلط المكونات. نضيف مكعبات الزبدة إلى الخليط ونعجن يدوياً حتى تصبح عجينة طرية متماسكة ومتجانسة. نحضر قالب التورتة المراد استخدامه وندهنه بالزيت ونضع القليل من الدقيق، ونفرد العجينة في داخله جيداً. نقوم بتغطية القالب الموجود به العجين بورق الفويل من كافة الجوانب، ويمكن وضع بعض حبات الفاصولياء على سطحه حتى لا تنتفخ العجينة أثناء نضجها. تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. نقوم بوضع القالب في الفرن لمدة تتراوح ما بين ثلث ساعة إلى ساعة إلا ربع، ونتركه حتى ينضج ويأخذ اللون الذهبي من الأسفل. نقوم بإخراج القالب من الفرن، ونزيل منه ورقة الفويل التي تغلف القالب، ونتركه جانباً حتى يبرد تماماً. نقوم بإحضار الكريمة وذلك من خلال تحضير إناء ونضع به الحليب مع الدقيق والسكر والزبدة والبيضة والفانيليا وبرش الليمون، ونرفع هذا الإناء على نار هادئة مع الاستمرار في التقليب حتى تتماسك معاً ويصبح الخليط كثيفاً ويصبح قوامه كريمي. نقوم بدهن العجينة الباردة بالكريمة الجاهزة جيداً من جميع الجوانب، ثم نزينها بقطع الفواكه المحضرة وتقدم بالهنا والشفا. الوسوم

تورتة الفواكه تعتبر من الحلويات الهشة واللذيذة التي من السهل تحضيرها، وهي من الحلويات التي يحبها الكبار والصغار، وتبحث الأمهات على أسهل الطرق لتحضيرها، ويمكن تحضيرها بأنواع كثيرة من الفواكه مثل الموز والكيوي والتفاح والكرز والفراولة وغيرها من الفواكه، وسوف نتعرف متابعينا على مكونات وطريقة تحضير تورتة الفواكه اللذيذة في المنزل. مكونات عجينة تورتة الفواكه مكونات عجينة تورتة الفواكه سوف نتعرف على مكونات عجينة تورتة الفواكه وهي كالتالي:- نصف كيلو جرام من الدقيق الأبيض.

2 كوب من السكر الأسمر.

رشة صغيرة من ملح الطعام.

ربع كيلو جرام من مكعبات الزبدة بنفس درجة حرارة الغرفة.

2 بيض كبيرة. مكونات عمل الكريمة مكونات عمل الكريمة تحتوي كريمة التورتة على بعض المكونات وهي كالتالي:- 3 أكواب ونصف من حليب البودرة المذاب في الماء الدافئ.

3 أرباع الكوب من الدقيق الأبيض.

كوب واحد من السكر الناعم.

بيضة كبيرة.

2 كوب من مكعبات الزبدة على درجة حرارة الغرفة.

ملعقة ونصف من الفانيليا السائلة.

ملعقة كبيرة من برش قشر الليمون. مكونات تزيين التورتة سوف نتعرف على مكونات تزيين التورتة كالتالي:- 20 حبة من الفراولة الطازجة ومقطّعة مكعبات.

5 حبات من الكيوي المقطعة على شكل شرائح.

9 قطع من شرائح الأناناس. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير تورتة الفواكه خطوة بخطوة وهي كالتالي:- لتحضير العجين نقوم بتحضير إناء واسع ونضع به الدقيق الأبيض مع السكر وملح الطعام، ونخلط المكونات معاً جيداً. نقوم بإضافة البيض إلى الإناء مع الاستمرار في الخلط حتى تختلط المكونات. نضيف مكعبات الزبدة إلى الخليط ونعجن يدوياً حتى تصبح عجينة طرية متماسكة ومتجانسة. نحضر قالب التورتة المراد استخدامه وندهنه بالزيت ونضع القليل من الدقيق، ونفرد العجينة في داخله جيداً. نقوم بتغطية القالب الموجود به العجين بورق الفويل من كافة الجوانب، ويمكن وضع بعض حبات الفاصولياء على سطحه حتى لا تنتفخ العجينة أثناء نضجها. تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. نقوم بوضع القالب في الفرن لمدة تتراوح ما بين ثلث ساعة إلى ساعة إلا ربع، ونتركه حتى ينضج ويأخذ اللون الذهبي من الأسفل. نقوم بإخراج القالب من الفرن، ونزيل منه ورقة الفويل التي تغلف القالب، ونتركه جانباً حتى يبرد تماماً. نقوم بإحضار الكريمة وذلك من خلال تحضير إناء ونضع به الحليب مع الدقيق والسكر والزبدة والبيضة والفانيليا وبرش الليمون، ونرفع هذا الإناء على نار هادئة مع الاستمرار في التقليب حتى تتماسك معاً ويصبح الخليط كثيفاً ويصبح قوامه كريمي. نقوم بدهن العجينة الباردة بالكريمة الجاهزة جيداً من جميع الجوانب، ثم نزينها بقطع الفواكه المحضرة وتقدم بالهنا والشفا.

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