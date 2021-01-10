في 10 دقائق حضري كيكة الشوكولاتة الهشة بالصوص اللذيذ بطعم لا يقاوم

كيكة الشيكولاتة تعد من أفضل وألذ انواع الكيك التي يمكن تحضيرها ويعشق تناولها كافة الأشخاص وخاصة الأطفال، ونظرًا لهذا نقدم لكم من خلال موقعنا هذا طريقة تحضيرها في المنزل لكي تستطيع كافة الأمهات تحضيرها بدلا من شرائها من الخارج لتضمن مكوناتها لانها صحية للأطفال، حيث أن طريقتها سهلة، ويمكن تحضيرها في عشر دقائق. طريقة عمل كيكة الشيكولاتة في 10 دقائق طريقة عمل كيكة الشيكولاتة في 10 دقائق المكونات نصف كيلو من السكر.

كيس بيكنج بودر.

ثلاث ملاعق من زيت الذرة.

ربع كوب كاكاو خام.

كوب كبير من الحليب.

ربع لتر ماء.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب صغير من الدقيق.

ملعقة كبيرة من بيكربونات الصودا. طريقة التحضير نحضر القالب الخاص بالكيك وندهنه بالسمن، ومن ثم وضع به كمية قليلة من الدقيق، وتحريك القالب، حتى يغطي قاع القالب كاملًا بالدقيق والسمنة.

نقوم بمزج الكاكاو والملح والدقيق في الخلاط الكهربائي ومن ثم إضافة اللبن، والملح والسكر، والفانيليا والزيت والبيض، ويخفق على سرعة هادئة لمدة خمس دقائق.

نضيف بعد ذلك الماء بعد غليه، والاستمرار بالخفق لمدة خمس عشر دقيقة.

نقوم بوضع الخليط بعد ذلك في القالب، ونضعه بالفرن مع مراعاة ان يكون الفرن سبق تسخينه منذ خمس عشر دقيقة تقريباً وعلى درجة حرارة

ترك القالب بالكيك لمدة تصف ساعة، وبعدها يمكن اختبار نضجه بواسطة سكينة او شوكة حي قب ينبغي عند إدخالها بالكيك تخرج دون ان يلتصق الكيك بها.

بعد ان تنضج الكيكة نقوم بوضعها جانبًا لمدة خمس عشر دقيقة حتى تبرد، ومن ثم نقوم بتزيينها بصوص الشيكولاتة أو المكسرات، او الكريمة حيث يصبح طعمها أكثر تميزًا، وإليكم طريقة عمل الكريمة. طريقة عمل الكريمة طريقة عمل الكريمة المكونات ربع كوب من السكر الناعم.

كوب صغير من الحليب.

ملعقة من لون الطعام. طريقة التحضير نقوم بنخل السكر جيدًا، ومن ثم صب الحليب عليه بالتدريج مع الخفق الجيد للحصول على قوام ناعم.

وضعها بعد ذلك في طبق، ومن ثم إضافة لون الطعام، لكي تمتزج بالكريمة.

يمكن بعد ذلك تزيين كيك الشيكولاتة بها مع المكسرات، وتقديمها مع كوب من العصير الفريش. الوسوم

كيكة الشيكولاتة تعد من أفضل وألذ انواع الكيك التي يمكن تحضيرها ويعشق تناولها كافة الأشخاص وخاصة الأطفال، ونظرًا لهذا نقدم لكم من خلال موقعنا هذا طريقة تحضيرها في المنزل لكي تستطيع كافة الأمهات تحضيرها بدلا من شرائها من الخارج لتضمن مكوناتها لانها صحية للأطفال، حيث أن طريقتها سهلة، ويمكن تحضيرها في عشر دقائق. طريقة عمل كيكة الشيكولاتة في 10 دقائق طريقة عمل كيكة الشيكولاتة في 10 دقائق المكونات نصف كيلو من السكر.

كيس بيكنج بودر.

ثلاث ملاعق من زيت الذرة.

ربع كوب كاكاو خام.

كوب كبير من الحليب.

ربع لتر ماء.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب صغير من الدقيق.

ملعقة كبيرة من بيكربونات الصودا. طريقة التحضير نحضر القالب الخاص بالكيك وندهنه بالسمن، ومن ثم وضع به كمية قليلة من الدقيق، وتحريك القالب، حتى يغطي قاع القالب كاملًا بالدقيق والسمنة.

نقوم بمزج الكاكاو والملح والدقيق في الخلاط الكهربائي ومن ثم إضافة اللبن، والملح والسكر، والفانيليا والزيت والبيض، ويخفق على سرعة هادئة لمدة خمس دقائق.

نضيف بعد ذلك الماء بعد غليه، والاستمرار بالخفق لمدة خمس عشر دقيقة.

نقوم بوضع الخليط بعد ذلك في القالب، ونضعه بالفرن مع مراعاة ان يكون الفرن سبق تسخينه منذ خمس عشر دقيقة تقريباً وعلى درجة حرارة

ترك القالب بالكيك لمدة تصف ساعة، وبعدها يمكن اختبار نضجه بواسطة سكينة او شوكة حي قب ينبغي عند إدخالها بالكيك تخرج دون ان يلتصق الكيك بها.

بعد ان تنضج الكيكة نقوم بوضعها جانبًا لمدة خمس عشر دقيقة حتى تبرد، ومن ثم نقوم بتزيينها بصوص الشيكولاتة أو المكسرات، او الكريمة حيث يصبح طعمها أكثر تميزًا، وإليكم طريقة عمل الكريمة. طريقة عمل الكريمة طريقة عمل الكريمة المكونات ربع كوب من السكر الناعم.

كوب صغير من الحليب.

ملعقة من لون الطعام. طريقة التحضير نقوم بنخل السكر جيدًا، ومن ثم صب الحليب عليه بالتدريج مع الخفق الجيد للحصول على قوام ناعم.

وضعها بعد ذلك في طبق، ومن ثم إضافة لون الطعام، لكي تمتزج بالكريمة.

يمكن بعد ذلك تزيين كيك الشيكولاتة بها مع المكسرات، وتقديمها مع كوب من العصير الفريش.

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