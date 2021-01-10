طريقة عمل طاجن القرنبيط باللحمة المفرومة والصلصة المتبلة بالفرن

يعد طاجن القرنبيط باللحمة المفرومة هو نوع من الأكلات اللذيذة، التي يتم تحضيرها في فصل الشتاء وهي تمد الجسم بالدفء، ويتميز بطعم لذيذ كما أنه يحمل فوائد عديدة للجسم، ويتم تحضيره على ثلاث خطوات أولها إعداد اللحمة مع البصل ثم بعد ذلك تحضير قطع القرنبيط المقلي وأخيراً تحضير الصلصة المتبلة بالبهارات مع الثوم المفروم، ثم بعد ذلك يدخل الفرن ليأخذ لون التحمير الجميل، ويقدم بجانب الأرز أو يتم تناوله بجانب السلطات والعيش البلدي، وسنقدم من خلال هذا المقال مكونات وطريقة عمل طاجن القرنبيط باللحمة المفرومة والصلصة المتبلة بالفرن بخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات عمل طاجن القرنبيط باللحمة المفرومة

مكونات القرنبيط باللحمة المفرومة مكونات مفيدة ومغذية وهي كما يلي:ـ

نصف زهرة قرنبيط.

نصف كيلو طماطم.

نصف كيلو لحمة مفرومة.

1 فص ثوم مهروس.

1 بصلة كبيرة متوسطة الحجم.

ملعقة كبيرة كمون.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة كزبرة جافة.

2 ملعقة سمنة.

ربع كوب من الماء.

لتتبيل القرنبيط

بيضة، كوب دقيق.

كزبرة خضراء، ملعقة ثوم مفروم.

ملعقة ملح، ملعقة كمون.

زيت للقلي.

طريقة التحضير

يتم تحضير طاجن القرنبيط باللحمة المفرومة باتباع الخطوات الآتية:ـ

أولاً يتم تقطيع القرنبيط إلي قطع صغيرة، ثم يتم سلقه نصف سلقة ثم يتم تحضير التتبيلة بخلط البيضة مع الدقيق مع الكزبرة الخضراء مع الكمون مع ملعقة الثوم وكوب صغير من الماء ويتم خلطهم جيداً، ويتم تتبيل قطع القرنبيط ثم تقلي في الزيت وتصبح جاهزة للاستخدام. بعد ذلك نقوم بتحضير اللحمة المفرومة، ويتم ذلك بوضع وعاء على النار ونضيف إليه ملعقة من السمنة، ثم نضع البصل المقطع إلى أجزاء صغيرة مع نصف ملعقة الملح ونصف ملعقة الكمون، ونقلب حتي يذبل تماماً ثم نضيف اللحمة المفرومة ونقلب حتي تتشرب كمية الماء أو حتي تمام النضج. بعد ذلك نقوم بتحضير الصلصة، ويتم ذلك بوضع وعاء آخر على النار، ونضيف إليه ملعقة سمنة ثم نضيف الثوم المهروس، ونضيف إليه باقي كمية الملح والكمون وملعقة الكزبرة الجافة، ونقلب بعد ذلك يتم خلط الطماطم في الخلاط ثم يضاف إلى الوعاء، ويترك حتي يغلي لمدة عشر دقائق ثم نطفئ النار. بعد ذلك نقوم بتحضير طاجن متسع ونضع به قطع القرنبيط، ثم نضيف اللحم المفروم بعد ذلك تضاف الصلصة، ثم نضيف ربع كوب من الماء إلى الطاجن، ويدخل الفرن على درجة حرارة 250 درجة مئوية، ويترك ليحمر الوجه ثم نخرجه ويقدم بالهنا والشفا.

فوائد القرنبيط للجسم

يحتوي القرنبيط على فوائد عديدة ومتنوعة للجسم لاحتوائه على كمية كبيرة من الألياف والماء وهي كما يلي:ـ