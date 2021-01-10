أزاي أشجع أبني علي الدراسة من المنزل

مع أنتشار فيروس كورونا في هذه الفترة من الوقت ، مما جعلت الوزارات الخاصة بالتعليم اللجوء إلى أستخدام طرق جديدة للتعلم ومن بينهم التعليم عن بعد أي من المنزل وذلك لتقليل أمكانية أنتشار هذا المرض بين الطلبة والطالبات والوقاية من الأصابة بهذا المرض وأصبح التعليم من المنزل عبر المنصات الألكترونية وبث فيديوهات مباشرة للمواد الدراسية التي يدرسها الطالب فهذه الطريقه يري المتخصصين في هذا المجال إنها طريقة رائعة في نظام التعليم وهي أن يتعود الطفل علي أستخدم التكنولوجيا والأعتماد على النفس في البحث والأطلاع والحصول على المعلومات ، علي عكس رأي الأمهات أنه له مساوئ عديدة وهي قضاء الطفل وقت طويل أمام الشاشات وكذلك ضعف التواصل للطفل وتشتت أنتباه الطفل. كيف أشجع أبني علي الدراسة أون لاين عمل جدول لتنظيم المهام اليومية للطفل وتقسيمها على مدار اليوم مع عدم تراكم الواجبات لليوم التالي. أعطاء الطفل فترات راحة خلال اليوم حتي يشعر الطفل بالحرية وأيضا الشعور بالمسؤلية. توفير جو ملائم للطفل أثناء التواصل ألكترونيأ خالي من التشتت وهادئ. جعل التعليم ممتع للطفل مع تحفيزه بالحافز المناسب عند القيام بالمهام المطلوبة منه خلال اليوم والأحتفال بأنجازاته حتي وإن كانت صغيرة الحجم. تعريف الطفل أسهل الطرق للبحث عن معلومة يريد أن يفهمها حتي يكون التعليم إيجابي قادر علي أن يحقق هدفه. تنظيم فترات النوم للطفل فالنوم مبكرا الأستيقاظ مبكرا يجعله أكثر نشاطا. دع طفلك يبدأ بالمادة التي يحبها أولأ وأعطيه حرية الأختيار. تعليم الطفل مهارات إدارة الوقت وذلك من خلال تدريبه علي كيفيه تنظيم وقته والأستفادة منه قدر المستطاع. طرق زيادة تركيز الطفل أثناء الدراسه عن بعد الحفاظ علي الجدول الزمني الموضوع حسب أهتمامات ومهارات وميول الطفل.

التشجيع والحافز شئ مهم لإنهاء الطفل مهامه.

الأمتناع عن أي من وسائل الأتصال الأخري مثل الفيسبوك والواتساب لأنها تعد من المشتتات للأنتباه.

عمل بعض الأنشطة التي أنتباه الطفل بعد الدراسة مثل الطهي واللعب والتمارين الرياضية.

تقيم عملية التعليم عن بعد ومدي الأستفادة منه ووضع بعض الملاحظات التي تفيد في تطور تعليم الطفل.

السماح للطفل بالتفاعل مع أصدقائه عبر محادثات فيديو فهذه طريقة رائعة لقضاء وقت للتواصل الأجتماعي دون أي خطر. دمج طرق التعليم عن بعد عبر الإنترنت مع طرق التعليم المدرسية التقليدية من مواد دراسية مطبوعة في الكتب المدرسية وتشجيعهم علي قرائتها. وفي النهاية نتمني من الله أن نكون قد قدمنا محتوي مفيد وهادف يفيد. والله الموفق والمستعان. الوسوم

مع أنتشار فيروس كورونا في هذه الفترة من الوقت ، مما جعلت الوزارات الخاصة بالتعليم اللجوء إلى أستخدام طرق جديدة للتعلم ومن بينهم التعليم عن بعد أي من المنزل وذلك لتقليل أمكانية أنتشار هذا المرض بين الطلبة والطالبات والوقاية من الأصابة بهذا المرض وأصبح التعليم من المنزل عبر المنصات الألكترونية وبث فيديوهات مباشرة للمواد الدراسية التي يدرسها الطالب فهذه الطريقه يري المتخصصين في هذا المجال إنها طريقة رائعة في نظام التعليم وهي أن يتعود الطفل علي أستخدم التكنولوجيا والأعتماد على النفس في البحث والأطلاع والحصول على المعلومات ، علي عكس رأي الأمهات أنه له مساوئ عديدة وهي قضاء الطفل وقت طويل أمام الشاشات وكذلك ضعف التواصل للطفل وتشتت أنتباه الطفل. كيف أشجع أبني علي الدراسة أون لاين عمل جدول لتنظيم المهام اليومية للطفل وتقسيمها على مدار اليوم مع عدم تراكم الواجبات لليوم التالي. أعطاء الطفل فترات راحة خلال اليوم حتي يشعر الطفل بالحرية وأيضا الشعور بالمسؤلية. توفير جو ملائم للطفل أثناء التواصل ألكترونيأ خالي من التشتت وهادئ. جعل التعليم ممتع للطفل مع تحفيزه بالحافز المناسب عند القيام بالمهام المطلوبة منه خلال اليوم والأحتفال بأنجازاته حتي وإن كانت صغيرة الحجم. تعريف الطفل أسهل الطرق للبحث عن معلومة يريد أن يفهمها حتي يكون التعليم إيجابي قادر علي أن يحقق هدفه. تنظيم فترات النوم للطفل فالنوم مبكرا الأستيقاظ مبكرا يجعله أكثر نشاطا. دع طفلك يبدأ بالمادة التي يحبها أولأ وأعطيه حرية الأختيار. تعليم الطفل مهارات إدارة الوقت وذلك من خلال تدريبه علي كيفيه تنظيم وقته والأستفادة منه قدر المستطاع. طرق زيادة تركيز الطفل أثناء الدراسه عن بعد الحفاظ علي الجدول الزمني الموضوع حسب أهتمامات ومهارات وميول الطفل.

التشجيع والحافز شئ مهم لإنهاء الطفل مهامه.

الأمتناع عن أي من وسائل الأتصال الأخري مثل الفيسبوك والواتساب لأنها تعد من المشتتات للأنتباه.

عمل بعض الأنشطة التي أنتباه الطفل بعد الدراسة مثل الطهي واللعب والتمارين الرياضية.

تقيم عملية التعليم عن بعد ومدي الأستفادة منه ووضع بعض الملاحظات التي تفيد في تطور تعليم الطفل.

السماح للطفل بالتفاعل مع أصدقائه عبر محادثات فيديو فهذه طريقة رائعة لقضاء وقت للتواصل الأجتماعي دون أي خطر. دمج طرق التعليم عن بعد عبر الإنترنت مع طرق التعليم المدرسية التقليدية من مواد دراسية مطبوعة في الكتب المدرسية وتشجيعهم علي قرائتها. وفي النهاية نتمني من الله أن نكون قد قدمنا محتوي مفيد وهادف يفيد. والله الموفق والمستعان.

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